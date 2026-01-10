ભારત સાથેની લડાઈ બાંગ્લાદેશને પડશે ભારે, ભારતીય કંપની પાછી ખેંચશે સ્પોન્સરશિપ !
ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે બધું બરાબર ચાલી રહ્યું નથી. આ દરમિયાન એક મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે કે મેરઠ સ્થિત એક જાણીતી ક્રિકેટ ઈક્વિપમેન્ટ કંપની બાંગ્લાદેશી ખેલાડીઓ સાથેની તેની સ્પોન્સરશિપ સમાપ્ત કરી શકે છે.
ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચેના સંબંધો વણસી રહ્યા છે. બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુઓની હત્યા થઈ રહી છે. આ દરમિયાન BCCIએ પણ એક મોટો નિર્ણય લીધો છે. બાંગ્લાદેશી ખેલાડી મુસ્તફિઝુર રહેમાનને IPLમાંથી હટાવવામાં આવ્યો હતો. જે બાદ વિવાદ વધુ વકર્યો છે. સુરક્ષાનો હવાલો આપીને બાંગ્લાદેશે 7 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થનારા T20 વર્લ્ડ કપ માટે ભારત આવવાનો ઇનકાર કર્યો છે.
બાંગ્લાદેશે ICCને તેની મેચો ભારત બહાર ખસેડવાની વિનંતી કરી હતી. જો કે, ICCએ આમ કરવાનો ઇનકાર કર્યો છે. વધુમાં બાંગ્લાદેશે બાંગ્લાદેશમાં IPL પ્રસારણ પર પણ પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. હવે એક જાણીતી ભારતીય ક્રિકેટ ઈક્વિપમેન્ટ કંપની બાંગ્લાદેશી ખેલાડીઓ સાથેની તેની સ્પોન્સરશિપ સમાપ્ત કરી શકે છે.
બાંગ્લાદેશી ખેલાડીઓને લાગી શકે છે ઝટકો
મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, મેરઠ સ્થિત એક જાણીતી ક્રિકેટ ઈક્વિપમેન્ટ કંપની બાંગ્લાદેશી ખેલાડીઓ સાથેની તેની સ્પોન્સરશિપ સમાપ્ત કરી શકે છે. બાંગ્લાદેશ T20 ટીમના કેપ્ટન લિટન દાસ પણ એ જ બ્રાન્ડના બેટનો ઉપયોગ કરે છે. મોમિનુલ હક અને યાસીર રબ્બી પણ એ જ કંપનીની બ્રાન્ડનો ઉપયોગ કરે છે.
ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે બાંગ્લાદેશને ગ્રુપ Cમાં મૂકવામાં આવ્યું છે. વેસ્ટ ઈન્ડિઝ, ઇટાલી, ઈંગ્લેન્ડ અને નેપાળ એક જ જૂથમાં છે. બાંગ્લાદેશ 7, 9 અને 14 ફેબ્રુઆરીએ કોલકાતામાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ, ઇંગ્લેન્ડ અને ઇટાલી સામે મેચ રમશે. તેમની અંતિમ ગ્રુપ સ્ટેજ મેચ 17 ફેબ્રુઆરીએ મુંબઈમાં નેપાળ સામે રમાશે.
ટી20 વર્લ્ડ કપ માટે બાંગ્લાદેશની ટીમ
લિટન દાસ (કેપ્ટન), તનઝીદ હસન, પરવેઝ હુસેન ઇમોન, સૈફ હસન, તૌહીદ હૃદયોય, શમીમ હુસેન, કાઝી નુરુલ હસન સોહાન, શક મહેદી હસન, રિશાદ હુસેન, નસુમ અહેમદ, મુસ્તફિઝુર રહેમાન, તનઝીમ હસન સાકિબ, તસ્કિન અહેમદ, શૈફ ઉદ્દીન, શોરીફુલ ઇસ્લામ.
