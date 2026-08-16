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બાંગ્લાદેશનો ઐતિહાસિક વિજય: ઓસ્ટ્રેલિયાને તેના જ ઘરમાં ધૂળ ચટાવી, 4 દિવસમાં જીતી પ્રથમ ટેસ્ટ

Bangladesh historic win over Australia: બાંગ્લાદેશ અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે અત્યાર સુધી સાત ટેસ્ટ મેચ રમાઈ છે. જેમાં બાંગ્લાદેશે બીજી વખત જીત મેળવી છે. પરંતુ આ જીત બાંગ્લાદેશના ટેસ્ટ ક્રિકેટ ઈતિહાસમાં ઐતિહાસિક જીત છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 16, 2026, 11:06 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 11:06 AM IST
બાંગ્લાદેશનો ઐતિહાસિક વિજય: ઓસ્ટ્રેલિયાને તેના જ ઘરમાં ધૂળ ચટાવી, 4 દિવસમાં જીતી પ્રથમ ટેસ્ટ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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