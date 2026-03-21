IPL પહેલા BCCIની મોટી જાહેરાત, આ દેશના પ્રવાસે જશે ટીમ ઈન્ડિયા, રમશે T20 સિરીઝ

ગુજરાતી ન્યૂઝSportsIPL પહેલા BCCIની મોટી જાહેરાત, આ દેશના પ્રવાસે જશે ટીમ ઈન્ડિયા, રમશે T20 સિરીઝ

Team India New Series : IPL 2026ની શરૂઆત પહેલા BCCIએ એક મોટી જાહેરાત કરી છે. ટીમ ઇન્ડિયા જૂન મહિનામાં એક નવી સિરીઝ રમવા માટે તૈયાર છે. આ બે મેચની સિરીઝ હશે. BCCIએ સોશિયલ મીડિયા પર આ અંગે સંપૂર્ણ વિગતો જાહેર કરી છે.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 21, 2026, 02:22 PM IST
  • IPL 2026ની શરૂઆત પહેલા BCCIએ એક મોટી જાહેરાત
  • ટીમ ઇન્ડિયા આયર્લેન્ડ સામે T20 સિરીઝ રમશે
  • જૂન મહિનામાં 2 મેચની સિરીઝ માટે ટીમ આયર્લેન્ડ જશે

Team India New Series : IPL 2026 શરૂ થવામાં ફક્ત એક અઠવાડિયું બાકી છે, ત્યારે BCCIએ ટીમ ઈન્ડિયાનો આગામી રોડમેપ જાહેર કર્યો છે. જુલાઈમાં ઈંગ્લેન્ડના પ્રવાસ પર નીકળતા પહેલા ભારત આયર્લેન્ડનો સામનો કરવા માટે તૈયાર છે. ટીમ ઈન્ડિયાના આયર્લેન્ડ પ્રવાસ અંગેના અહેવાલો છેલ્લા કેટલાક સમયથી ફરતા હતા, પરંતુ BCCIએ હવે સત્તાવાર રીતે શેડ્યૂલ જાહેર કર્યું છે. ટીમ ઈન્ડિયા બે મેચની T20 સિરીધમાં આયર્લેન્ડ સામે ટકરાશે.

BCCIએ નવી સિરીઝની જાહેરાત કરી

IPL 2026 પછી ટીમ ઈન્ડિયાનું શેડ્યૂલ ભરચક રહેવાનું છે. તેઓ ઈંગ્લેન્ડ, અફઘાનિસ્તાન, ન્યુઝીલેન્ડ અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સહિત વિવિધ વિરોધીઓ સામે મેદાનમાં ઉતરશે. આ વ્યસ્તતાઓ વચ્ચે BCCIએ આયર્લેન્ડ સામે T20 સિરીઝની જાહેરાત કરી છે, જે ઈંગ્લેન્ડના પ્રવાસ પહેલા યોજાવાની છે.

BCCIએ એક પ્રમોશનલ પોસ્ટર બહાર પાડતા પુષ્ટિ કરી કે ભારત અને આયર્લેન્ડ વચ્ચે T20 મેચ 26 જૂન અને 28 જૂનના રોજ યોજાશે. આ સિરીઝમાં કુલ બે મેચ હશે. BCCIએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે બંને મેચ બેલફાસ્ટમાં યોજાશે અને ચાહકો ભારતીય સમય (IST) મુજબ સાંજે 7:30 વાગ્યે લાઇવ એક્શન જોઈ શકે છે. 

 

Schedule announced for #TeamIndia's tour of Ireland for the 2️⃣-match T20I series 👌

— BCCI (@BCCI) March 21, 2026

ટીમ ઇન્ડિયા આયર્લેન્ડ શ્રેણી પછી ઇંગ્લેન્ડના પ્રવાસે જશે

આયર્લેન્ડ સામે બે T20 મેચ રમ્યા પછી ટીમ ઇન્ડિયા ઇંગ્લેન્ડના પ્રવાસે જશે. બંને દેશો વચ્ચે કુલ 5 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય અને 3 ODI મેચની સિરીઝ યોજાવાની છે.

ટી20 સિરીઝનું શેડ્યૂલ

1 જુલાઈ, 2026 – ભારત vs ઇંગ્લેન્ડ, પહેલી ટી20 (ચેસ્ટર-લે-સ્ટ્રીટ)
4 જુલાઈ, 2026 – ભારત vs ઇંગ્લેન્ડ, બીજી ટી20 (માન્ચેસ્ટર)
7 જુલાઈ, 2026 – ભારત vs ઇંગ્લેન્ડ, ત્રીજી ટી20 (નોટિંગહામ)
9 જુલાઈ, 2026 – ભારત vs ઇંગ્લેન્ડ, ચોથી ટી20 (બ્રિસ્ટોલ)
11 જુલાઈ, 2026 – ભારત vs ઇંગ્લેન્ડ, પાંચમી ટી20 (સાઉથમ્પ્ટન)

વનડે સિરીઝનું શેડ્યૂલ

14 જુલાઈ, 2026 – ભારત vs ઇંગ્લેન્ડ, પહેલી ODI (બર્મિંગહામ)
16 જુલાઈ, 2026 – ભારત vs ઇંગ્લેન્ડ, બીજી ODI (કાર્ડિફ)
19 જુલાઈ, 2026 – ભારત vs ઇંગ્લેન્ડ, ત્રીજી ODI (લોર્ડ્સ)

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

