/બાંગ્લાદેશનો ઐતિહાસિક વિજય: ઓસ્ટ્રેલિયાને તેના જ ઘરમાં ધૂળ ચટાવી, 4 દિવસમાં જીતી પ્રથમ ટેસ્ટ

Australia vs Bangladesh, 1st Test: બાંગ્લાદેશે ઓસ્ટ્રેલિયાને પ્રથમ ટેસ્ટ મેચમાં હરાવી ઈતિહાસ રચી દીધો છે. ડાર્વિનમાં રમાયેલી પ્રથમ ટેસ્ટ મેચમાં બાંગ્લાદેશે ઓસ્ટ્રેલિયાને 9 વિકેટે કારમો પરાજય આપ્યો છે. બાંગ્લાદેસ માટે આ ટેસ્ટ જીત ઐતિહાસિક છે, કારણ કે તેણે પ્રથમવાર ઓસ્ટ્રેલિયાને તેના ઘરમાં હરાવ્યું છે. બાંગ્લાદેશે ચોથા દિવસે બીજા સત્રમાં કાંગારૂઓને ધૂળ ચટાવી છે.
બાંગ્લાદેશની ઐતિહાસિક જીત
ટેસ્ટ મેચના ચોથા દિવસે ઓસ્ટ્રેલિયાએ બાંગ્લાદેશને 57 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો હતો. બાંગ્લાદેશે એક વિકેટ ગુમાવી આ લક્ષ્ય હાસિલ કરી લીધો હતો. પ્રથમ ઈનિંગમાં 101 રન બનાવનાર ઓપનર તનઝીદ હસન બીજી ઈનિંગમાં શૂન્ય રન બનાવી આઉટ થયો હતો. પરંતુ બાંગ્લાદેશ પર તેની કોઈ અસર પડી નહીં. બાંગ્લાદેશ માટે બીજી ઈનિંગમાં શદનામ ઇસ્લામે અણનમ 25 અને મોમિનૂલ હકે અણનમ 30 રન ફટકાર્યા હતા.
કેમરૂન ગ્રીનની સદી પાણીમાં
આ પહેલા ઓસ્ટ્રેલિયાએ ચોથા દિવસે 4 વિકેટ પર 161 રનથી આગળ રમવાનું શરૂ કર્યું હતું. ચોથા દિવસે કેમરૂન ગ્રીને પોતાની સદી પૂરી કરી હતી. ઓસ્ટ્રેલિયાની ટીમ બીજી ઈનિંગમાં 284 રન બનાવી ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. કેમરૂન ગ્રીને 104 રન બનાવ્યા હતા. બાંગ્લાદેશ તરફથી બીજી ઈનિંગમાં મેહદી હસન મિરાઝે 66 રન આપી પાંચ વિકેટ લીધી હતી. આ સિવાય હસન મહમુદને ત્રણ સફળતા મળી હતી.
Bangladesh stun Australia to register landmark first Test victory Down Under 👏#WTC27 📝: https://t.co/gIQtdBGVou pic.twitter.com/xQdTVZchm6
— ICC (@ICC) August 16, 2026
પ્રથમ ઈનિંગમાં ઓસ્ટ્રેલિયાનો ધબડકો
ડાર્વિન ટેસ્ટમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ ટોસ જીતી પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. ઓસ્ટ્રેલિયાની ટીમ માત્ર 198 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. ઓસ્ટ્રેલિયા તરફથી સ્ટીવ સ્મિથે સૌથી વધુ 71 રન ફટકાર્યા હતા. બાંગ્લાદેશ તરફથી હસન મહમૂદે 55 રન આપી છ સફળતા મેળવી હતી.
બાંગ્લાદેશે પ્રથમ ઈનિંગમાં મેળવી મોટી લીડ
બાંગ્લાદેશે પ્રથમ ઈનિંગમાં 426 રન બનાવ્યા હતા. બાંગ્લાદેશ તરફથી ઓપનર તાંઝિદ હસન તમિમે શાનદાર સદી ફટકારી હતી. તે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં ઓસ્ટ્રેલિયાની ધરતી પર સદી ફટકારનાર પ્રથમ બાંગ્લાદેશી ક્રિકેટ બન્યો હતો. આ સિવાય કેપ્ટન નજમુલ શાન્તોએ 84 રન બનાવ્યા હતા. મેહદી હસન મિરાઝે પણ 65 રનનું યોગદાન આપ્યું હતું.