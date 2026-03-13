આ બાંગ્લાદેશી ક્રિકેટર ડંકાની ચોટ પર મહાદેવની ભક્તિમાં તરબોળ થયો, Photos થયા વાયરલ
Bangladeshi Crcketer: જે બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુઓ પર અત્યાચારના મામલા સામે આવતા ખળભળાટ મચ્યો તે બાંગ્લાદેશના એક ક્રિકેટરના મા કાલી અને ભોળાનાથની પૂજામાં લીનની તસવીરો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ છે.
બાંગ્લાદેશમાં જ્યારથી શેખ હસીનાની સરકાર પડી ત્યારબાદ બાંગ્લાદેશી હિન્દુઓ પર તો જાણે આભ તૂટી પડ્યું. હિન્દુઓ પર અસહ્ય અત્યાચારના અનેક મામલા સામે આવતા હડકંપ મચ્યો હતો. જેની અસર ક્રિકેટ પર પણ જોવા મળી અને ભારે વિરોધના પગલે બીસીસીઆઈએ આઈપીએલની ટીમ કેકેઆરને આદેશ આપતા બાંગ્લાદેશના ક્રિકેટર મુસ્તફિઝૂર રહેમાનને રિલીઝ કરવો પડ્યો. એટલું જ નહીં ભારે હંગામો મચતા હાલમાં જ રમાયેલી ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026 ટુર્નામેન્ટમાંથી પણ બાંગ્લાદેશની ટીમ બહાર થઈ હતી. હવે એક એવી તસવીર સામે આવી છે જેણે ભારતીયોના મન ગદગદ કરી નાખ્યા છે કારણ કે એક બાંગ્લાદેશી ક્રિકેટર શિવની આરાધનામાં તલ્લીન જોવા મળી રહ્યો છે.
શિવની સાધનમાં તલ્લીન બાંગ્લાદેશી ક્રિકેટર
અહીં જે બાંગ્લાદેશી ખેલાડીની વાત કરી રહ્યા છીએ તે છે બાંગ્લાદેશી હિન્દુ ક્રિકેટર સૌમ્ય સરકાર. તેણે સોશિયલ મીડિયા પર કેટલાક ફોટા શેર કર્યા છે જેમાં તે ભગવા રંગના કપડાં પહેરીને હાથ જોડીને ઊભો છે અને ભક્તિમાં લીન છે. સૌમ્યની સાથે શિવલિંગ છે અને તેના આ ફોટા હાલ સોશિયલ મીડિયા પર ખુબ વાયરલ થઈ રહ્યા છે. અત્રે જણાવવાનું કે અત્યારે પાકિસ્તાનની ટીમ અને બાંગ્લાદેશી ટીમની વનડે સિરીઝ ચાલુ છે. પરંતુ આ ટીમમાં સૌમ્ય સરકાર નથી. પહેલી મેચમાં બાંગ્લાદેશે પાકિસ્તાનને કારમી હારનો સામનો કરાવ્યો.
ભક્તિથી તરબોળ કેપ્શન
સૌમ્ય સરકારે તસવીરને જે કેપ્શન આપી તે પણ શાનદાર છે. તેણે લખ્યું કે "કેટલીક જગ્યાઓ પર યાદોથી પણ ઉપર, બસ આશીર્વાદ પૂરતા છે. અમારા પરંપરાગત મંદિરમાં માતા કાલી અને મહાદેવની પૂર્જા અર્ચના." સૌમ્ય સરકારની આ તસવીરો પર ખુબ કમેન્ટ્સ આવી છે. તેની તસવીરોએ બધાના મન જીતી લીધા છે. સૌમ્ય સરકાર હિન્દુ ક્રિકેટર દુર્ગા પૂજા સહિત તમામ પ્રકારના હિન્દુ તહેવારો ખુબ ધૂમધામથી ઉજવે છે.
કરિયર વિશે
સૌમ્ય સરકારની ક્રિકેટ કરિયર વિશે વાત કરીએ તો તેણે અત્યાર સુધી 16 ટેસ્ટ, 79 વનડે અને 87 ટી20 મેચ રમી છે. ટેસ્ટમાં તેણે અત્યાર સુધીમાં 831 રન કર્યા છે. જ્યારે વનડેમાં તેના નામે 2338 રન નોંધાયેલા છે. ટી20ની વાત કરીએ તો તેના નામે અત્યાર સુધી 1462 રન નોંધાયેલા છે. તેણે વર્ષ 2014માં બાંગ્લાદેશ માટે ડેબ્યૂ કર્યું હતું. હાલ તે ટીમમાં વાપસી માટે ઈચ્છુક છે. તેણે બાંગ્લાદેશ માટે છેલ્લી વનડે મેચ 2025માં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વિરુદ્ધ રમી હતી.
