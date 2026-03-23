ગુજરાતી ન્યૂઝSportsIPL 2026 પહેલા BCCIએ ચાહકોને આપી મોટી ભેટ, આ 15 શહેરોમાં મફતમાં જોઈ શકશો લાઈવ મેચો

IPL 2026 પહેલા BCCIએ ચાહકોને આપી મોટી ભેટ, આ 15 શહેરોમાં મફતમાં જોઈ શકશો લાઈવ મેચો

IPL 2026 : IPL 2026 28 માર્ચથી શરૂ થવાની છે, જેની ચાહકો આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા. આ દરમિયાન ચાહકોને એક મોટી ભેટ આપતા BCCIએ ફેન પાર્કના સ્થળોની જાહેરાત કરી છે, જ્યાં તમે વિશાળ સ્ક્રીન પર લાઈવ મેચો સંપૂર્ણપણે મફતમાં જોઈ શકો છો. 
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 23, 2026, 02:27 PM IST
  • IPLની 19મી સીઝન 28 માર્ચથી શરૂ થવાની છે
  • BCCIએ IPL 2026 ફેન પાર્કની જાહેરાત કરી
  • પ્રથમ ત્રણ અઠવાડિયા દરમિયાન 15 શહેરોમાં ફેન પાર્ક સ્થાપિત કરાશે

IPL 2026 પહેલા BCCIએ ચાહકોને આપી મોટી ભેટ, આ 15 શહેરોમાં મફતમાં જોઈ શકશો લાઈવ મેચો

IPL 2026 : IPLની 19મી સીઝન 28 માર્ચથી શરૂ થવાની છે. ટુર્નામેન્ટની ઓપનિંગ મેચમાં ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સામે ટકરાશે. દરમિયાન IPL મેચની ટિકિટ માટેની પડાપડી પહેલેથી જ શરૂ થઈ ગઈ છે. આ ઉત્સાહ વચ્ચે BCCIએ ચાહકો માટે એક મોટી ભેટ આપી છે. દર વર્ષની જેમ બોર્ડે ફરી એકવાર ચાહકો માટે 'ફેન પાર્ક'ની વ્યવસ્થા કરી છે, જ્યાં તમે વિશાળ સ્ક્રીન પર લાઇવ મેચ સંપૂર્ણપણે મફતમાં જોઈ શકો છો.

BCCIએ IPL 2026 ફેન પાર્કની જાહેરાત કરી

BCCIએ IPL 2026 સીઝનના પ્રથમ તબક્કા માટે ફેન પાર્કની જાહેરાત કરી છે. દરેક સીઝનમાં BCCI IPL ઉત્સાહીઓ માટે ફેન પાર્કનું આયોજન કરે છે, જેનાથી ક્રિકેટ ચાહકો કોઈપણ ખર્ચ વિના મોટી LED સ્ક્રીન પર લાઇવ મેચનો આનંદ માણી શકે છે. જો તમે તમારા મિત્રો અને પરિવાર સાથે ખુલ્લા વાતાવરણમાં ક્રિકેટનો રોમાંચ અનુભવવા માંગતા હો, તો IPL ફેન પાર્ક એક બેસ્ટ સ્થળ છે. લાઇવ મેચ ટેલિકાસ્ટ ઉપરાંત આ સ્થળોએ ફેમિલી ઝોન, કિડ્સ ઝોન, ફૂડ અને બેવરેજ સ્ટોલ તેમજ JioCinema એક્સપિરિયન્સ ઝોનનો સમાવેશ થાય છે.

પ્રથમ ત્રણ અઠવાડિયા દરમિયાન 15 શહેરોમાં ફેન પાર્ક સ્થાપિત કરવામાં આવશે

IPL 2026ના પ્રથમ ત્રણ અઠવાડિયા દરમિયાન 11 રાજ્યોના કુલ 15 શહેરોમાં ફેન પાર્કનું આયોજન કરવામાં આવશે. શેડ્યૂલ મુજબ, 2026 સીઝનના પ્રથમ અઠવાડિયા દરમિયાન 28 અને 29 માર્ચે રોહતક, ભોપાલ, તુમાકુરુ, નાગપુર અને કૃષ્ણા નગરમાં ફેન પાર્કનું આયોજન કરવામાં આવશે. 

ત્યારબાદ બીજા અઠવાડિયામાં 4 અને 5 એપ્રિલે મથુરા, જોધપુર, નિઝામાબાદ, મૈસુરુ અને ભુવનેશ્વરમાં ફેન પાર્ક સ્થાપિત કરવામાં આવશે. છેલ્લે ત્રીજા અઠવાડિયામાં 11 અને 12 એપ્રિલના રોજ ક્રિકેટ ચાહકો મેરઠ, નડિયાદ, રત્નાગિરી, કોઈમ્બતુર અને રાઉરકેલામાં ફેન પાર્કનો અનુભવ માણી શકશે.

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

