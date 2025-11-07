Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

“તમારા પિરિયડ્સ પૂરા થઈ જાય, તો મારી પાસે આવજો”, મહિલા વર્લ્ડકપ બાદ મહિલા ખેલાડીનો સનસનાટીપૂર્ણ ખુલાસો

Jahanara Alam: બાંગ્લાદેશ મહિલા ક્રિકેટ ટીમની ફાસ્ટ બોલર જહાનઆરા આલમે ટીમના પૂર્વ સિલેક્ટર અને મેનેજર પર સનસનાટીભર્યા આરોપો લગાવ્યા છે. જહાનઆરા આલમે જણાવ્યું છે કે મંજુરુલ ઈસ્લામ મેચ પછી હાથ મિલાવવાની જગ્યાએ તેમને જબરદસ્તી ગળે લગાવતા હતા.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 07, 2025, 12:40 PM IST

Trending Photos

“તમારા પિરિયડ્સ પૂરા થઈ જાય, તો મારી પાસે આવજો”, મહિલા વર્લ્ડકપ બાદ મહિલા ખેલાડીનો સનસનાટીપૂર્ણ ખુલાસો

Jahanara Alam: મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025 સમાપ્ત થતાં જ બાંગ્લાદેશની સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર જહાનઆરા આલમે પૂર્વ સિલેક્ટર અને ટીમ મેનેજર મંજુરુલ ઈસ્લામ પર યૌન ઉત્પીડન સહિત અનેક ગંભીર આરોપો લગાવ્યા છે. જહાંઆરાએ બાંગ્લાદેશ મહિલા ક્રિકેટમાં રાજકારણ અને પક્ષપાત હોવાનો પણ ખુલાસો કર્યો છે. તેમણે જણાવ્યું કે મંજુરુલે તેમની સાથે એકવાર નહીં, પરંતુ ઘણી વખત ખોટી હરકત કરી હતી. જહાનઆરાનું કહેવું છે કે મંજુરુલ તેમના ખભા પર હાથ મૂકીને તેમની સાથે આપત્તિજનક વાતો કરતા હતા. ફાસ્ટ બોલરે પૂર્વ ટીમ મેનેજર પર મેચ પછી હાથ મિલાવવાની જગ્યાએ જબરદસ્તી ગળે લગાવવાનો પણ આરોપ લગાવ્યો છે.

Add Zee News as a Preferred Source

જહાનઆરાએ લગાવ્યા ગંભીર આરોપો
ખેલ પત્રકાર રિયાસદ અઝીમને આપેલા ઈન્ટરવ્યુમાં જહાનઆરાએ બાંગ્લાદેશ મહિલા ક્રિકેટ વિશે ઘણા ચોંકાવનારા ખુલાસા કર્યા છે. કાલેર કંઠો અખબારમાં છપાયેલા ઈન્ટરવ્યુમાં જહાંઆરાએ જણાવ્યું હતું કે “મંજુરુલ ઈસ્લામ મારા ખભા પર હાથ મૂકતા હતા અને પૂછતા હતા કે તમારા પિરિયડ્સ કેટલા દિવસ ચાલે છે. જ્યારે તે પૂરા થઈ જાય, તો મારી પાસે આવજો. આ સાંભળીને દરેક જણ આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય છે. આવા પ્રશ્નો કેવી રીતે પૂછી શકાય?” જહાનઆરાએ જણાવ્યું કે ટીમ મેનેજર હોવાના નાતે મંજુરુલ મેચ પછી તેમને જબરદસ્તી ગળે લગાવતા હતા. તેમણે કહ્યું, “દર વખતે અસહજ અનુભવાતું હતું. આ રીતે ગળે લગાવવું સંપૂર્ણપણે ખોટું છે. વ્યાવસાયિક સંબંધ હોવા છતાં પણ તે મારી સાથે આ પ્રકારનું વર્તન કરતા હતા.”

ફરિયાદ કરવા છતાં કોઈ ફાયદો થયો નહીં
જહાનઆરાએ જણાવ્યું કે તેમણે બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ (BCB) ને આ અંગે ઘણી વખત ફરિયાદ કરી, પરંતુ આ મામલાને દરેક વખતે અવગણના કરી દેવામાં આવી. જહાનઆરાએ કહ્યું કે તે સમયે મહિલા વિંગના પ્રમુખ પદ પર કાર્યરત હુસૈન સિરાજને પણ તેમણે આ મામલે ફરિયાદ કરી, પરંતુ તો પણ કોઈ સુનાવણી થઈ નહીં. ફાસ્ટ બોલરે જણાવ્યું હતું કે, “ફરિયાદ કર્યા પછી એક કે બે દિવસ સુધી મંજુરુલ ઓછી હરકત કરતા નહોતા, પણ ત્યારબાદ ફરીથી તે પોતાના એ જ જૂના વર્તન પર પાછા આવી જતા હતા.”

જહાનઆરાએ કહ્યું કે બાંગ્લાદેશ બોર્ડ દ્વારા આ સમગ્ર મામલે ચૂપકીદી સાધવાથી તેમને ઘણું દુઃખ થયું અને તેમને બોર્ડ પાસેથી મદદ મળવાની આશા હતી. જણાવી દઈએ કે જહાનઆરાએ ક્રિકેટમાંથી અનિશ્ચિત સમય માટે બ્રેક લીધો છે. તેમણે પોતાની છેલ્લી આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ 9 ડિસેમ્બર 2024ના રોજ આયર્લેન્ડ સામે રમી હતી.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
Jahanara Alambangladesh cricket teamJahanara AllegationWomens ODI World Cup 2025Cricket Newslatest cricket newsHindi cricket newsCricketજહાંઆરા આલમબાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ ટીમજહાંઆરા આરોપમહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025ક્રિકેટ સમાચારનવીનતમ ક્રિકેટ સમાચારહિન્દી ક્રિકેટ સમાચારક્રિકેટ

Trending news