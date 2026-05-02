કાયલ જેમીસનને વૈભવ સૂર્યવંશી સામે આ હરકત કરવી પડી મોંઘી, BCCIએ ફટકારી સજા

Kyle Jamieson : IPL 2026માં રાજસ્થાન રોયલ્સ સામેની મેચ દરમિયાન દિલ્હી કેપિટલ્સના ફાસ્ટ બોલર કાયલ જેમિસનને આચારસંહિતાના ભંગ બદલ ડિમેરિટ પોઈન્ટ અને વોર્નિંગ આપવામાં આવી હતી. વૈભવ સૂર્યવંશીને આઉટ કર્યા પછી તેણે આક્રમક સેલિબ્રેશન કર્યું હતું. આ ઘટનાનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો છે.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: May 02, 2026, 12:20 PM IST
Kyle Jamieson : ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડે કાયલ જેમીસન સામે કડક કાર્યવાહી કરી છે અને દંડ ફટકાર્યો છે. 1 મેના રોજ રાજસ્થાન રોયલ્સ અને દિલ્હી કેપિટલ્સ વચ્ચેની IPL મેચ દરમિયાન ન્યુઝીલેન્ડનો કાયલ જેમીસન રાજસ્થાન રોયલ્સના વૈભવ સૂર્યવંશીને આઉટ કર્યા બાદ આક્રમક સેલિબ્રેશન કર્યું હતું. જેમીસનના આ વર્તનની સોશિયલ મીડિયા પર વ્યાપક ટીકા થઈ હતી. હવે BCCIએ તેની સામે શિસ્તભંગની કાર્યવાહી કરી છે.

BCCIએ કાયલ જેમિસનને ફટકારી સજા 

IPLની એક પ્રેસ રિલીઝ મુજબ, દિલ્હી કેપિટલ્સના બોલર કાયલ જેમીસનને જયપુરના સવાઈ માનસિંહ સ્ટેડિયમમાં રાજસ્થાન રોયલ્સ (RR) સામેની મેચ નંબર 43 દરમિયાન IPL આચારસંહિતાના ભંગ બદલ એક ડિમેરિટ પોઈન્ટ અને વોર્નિંગ આપવામાં આવી છે.

જેમીસને IPL આચારસંહિતાની કલમ 2.5નો ભંગ કર્યો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે, જે મેચ દરમિયાન બીજા ખેલાડી પ્રત્યે અપમાનજનક હરકત અથવા અપમાનજનક ભાષા, રિએક્શન અથવા હાવભાવનો ઉપયોગ કરવા અથવા આક્રમક પ્રતિક્રિયા સંબંધિત છે.

આ ઘટના પ્રથમ ઇનિંગની બીજી ઓવર દરમિયાન બની હતી વૈભવ સૂર્યવંશીને આઉટ કર્યા પછી, જેમિસનને આક્રમક રીતે તેની નજીક જઈને સેલિબ્રેશન કર્યું હતું. એક એવી હરકત હતી, જે બેટ્સમેનને ઉશ્કેરી શકે છે. જેમિસને આ ગુનો સ્વીકાર્યો છે.

RR vs DC મેચ કેવી રહી ?

ફોર્મમાં ચાલી રહેલા KL રાહુલે 75 રન અને પથુમ નિસ્ન્કા 62 રનની મદદથી શાનદાર શરૂઆત કરીને દિલ્હી કેપિટલ્સે શુક્રવારે રમાયેલી IPLની આ મેચમાં રાજસ્થાન રોયલ્સ સામે પાંચ બોલ બાકી રહેતા સાત વિકેટે જીત નોંધાવી હતી. સતત ત્રણ હાર બાદ આ જીત સાથે દિલ્હી કેપિટલ્સ આઠ પોઈન્ટ સાથે પોઈન્ટ ટેબલ પર છઠ્ઠા સ્થાને પહોંચી ગયું છે, જ્યારે રાજસ્થાન રોયલ્સ 12 પોઈન્ટ સાથે ચોથા સ્થાને છે.

દિલ્હી કેપિટલ્સનો IPL ઇતિહાસમાં સૌથી સફળ રન ચેઝ 

પ્રથમ બેટિંગ કરવા ઉતરેલી રાજસ્થાન રોયલ્સે કેપ્ટન રિયાન પરાગના 90 રન અને ડોનોવન ફેરેરાની 47 રનની શાનદાર ઈનિંગની મદદથી છ વિકેટ ગુમાવીને 225 રનનો સ્પર્ધાત્મક સ્કોર બનાવ્યો. જો કે, રાહુલ અને નિસાન્કાની ધમાકેદાર ઈનિંગે રિયાન પરાગની મહેનત પર પાણી ફેરવી દીધું અને મેચમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો, આ સાથે દિલ્હીએ તેના IPL ઇતિહાસનો સૌથી સફળ રન ચેઝ પણ કર્યો.

