બરોડા ક્રિકેટ એસોસિયેશનની ચૂંટણીમાં નવો વિવાદ : ચૂંટણી સ્થળ બદલવાની માંગ ઉઠી

Baroda Cricket Association Election : બરોડા ક્રિકેટ એસોસિયેશન ( BCA) ની ચૂંટણી હવે વિવાદિત બની રહી છે. ચૂંટણી સ્થળ બદલવાની માંગ સાથે રોયલ અને સત્યમેવ જયતે ગ્રુપે રજૂઆત કરી છે 
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Jan 29, 2026, 04:53 PM IST

Vadodara News જયંતિ સોલંકી/વડોદરા : વડોદરાની બરોડા ક્રિકેટ એસોસિએશન એટલે કે BCAની આવનારી ચૂંટણીને લઈને વિવાદ ઊભો થયો છે. 15 ફેબ્રુઆરીએ યોજાનારી BCAની ચૂંટણીનું સ્થળ બદલવાની માંગ સાથે સત્યમેવ જયતે ગ્રુપ અને રોયલ ગ્રુપ દ્વારા BCAના ઈલેકશન ઓફિસર વરીશ સિન્હાને લેખિત આવેદન આપવામાં આવ્યું છે. ચૂંટણી ફ્રી એન્ડ ફેર રીતે યોજાય તે માટે બંને ગ્રુપ દ્વારા ગંભીર આક્ષેપો સાથે મહત્વપૂર્ણ માંગણીઓ કરવામાં આવી છે. 

ચૂંટણીના સ્થળને લઈને નવો વિવાદ 
વડોદરામાં બરોડા ક્રિકેટ એસોસિએશનની ચૂંટણીને લઈને રાજકીય અને સંગઠનાત્મક ગરમાવો જોવા મળી રહ્યો છે. આગામી 15 ફેબ્રુઆરીએ BCAની ચૂંટણી પ્રક્રિયા જ્યોતિ કંપની ખાતે આવેલા રામબાગમાં યોજાવાની છે. પરંતુ આ સ્થળને લઈને વિરોધ નોંધાવવામાં આવ્યો છે. રોયલ ગ્રુપ અને સત્યમેવ જયતે ગ્રુપે ચૂંટણી અધિકારી વરીશ સિન્હાને લેખિત રજૂઆત કરી જણાવ્યું છે કે જે સ્થળે ચૂંટણી યોજાવાની છે તે સ્થળ હાલના સત્તાધીશો સાથે પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ રીતે જોડાયેલું હોવાનું કહેવાય છે. આવી સ્થિતિમાં ચૂંટણી પ્રક્રિયા પર અસર પડી શકે છે અને નિષ્પક્ષ માહોલમાં ચૂંટણી યોજાવાની શક્યતા ઘટે છે. તેથી ફ્રી એન્ડ ફેર ચૂંટણી સુનિશ્ચિત કરવા માટે ચૂંટણી સ્થળ બદલવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે. 

નોંધનીય છે કે જ્યોતિ કંપનીની શેરહોલ્ડર તેજલ અમીન છે. જે રિવાઇવલ તરફથી ફાઇનાન્સ કમિટીના ઉમેદવાર છે. જેના કારણે હિતસંઘર્ષની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. 

ચૂંટણી પારદર્શક અને નિષ્પક્ષ બને 
આ સાથે જ ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં મતદાન માટે માત્ર બાયોમેટ્રિક યાદીને ઓળખ તરીકે માન્ય રાખવામાં આવી રહી હોવાનું પણ રોયલ ગ્રુપે પ્રશ્ન કર્યો છે. રોયલ ગ્રુપના પ્રમુખ પદના ઉમેદવાર ડો.દર્શન બેન્કર દ્વારા રજૂઆતમાં માંગ કરવામાં આવી છે કે બાયોમેટ્રિક સાથે સાથે સરકાર માન્ય ઓળખપત્રો જેમ કે આધાર કાર્ડ, ચૂંટણી કાર્ડ, પાસપોર્ટ વગેરેને પણ માન્ય રાખવામાં આવે, જેથી કોઈ સભ્ય મતાધિકારથી વંચિત ન રહે. વધુમાં, હાલ બહાર પાડવામાં આવેલી મતદાર યાદીમાં કેટલાક અવસાન પામેલા સભ્યોના નામો પણ હોવાનું જણાવાઈ રહ્યું છે. જેના કારણે બોગસ વોટિંગ થવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. આ તમામ મુદ્દાઓને ધ્યાને લઈ ચૂંટણી પ્રક્રિયા પારદર્શક અને નિષ્પક્ષ બને તે માટે તાત્કાલિક નિર્ણય લેવાની માંગ કરવામાં આવી છે. સમગ્ર મામલે હવે BCA ઇલેકશન ઓફિસર શું નિર્ણય લે છે તે તરફ તમામની નજર છે.

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

