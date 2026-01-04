Prev
T20 વર્લ્ડ કપ માટે ભારત નહીં આવે બાંગ્લાદેશની ટીમ, IPL વિવાદ વચ્ચે BCBનો મોટો નિર્ણય

2026 T20 વર્લ્ડ કપ દરમિયાન બાંગ્લાદેશની ચારેય ગ્રુપ મેચ ભારતમાં રમવાની છે. ત્રણ મેચ કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સ અને એક મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાવાની છે. BCBના નિર્ણય બાદ બધાની નજર ICCના વલણ પર છે.
 

Jan 04, 2026, 05:01 PM IST

બાંગ્લાદેશની ટીમ ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં રમવા માટે ભારત જશે નહીં. બાંગ્લાદેશના રમતગમત સલાહકાર આસિફ નઝરુલે 4 જાન્યુઆરીના રોજ સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ દ્વારા આ વાતની પુષ્ટિ કરી. નઝરુલે જણાવ્યું કે બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ (BCB)એ એક બેઠક બાદ આ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે. હવે આ મુદ્દા પર આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદ (ICC)ના વલણની રાહ જોવાની બાકી છે, કારણ કે ICC આ મુખ્ય ઇવેન્ટ માટે શેડ્યૂલ તૈયાર કરી રહ્યું છે.

આસિફ નઝરુલે પોતાના ફેસબુક એકાઉન્ટ પર લખ્યું, "બાંગ્લાદેશ વર્લ્ડ કપમાં રમવા માટે ભારત જશે નહીં. બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડે આજે આ નિર્ણય લીધો છે. અમે આ નિર્ણયનું સ્વાગત કરીએ છીએ, જે ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડની આક્રમક સાંપ્રદાયિક નીતિઓના જવાબમાં લેવામાં આવ્યો છે."

BCB દ્વારા આ નિર્ણય બાંગ્લાદેશી ફાસ્ટ બોલર મુસ્તફિઝુર રહેમાનને ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL)માંથી હાંકી કાઢવામાં આવ્યા બાદ આવ્યો છે. ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)એ કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ (KKR)ને તેમની ટીમમાંથી મુસ્તફિઝુરને છૂટો કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. KKRએ BCCIના નિર્દેશોનું પાલન કર્યું અને મુસ્તફિઝુરને છૂટો કર્યો. ભારત સાથેના તણાવ વચ્ચે બાંગ્લાદેશે તેની વર્લ્ડ કપ ટીમની જાહેરાત કરી, જેમાં મુસ્તફિઝુરનો પણ ટીમમાં સમાવેશ થયો છે.

મુસ્તફિઝુરને છૂટો કરાયા બાદ હોબાળો 

ગયા મહિને IPL મીની-ઓક્શન દરમિયાન કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સે મુસ્તફિઝુર રહેમાનને 9.20 કરોડમાં ખરીદ્યો હતો. ભારતમાં કેટલાક ધાર્મિક અને રાજકીય સંગઠનોએ બાંગ્લાદેશી ખેલાડીઓના IPLમાં રમવા અંગે પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા બાદ BCCIએ એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો હતો.

બાંગ્લાદેશ શ્રીલંકામાં મેચ રમવા માંગે છે

બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ ICCને પત્ર લખીને 2026 T20 વર્લ્ડ કપ માટે લીગ મેચોને શ્રીલંકામાં સ્થાનાંતરિત કરવાની વિનંતી કરશે. BCB માને છે કે વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં બાંગ્લાદેશી ખેલાડીઓની સલામતી અંગે ગંભીર ચિંતાઓ છે. આ કારણોસર, બીસીબી આ મુદ્દા અંગે ઔપચારિક રીતે આઈસીસીનો સંપર્ક કરશે અને મેચ સ્થળોને સ્થાનાંતરિત કરવાની વિનંતી કરશે.

