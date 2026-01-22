બરોડા ક્રિકેટ એસોસિયેશનનો 40 કરોડનો વહીવટ કોને મળશે? સત્તા માટે બે જુથે કર્યું સમાધાન
Baroda Cricket Association Election : બરોડા ક્રિકેટ એસોસિયેશનની ચૂંટણી પહેલા જ રોયલ ગ્રુપ અને સત્યમેવ જયતે ગ્રુપે સમાધાન કર્યુ છે, આ વચ્ચે વડોદરાના મહારાજા સમરજીતસિંહ ગાયકવાડે મોટા આક્ષેપ લગાવ્યા છે
Vadodara News ; બરોડા ક્રિકેટ એસોસિયેશનની ચૂંટણી ભારે રસાકસી ભરી બની રહી છે. પહેલીવાર ચૂંટણીમાં રાજકીય દાવપેચ જોવા મળ્યા છે. બરોડા ક્રિકેટ એસો.ની ચૂંટણીમાં રોયલ અને સત્યમેવ જયતે ગ્રુપ એકસાથે આવ્યું છે. બંને જૂથે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી શક્તિપ્રદર્શન કર્યું. એટલું જ નહિ, રોયલ અને સત્યમેવ જયતેના સમાધાનમાં સત્યમેવ જયતેને પ્રમુખપદ આપવા પર સહમતી બની છે.
આ સાથે જ બરોડા ક્રિકેટ એસોસિયેશનનો 40 કરોડનો વહીવટ કોને મળશે તેનુ પિક્ચર ફેબ્રુઆરીમાં સ્પષ્ટ થશે. જોકે, રોયલ અને સત્યમેવ ગ્રુપ ભેગું થયું છે. બંને મળીને રિવાઈવલ ગ્રુપ સામે પડ્યા છે. આંતરિક સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, પહેલા રિવાઈવલ ગ્રુપ અને રોયલ ગ્રૂપ વચ્ચે સમાધાન માટે મીટિંગનો દોર ચાલ્યો હતો. પરંતુ હવે રોયલ ગ્રુપે રિવાઈવલ ગ્રુપની માંગણીઓ સ્વીકારી ન હતી. આખરે રોયલ ગ્રુપે સત્યમેવ ગ્રુપ સાથે સમાધાન કર્યું છે.
આ સાથે બરોડા ક્રિકેટ એસોસિયેશનનો જંગ રસાકસીભર્યો બની રહ્યો છે. પ્રેસિડેન્ટના 4 ફોર્મ, સેક્રેટરીના 4, વીપીના 6, જોઇન્ટ સેક્રેટરીના 2, ટ્રેઝરરના 6 મળી 22 ફોર્મ પરત ખેંચાયા હતા. ફાઇનાન્સના 18, પ્રેસ-પબ્લિસિટીના 14, ગ્રાઉન્ડ એન્ડ ઇન્ફ્રાના 22 મળી 72 ફોર્મ ખેચાયા હતા. ત્યારે પ્રમુખ કોણ બનશે તે જલ્દી જ ખબર પડશે.
બરોડા ક્રિકેટ એસો.ની ચૂંટણીમાં ફોર્મ ચકાસણીના દિવસે મોટો ઉલટફેર સર્જાયો. ટેકનિકલ કારણો અને સસ્પેન્શન મુદ્દે બે મહત્વના ઉમેદવારોના 7 ફોર્મ રદ થયા. સત્યમેવ જયતે ગ્રુપના પરાગ પટેલનું સભ્યપદ રદ હોવાથી ફોર્મ પણ રદ કરાયું. રિવાઈવલ ગ્રુપમાં ચેતન પટેલ પણ સરકારી નોકરીમાં હોવાથી ફોર્મ રદ થયું. ત્યારે હવે ચૂંટણી મેદાનમાં કુલ 158 ઉમેદવારો રહ્યાં છે. 15 ફેબ્રુઆરીએ યોજાનારી બીસીએની 31 પોસ્ટની ચૂંટણીમાં રસાકસીભર્યો જંગ છે.
પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં વડોદરાના મહારાજા સમરજીતસિંહ ગાયકવાડે મોટો આક્ષેપ લગાવ્યો છે. તેઓએ કહ્યું કે, વડોદરામાં ક્રિકેટનું સ્તર નીચે ગયું છે. ખરાબ મેનેજમેન્ટના કારણે ત્રણ વર્ષમાં એક પણ ટ્રોફી જીતી નહીં શક્યા.
તો પ્રમુખ પદના ઉમેદવાર ડો દર્શન બેંકરે કહ્યું કે, એક જ ક્રિકેટરના એકેડમીથી BCA ચાલે છે, જે અમે નહીં થવા દઈએ. BCA સ્ટેડિયમનું નામ સર સયાજીરાવ ગાયકવાડ રાખીશું.
તો બીજી તરફ, હાલના BCA ના ઉપપ્રમુખ અનંત ઈન્દુલકરે પણ મોટો આરોપ લગાવ્યો છે. તેઓએ કહ્યું કે, ક્રિકેટ એડવાઈઝરી કમિટીના કારણે ક્રિકેટનું સ્તર નીચું ગયું છે. ક્રિકેટ એડવાઈઝરી કમિટીમાં અનુભવી લોકો અને પૂર્વ ક્રિકેટરોને નહીં લેવાયા. માત્ર પૂર્વ ક્રિકેટર કિરણ મોરે જ હાલમાં BCA ચલાવતા હતા.
