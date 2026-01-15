Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટમાં બબાલ ! પોતાના જ દેશ માટે નહીં રમે ખેલાડીઓ ! BCBને આપ્યું અલ્ટિમેટમ

Bangladesh T20 World Cup 2026: બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડે સુરક્ષાનો હવાલો આપીને ICCને વિનંતી કરી હતી કે તેમની ટી20 વર્લ્ડ કપની મેચો ભારતથી શ્રીલંકા ખસેડવામાં આવે. જો કે, ICCએ BCBની વિનંતીને નકારી કાઢી હતી. આ દરમિયાન BCB ડાયરેક્ટરે જે નિવેદન આપ્યું હતું, જેના કારણે બાંગ્લાદેશના ખેલાડી નારાજ થયા છે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 15, 2026, 12:39 PM IST

Trending Photos

બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટમાં બબાલ ! પોતાના જ દેશ માટે નહીં રમે ખેલાડીઓ ! BCBને આપ્યું અલ્ટિમેટમ

Bangladesh T20 World Cup 2026: બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટની સ્થિતિ ઝડપથી બગડી રહી છે. દેશના ટોચના અને સ્થાનિક ખેલાડીઓએ હવે બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ (BCB)નો ખુલ્લેઆમ વિરોધ કર્યો છે. ખેલાડીઓએ ધમકી આપી છે કે જો BCBના ડિરેક્ટર અને ફાઇનાન્સ કમિટીના ચેરમેન નઝમુલ ઇસ્લામ તાત્કાલિક રાજીનામું નહીં આપે તો બાંગ્લાદેશ પ્રીમિયર લીગ (BPL) અને સ્થાનિક ટુર્નામેન્ટ સહિતની તમામ ક્રિકેટ પ્રવૃત્તિઓ બંધ કરી દેવામાં આવશે.

ક્રિકબઝના અહેવાલ મુજબ, ક્રિકેટર્સ વેલ્ફેર એસોસિએશન ઓફ બાંગ્લાદેશ (CWAB) દ્વારા એક ઈમરજન્સી ઓનલાઇન પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજવામાં આવી હતી, જેમાં ખેલાડીઓના પ્રતિનિધિ અને વરિષ્ઠ ક્રિકેટર મોહમ્મદ મિથુને સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે એમ. નઝમુલ ઇસ્લામના નિવેદનો અસહ્ય બની ગયા છે.

Add Zee News as a Preferred Source

બાંગ્લાદેશના ક્રિકેટરોએ જ BCB સામે બાંયો ચડાવી 

મામલો ત્યારે વકર્યો જ્યારે એમ. નઝમુલ ઇસ્લામે મીડિયા સાથે વાત કરતા કહ્યું કે જો બાંગ્લાદેશ ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં નહીં રમે, તો તે બોર્ડને નહીં પરંતુ ફક્ત ખેલાડીઓને જ નાણાકીય નુકસાન થશે અને બોર્ડ તેને નુકસાનની ભરપાઈ કરશે નહીં. CWABએ આ નિવેદનને ખેલાડીઓ માટે અપમાનજનક જ નહીં પરંતુ નિરાશાજનક ગણાવ્યું.

CWABના પ્રમુખ મોહમ્મદ મિથુને કહ્યું, "બોર્ડ ડિરેક્ટરના શબ્દો ખેલાડીઓ માટે અત્યંત અપમાનજનક છે. અમે વારંવાર મૌન રહ્યા છીએ, પરંતુ હવે મર્યાદા ઓળંગી છે. આ ગુસ્સો ફક્ત એક નિવેદનનું પરિણામ નથી, ખેલાડીઓનો રોષ ઘણા મહિનાઓથી વધી રહ્યો છે. જો નઝમુલ ઇસ્લામ 15 જાન્યુઆરીએ BPL મેચ પહેલા રાજીનામું નહીં આપે, તો અમે દેશભરમાં ક્રિકેટ પ્રવૃત્તિઓનો બહિષ્કાર કરીશું."

ખેલાડીઓની ધમકી બાદ બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી. બોર્ડે એક સત્તાવાર નિવેદન જારી કરીને કહ્યું, "નઝમુલ ઇસ્લામના નિવેદનો બોર્ડનો સત્તાવાર અભિપ્રાય નથી. બોર્ડ કોઈપણ અયોગ્ય અને અપમાનજનક ટિપ્પણીઓ બદલ દિલગીર છે." ખેલાડીઓ બોર્ડનો મુખ્ય ભાગ અને સૌથી મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે.' આ એ જ એમ. નઝમુલ ઇસ્લામ છે જેણે તમીમ ઇકબાલને 'ભારતીય એજન્ટ' કહ્યા હતા. આ પછી બાંગ્લાદેશી ખેલાડીઓએ તેની આકરી ટીકા કરી હતી.

બધાની નજર હવે 15 જાન્યુઆરીએ યોજાનારી BPL મેચ પર છે. શું બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ અટકી જશે ? પરિસ્થિતિ અત્યંત ગંભીર બની ગઈ છે. જો નઝમુલ ઇસ્લામ રાજીનામું નહીં આપે, તો BPL અટકી શકે છે. સ્થાનિક ટુર્નામેન્ટ મુલતવી રાખવામાં આવી શકે છે. રાષ્ટ્રીય ટીમના તૈયારી શિબિરને અસર થશે. હવે, બાંગ્લાદેશી ચાહકો BPL મેચ પર નજર રાખી રહ્યા છે, કારણ કે તે બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટની ભાવિ દિશા નક્કી કરશે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
bangladeshBangladesh CricketerBangladesh cricket strikeBangladesh players protest

Trending news