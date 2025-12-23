BCCIએ મહિલા ક્રિકેટરો માટે ખોલ્યો ખજાનો, પગારમાં 150%નો વધારો, જાણો હવે કેટલી મળશે સેલરી
BCCI Hike Women Cricketers Salary : ભારતીય ક્રિકેટ જગતમાંથી એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. BCCIએ ઘરેલુ ક્રિકેટમાં રમતી મહિલા ક્રિકેટરોના પગારમાં નોંધપાત્ર વધારો કર્યો છે.
BCCI Hike Women Cricketers Salary : ભારતીય મહિલા ક્રિકેટરો માટે સારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. BCCIએ ઘરેલુ ક્રિકેટમાં રમતી મહિલા ક્રિકેટરોના પગારમાં 150%નો વધારો કર્યો છે. સોમવારે યોજાયેલી એપેક્સ કાઉન્સિલની બેઠકમાં એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું કે સિનિયર મહિલા ઘરેલુ ટુર્નામેન્ટ માટે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સમાવિષ્ટ ખેલાડીઓને દરરોજ 50,000 મળશે, જ્યારે રિઝર્વ ખેલાડીઓને દરરોજ 25,000 મળશે.
BCCI મહિલા ક્રિકેટરો માટે ખજાનો ખોલ્યો
સૂત્રો અનુસાર, T20 મેચો માટે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સમાવિષ્ટ ખેલાડીઓની ફી 25,000 હશે, જ્યારે રિઝર્વ ખેલાડીઓને મેચ દીઠ 12,500 મળશે. જુનિયર મહિલા ટુર્નામેન્ટ માટે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સમાવિષ્ટ ખેલાડીઓને દરરોજ 25,000 મળશે અને રિઝર્વ ખેલાડીઓને દરરોજ 12,500 મળશે. T20 મેચો માટે પ્લેઇંગ ઇલેવનને 11,500 અને રિઝર્વ ખેલાડીઓને 6,250 ફી ચૂકવવામાં આવશે.
મહિલા ક્રિકેટને વધુ પ્રોત્સાહન આપવાના પ્રયાસમાં, BCCI માને છે કે મેચ ફીમાં વધારો વધુ ક્રિકેટરોને રમત તરફ આકર્ષિત કરશે. મહિલા ક્રિકેટ માટે આ એક નોંધપાત્ર વધારો છે, છતાં પુરુષો અને મહિલા ક્રિકેટ વચ્ચેના પગાર માળખામાં હજુ પણ નોંધપાત્ર તફાવત છે.
BCCI હાલમાં 40થી વધુ રણજી ટ્રોફી મેચ રમનારા ખેલાડીઓને દરરોજ 60,000, 21થી 40 મેચ રમનારા ખેલાડીઓને 50,000 અને 20 કે તેથી ઓછી મેચ રમનારા ખેલાડીઓને 40,000 ચૂકવે છે. રિઝર્વ ખેલાડીઓને અનુક્રમે 30,000, 25,000 અને 20,000 મળે છે.
BCCIનું આ પગલું ભારતની દીકરીઓને ક્રિકેટ રમવા માટે પ્રેરણા આપશે તે નિશ્ચિત છે. જૂની સિસ્ટમ હેઠળ, સરેરાશ સિનિયર મહિલા ક્રિકેટર જેની ટીમ ફક્ત લીગ તબક્કામાં જ રમી હતી, તે દર સીઝનમાં ફક્ત 2 લાખ કમાતી હતી. આ 150 ટકા પગાર વધારો ખેલાડીઓની વાર્ષિક આવકમાં નોંધપાત્ર વધારો કરશે.
આ પગલું માત્ર ખેલાડીઓના જીવનધોરણમાં સુધારો કરશે નહીં પરંતુ સંસાધનોના અભાવે રમતથી પાછળ રહી ગયેલી યુવતીઓ માટે પ્રેરણા તરીકે પણ કામ કરશે. આ નિર્ણયથી સ્થાનિક ક્રિકેટના સ્પર્ધાત્મક સ્તરમાં પણ વધારો થવાની શક્યતા છે કારણ કે ખેલાડીઓ હવે રમત પર સંપૂર્ણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશે.
