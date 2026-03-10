1310000000... વર્લ્ડ ચેમ્પિયન ટીમ ઈન્ડિયા પર રૂપિયાનો વરસાદ, BCCIએ કરોડોના ઈનામની કરી જાહેરાત

Prev
Prize Money for Team India : ન્યૂઝીલેન્ડને હરાવીને ત્રીજી વખત T20 વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બનેલી ટીમ ઈન્ડિયા પર BCCIએ રૂપિયાનો વરસાદ કર્યો છે. મંગળવારે BCCIએ ટીમ ઈન્ડિયા માટે 131 કરોડ રૂપિયાના ઈનામની જાહેરાત કરી છે.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 10, 2026, 12:19 PM IST
  • ન્યૂઝીલેન્ડને હરાવીને ભારત ત્રીજી વખત T20 વર્લ્ડ ચેમ્પિયન
  • ચેમ્પિયન બનેલી ટીમ ઈન્ડિયા પર BCCIએ રૂપિયાનો વરસાદ કર્યો
  • BCCIએ ટીમ ઈન્ડિયા માટે 131 કરોડ રૂપિયાના ઈનામની જાહેરાત કરી

 

Prize Money for Team India : ન્યૂઝીલેન્ડને હરાવીને ત્રીજી વખત T20 વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બનનારી ટીમ ઈન્ડિયા પર BCCIએ રૂપિયાનો વરસાદ કર્યો છે. 8 માર્ચે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી ફાઇનલમાં સૂર્યકુમાર યાદવની આગેવાની હેઠળની ટીમે ન્યૂઝીલેન્ડને 96 રનથી હરાવીને સતત બીજી વખત ટ્રોફી જીતી હતી.

ટાઇટલ જીત્યાના બે દિવસ પછી BCCIએ ટીમ ઈન્ડિયાને મોટી ભેટ આપી છે. તમને જણાવી દઈએ કે જ્યારે 'મેન ઇન બ્લુ' 2024માં T20 વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બન્યું હતું, ત્યારે ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડે તેમને ઈનામ તરીકે 125 કરોડ આપ્યા હતા. જોકે, આ વખતે રકમ 6 કરોડ વધારી દેવામાં આવી છે. BCCIએ ટીમ ઈન્ડિયા માટે 131 કરોડ રૂપિયાના ઈનામની જાહેરાત કરી છે.

ટીમ ઈન્ડિયા પર રૂપિયાનો વરસાદ 

ભારતે T20 વર્લ્ડ કપ 2026 જીતીને ત્રણ મોટી સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી. ટીમ ઈન્ડિયા સતત બે T20 વર્લ્ડ કપ જીતનાર વિશ્વની પ્રથમ ટીમ બની. વધુમાં ભારત યજમાન તરીકે ટુર્નામેન્ટ જીતનાર પ્રથમ દેશ બન્યો. ટીમ ઈન્ડિયાએ ત્રીજી વખત T20 વર્લ્ડ કપ કબજે કર્યો છે, જે અત્યાર સુધી કોઈએ હાંસલ કર્યું નથી. આ ઐતિહાસિક સિદ્ધિ બદલ BCCIએ સૂર્યકુમાર યાદવની આગેવાની હેઠળની ટીમ પર રૂપિયાનો વરસાદ કર્યો છે. કોચ ગૌતમ ગંભીર અને અન્ય કોચિંગ સ્ટાફ પણ માલામાલ થયા છે.

ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026માં ટીમ ઈન્ડિયાની સફર કેવી રહી ?

ટીમ ઈન્ડિયાએ ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026ની શરૂઆત ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન તરીકે કરી હતી. સૂર્યા અન્ડ કંપનીએ યુએસએ સામેની પહેલી મેચમાં થોડો સંઘર્ષ કર્યો હતો, પરંતુ પછી મેચ સરળતાથી જીતી લીધી હતી. ત્યારબાદ ભારતે નામિબિયા, પાકિસ્તાન અને નેધરલેન્ડ્સને હરાવીને સુપર 8માં પ્રવેશ કર્યો હતો. 

ટીમ ઈન્ડિયાને સુપર 8 તબક્કાની પહેલી મેચમાં જ પરાજયનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, જેમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. જોકે, ભારતે આ હારમાંથી વધુ મજબૂત બનીને ઉભરી આવ્યું અને પછી ઝિમ્બાબ્વે અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝને હરાવીને સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું હતું. ત્યારબાદ તેઓએ પ્રથમ સેમિફાઇનલમાં ઇંગ્લેન્ડને અને ફાઇનલમાં ન્યુઝીલેન્ડને હરાવીને ટ્રોફી કબજે કરી હતી.

BCCITeam IndiaTeam India Prize Moneyt20 world cup 2026

