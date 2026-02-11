હવે બાંગ્લાદેશનો યુ-ટર્ન, વર્લ્ડ કપમાંથી હટવા અંગે આપ્યું મોટું નિવેદન, ખેલાડીઓ પર લગાવ્યા આરોપ !
T20 World Cup 2026 : બાંગ્લાદેશના રમતગમત સલાહકાર આસિફ નજરુલે T20 વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થવાના મુદ્દે નિવેદન બદલતા વિવાદ ઊભો થયો છે. પહેલા સરકારે નિર્ણય લીધો હોવાનું કહ્યું હતું, હવે ખેલાડીઓ અને BCBએ નિર્ણય લીધો હોવાનું જણાવ્યું છે. BCBના સ્પષ્ટ નિવેદનની રાહ જોવાઈ રહી છે.
- વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થવાનો નિર્ણય સરકારે લીધો હતો
- આ ઘટનાએ ફરી એકવાર રમતગમત અને રાજકારણ વચ્ચેના સંબંધ અંગે ચર્ચા તેજ કરી
- ખેલાડીઓને આ નિર્ણય વિશે માત્ર જાણ કરવામાં આવી હતી અને તેમની સાથે કોઈ ચર્ચા કરવામાં આવી નહોતી
T20 World Cup 2026 : 2026ના T20 વર્લ્ડ કપમાંથી બાંગ્લાદેશના બહાર થવાનો મુદ્દો હવે માત્ર રમતગમતનો મુદ્દો રહ્યો નથી, પરંતુ તે રાજકીય ચર્ચાનો વિષય બની ગયો છે. તાજેતરમાં દેશના રમતગમત સલાહકાર આસિફ નજરુલે આપેલા નવા નિવેદન પછી આ વિવાદને નવી દિશા મળી છે.
10 ફેબ્રુઆરીએ તેમણે કહ્યું હતું કે વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થવાનો નિર્ણય સરકારે લીધો નહોતો, પરંતુ ખેલાડીઓ અને બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ (BCB)એ મળીને લીધો હતો. તેમણે જણાવ્યું કે આ નિર્ણય દેશના સન્માન અને ક્રિકેટના ભવિષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને લેવામાં આવ્યો હતો અને સરકારે ફક્ત આ નિર્ણયને સમર્થન આપ્યું હતું.
આસિફ નજરુલે શું કહ્યું હતું ?
થોડા અઠવાડિયા પહેલા, 22 જાન્યુઆરીએ આસિફ નજરુલે મીડિયા સમક્ષ અલગ વાત કરી હતી. તે સમયે તેમણે સ્પષ્ટ કહ્યું હતું કે વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થવાનો નિર્ણય સરકારે લીધો હતો. તેમણે એમ પણ જણાવ્યું હતું કે ICC તરફથી સંતોષકારક જવાબ ન મળવાને કારણે સરકારે આ પગલું લીધું હતું.
તે સમયે એવી માહિતી પણ સામે આવી હતી કે ખેલાડીઓને આ નિર્ણય વિશે માત્ર જાણ કરવામાં આવી હતી અને તેમની સાથે કોઈ ચર્ચા કરવામાં આવી નહોતી. તેથી હવે તેમના નિવેદનમાં થયેલા ફેરફારે અનેક પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે.
હવે બદલાયા સૂર
હવે તેમના નવા નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ખેલાડીઓ અને બોર્ડે રાષ્ટ્રીય હિતને ધ્યાનમાં રાખીને આ નિર્ણય લીધો હતો. તેમણે આ પગલાને દેશના સન્માન માટે લેવામાં આવેલ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય ગણાવ્યો. જોકે નિવેદનમાં થયેલા આ ફેરફારને કારણે સમગ્ર મામલો વધુ ચર્ચામાં આવ્યો છે અને લોકોમાં પ્રશ્નો ઊભા થયા છે કે સાચો નિર્ણય કયા સ્તરે લેવામાં આવ્યો હતો.
હાલમાં બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ તરફથી સ્પષ્ટ અને વિગતવાર નિવેદનની રાહ જોવાઈ રહી છે. આગામી દિવસોમાં આ બાબત સ્પષ્ટ થઈ શકે છે કે વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થવાનો નિર્ણય સરકાર, બોર્ડ કે ખેલાડીઓ કયા સ્તરે લેવામાં આવ્યો હતો.
નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે આ ઘટનાએ ફરી એકવાર રમતગમત અને રાજકારણ વચ્ચેના સંબંધ અંગે ચર્ચા તેજ કરી છે. કોઈપણ ટીમ માટે T20 વર્લ્ડ કપ જેવા મોટા ટૂર્નામેન્ટમાંથી હટવું સરળ નથી, તેથી નિવેદનમાં થયેલા આ ફેરફારે સમગ્ર મુદ્દાને વધુ જટિલ બનાવી દીધો છે.
