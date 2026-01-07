Prev
'કાઢી નથી, દેશ માટે લીગ છોડી...' ભારતીય એન્કરે BPLમાંથી બહાર થયા બાદ તોડ્યું મૌન

ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચેના તણાવની અસર હવે ક્રિકેટ પર પણ પડી રહી છે. ક્રિકેટર મુસ્તફિઝુર રહેમાનને IPLમાંથી હટાવ્યા બાદ હવે બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ લીગ (BPL)ની બ્રોડકાસ્ટ પેનલમાંથી ભારતીય પ્રેઝન્ટર પણ હટી ગઈ છે, તેણે પોતે દેશ માટે આ નિર્ણય લીધો છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 07, 2026, 12:45 PM IST

'કાઢી નથી, દેશ માટે લીગ છોડી...' ભારતીય એન્કરે BPLમાંથી બહાર થયા બાદ તોડ્યું મૌન

ક્રિકેટર મુસ્તફિઝુર રહેમાનને IPLમાંથી હટાવાતા બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ અકળાયું હતું. બાંગ્લાદેશે BPL બ્રોડકાસ્ટ પેનલમાંથી ભારતીય પ્રેઝન્ટરને હટાવી હોવાની વાત કરી હતી. હવે રિદ્ધિમા પાઠકે પોતાના બહાર થવા પર મૌન તોડ્યું અને કહ્યું કે તેને બહાર કાઢવામાં આવી નથી, પરંતુ તેમણે પોતે બાંગ્લાદેશ પ્રીમિયર લીગ છોડી છે.

રિદ્ધિમા પાઠકે શું કહ્યું ?

ભારતીય સ્પોર્ટ્સ પ્રેઝન્ટર રિદ્ધિમા પાઠકે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પોસ્ટ કરીને જણાવ્યું હતું કે તેને BPLમાંથી હટાવવામાં આવી નથી. તેણે પોતે બાંગ્લાદેશ પ્રીમિયર લીગમાંથી હટી જવાનો નિર્ણય લીધો છે, તેણે પોતાના કરતા દેશને પ્રથમ મહત્વ આપ્યું હતું. પોસ્ટમાં લખ્યું, "છેલ્લા કેટલાક કલાકોમાં, અફવાઓ સામે આવી છે કે મને BPLમાંથી હટાવવામાં આવી છે. આ સાચું નથી. મેં વ્યક્તિગત રીતે હટી જવાનો નિર્ણય લીધો છે. મારા માટે મારો દેશ પહેલા આવે છે."

 

BCB શું કહ્યું ?

BCB તરફથી એક નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "ભારત અને શ્રીલંકા દ્વારા આયોજિત થનારા ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 સંબંધિત તાજેતરની ઘટનાઓની ચર્ચા કરવા માટે આજે બપોરે બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડના ડિરેક્ટર બોર્ડની એક ઈમરજન્સી બેઠક યોજાઈ હતી." બોર્ડે છેલ્લા 24 કલાકના ઘટનાક્રમને ધ્યાનમાં લેતા પરિસ્થિતિની વિગતવાર સમીક્ષા કરી હતી અને ભારતમાં રમાનારી મેચોમાં બાંગ્લાદેશ રાષ્ટ્રીય ટીમની ભાગીદારી અંગે ઊંડી ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. 

વર્તમાન પરિસ્થિતિનું સંપૂર્ણ મૂલ્યાંકન અને ભારતમાં બાંગ્લાદેશી ટીમની સલામતી અને સુરક્ષા અંગે વધતી જતી ચિંતાઓ અને બાંગ્લાદેશ સરકારની સલાહને ધ્યાનમાં લીધા પછી બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સે નિર્ણય લીધો કે બાંગ્લાદેશની નેશનલ ટીમ હાલના સંજોગોમાં ટુર્નામેન્ટ માટે ભારતનો પ્રવાસ કરશે નહીં. જો કે બાંગ્લાદેશની માંગણી નકારી કાઢ્યા પછી બાંગ્લાદેશ શું પ્રતિક્રિયા આવે છે તે જોવાનું બાકી છે.

