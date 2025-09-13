Prev
પાકિસ્તાન સામે મેચ બોયકોટની માંગ...ભારતના ડ્રેસિંગ રૂમમાં કેવો છે માહોલ ? કોચે જણાવી અંદરની વાત

ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે 14 સપ્ટેમ્બરે દુબઈમાં યોજાનારી મેચનો ભારતમાં જોરદાર વિરોધ થઈ રહ્યો છે. પૂર્વ ક્રિકેટરોથી લઈને ભારતીય ચાહકો સુધી પાકિસ્તાન સામેની મેચનો બોયકોટ કરવાની માંગ કરી રહ્યા છે. આ દરમિયાન બેટિંગ કોચ સિતાશુ કોટકે ટીમ ઈન્ડિયાના ડ્રેસિંગ રૂમમાં વાતાવરણ કેવું છે તે જણાવ્યું છે.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Sep 13, 2025, 05:45 PM IST

ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે એશિયા કપ 2025ની મેચ માટે હવે ફક્ત એક દિવસ બાકી છે. 14 સપ્ટેમ્બરે દુબઈમાં યોજાનારી આ મહાન મેચનો ભારતમાં જોરદાર વિરોધ થઈ રહ્યો છે. થોડા મહિના પહેલા ચાહકો ક્રિકેટના મેદાન પર ભારત-પાકિસ્તાનનો મુકાબલો જોવા માટે ઉત્સુક હતા, પરંતુ પહેલગામમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલામાં નિર્દોષ લોકોના મોત બાદ ભારતીય લોકોમાં ગુસ્સો છે. 

લોકો કહે છે કે પાકિસ્તાન સાથેના બધા સંબંધો તોડી નાખવા જોઈએ, પછી ભલે તે ક્રિકેટ મેચ હોય. ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટરોથી લઈને ભારતીય ચાહકો સુધી, દરેક જણ પાકિસ્તાન સામેની એશિયા કપ મેચનો બહિષ્કાર કરવાની માંગ કરી રહ્યા છે. આ દરમિયાન, બેટિંગ કોચ સિતાશુ કોટકે જણાવ્યું છે કે ટીમ ઈન્ડિયાના ડ્રેસિંગ રૂમમાં કેવું વાતાવરણ છે.

ટીમ ઈન્ડિયાનું વાતાવરણ કેવું છે ?

એશિયા કપ 2025ની લીગ તબક્કાની સૌથી રોમાંચક મેચ 14 સપ્ટેમ્બરે દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે રમાશે. ભારતીય ટીમના બેટિંગ કોચ સિતાંશુ કોટકે કહ્યું કે અમારું ધ્યાન ફક્ત ક્રિકેટ પર જ છે. સિતાંશુ કોટકે પ્રેક્ટિસ સેશન પહેલા કહ્યું, 'અમે અહીં રમવા આવ્યા છીએ. ભારત-પાકિસ્તાન મેચ હંમેશા સ્પર્ધાત્મક મેચ હોય છે અને રવિવારની મેચ પણ આવી જ રહેશે. અમે ફક્ત મેચ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા માંગીએ છીએ.'

બહિષ્કારની જોરદાર માંગ 

પાકિસ્તાન સામેની મેચોનો બહિષ્કાર કરવાની સ્થાનિક સ્તરે કેટલાક વર્ગોની અપીલ વચ્ચે ક્રિકેટ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું મુશ્કેલ બની શકે છે. આ પ્રશ્નના જવાબમાં કોટકે કહ્યું, 'મને એવું નથી લાગતું, એકવાર આપણે અહીં રમવા આવીએ છીએ, ત્યારે ખેલાડીઓ ક્રિકેટ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. મને વ્યક્તિગત રીતે નથી લાગતું કે તેમના મનમાં ક્રિકેટ રમવા સિવાય બીજું કંઈ હોય. અમે આ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીએ છીએ.'

ટીમ ઇન્ડિયાએ જોરદાર જીત સાથે શરૂઆત કરી

એશિયા કપમાં ભારતે UAEને 9 વિકેટથી હરાવીને શાનદાર શરૂઆત કરી છે. UAEને 57 રનમાં ઓલઆઉટ કર્યા પછી ભારતે માત્ર 27 બોલમાં ટાર્ગેટ ચેઝ કર્યો. આ પ્રદર્શન પછી સૂર્યકુમાર યાદવના નેતૃત્વ હેઠળની ભારતીય ટીમનો ઉત્સાહ વધ્યો છે. તો બીજી તરફ પાકિસ્તાને પણ પોતાની પહેલી મેચમાં ઓમાનને હરાવીને જીત સાથે શરૂઆત કરી હતી. તેથી ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેનો મહા મુકાબલો રોમાંચક રહેવાની અપેક્ષા છે.

Team IndiaSitanshu KotakIndia vs PakistanIND vs PAK Asia Cup 2025

