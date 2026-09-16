/આ દિવસથી શરૂ થશે WPL 2027, BCCIએ કરી જાહેરાત... ઓક્શનની તારીખ પણ જાહેર

WPL 2027 : ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)એ મહિલા પ્રીમિયર લીગ 2027 માટેની તારીખો જાહેર કરી છે. WPLની પાંચમી સીઝન 14 જાન્યુઆરીથી શરૂ થશે અને તેની ફાઈનલ મેચ 7 ફેબ્રુઆરીએ રમાશે. WPL 2027 માટે ખેલાડીઓનું ઓક્શન 28 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ કોચીમાં યોજાશે.
ખેલાડીઓને રિટેન કરવાની છેલ્લી તારીખ 28 સપ્ટેમ્બર નક્કી કરવામાં આવી છે. તે પહેલાં તમામ પાંચ ટીમોએ તેમના વર્તમાન સ્ક્વોડમાંથી રિટેન કરવામાં આવનાર ખેલાડીઓની યાદી BCCIને સોંપવી પડશે. WPL 2027નું ઓક્શન કોચીની ગ્રાન્ડ હયાત હોટેલમાં યોજાશે.
ગયા વર્ષે RCBએ જીત્યો હતો ખિતાબ
WPL 2026માં કેપ્ટન સ્મૃતિ મંધાનાના નેતૃત્વમાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુએ શાનદાર પ્રદર્શન કરીને ખિતાબ જીત્યો હતો. ટીમે ફાઈનલમાં દિલ્હી કેપિટલ્સને હરાવીને બીજી વખત ટ્રોફી પોતાના નામે કરી હતી. આ લીગમાં પાંચ ફ્રેન્ચાઈઝી ભાગ લે છે, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ, દિલ્હી કેપિટલ્સ, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ, ગુજરાત જાયન્ટ્સ અને યુપી વોરિયર્સ.
સપ્ટેમ્બર સુધીમાં ખેલાડીઓનું રિટેન્શન
રિટેન્શન વિન્ડો ખાસ કરીને મહત્વપૂર્ણ રહેશે કારણ કે ફ્રેન્ચાઈઝીઓ ઓક્શન પહેલાં તેમની ટીમોનું મૂલ્યાંકન કરશે. તમામ પાંચ ટીમોએ બેટિંગ, બોલિંગ અને ઓલ-રાઉન્ડ વિકલ્પોનું સંતુલિત મિશ્રણ તૈયાર કરવું પડશે. પરિણામે, સપ્ટેમ્બરમાં લેવાયેલા નિર્ણયો એક મહિના પછી કોચીમાં તેમની વ્યૂહરચના નક્કી કરશે. WPLની અગાઉની સીઝન શાનદાર રહી છે, જેમાં માત્ર અનુભવી અને વિદેશી ખેલાડીઓએ જ નહીં, પરંતુ યુવા ભારતીય ખેલાડીઓએ પણ તેમના પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન દ્વારા ચર્ચા જગાવી છે.
ઘણા ખેલાડીઓ માટે મોટી તક
દિલ્હી કેપિટલ્સ તરફથી રમતા ફાસ્ટ બોલર નંદની શર્માએ તેની બોલિંગ ક્ષમતાથી સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું. તેણે 10 મેચોમાં કુલ 17 વિકેટ ઝડપી હતી અને ટીમને ફાઈનલ સુધી પહોંચાડવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. WPLમાં તેના શાનદાર પ્રદર્શનને કારણે તેને ભારતીય ટીમમાં સ્થાન મળ્યું, જ્યાં તેણે 2026 મહિલા એશિયા કપ દરમિયાન પણ પ્રભાવ પાડ્યો હતો. શ્રી ચરાનીએ પણ તેની સ્પિન બોલિંગ માટે ઘણી પ્રશંસા મેળવી હતી. આ જોતાં WPL 2027ના ઓક્શન દરમિયાન દરેક ફ્રેન્ચાઈઝીની નજર અનુભવી અને યુવા ખેલાડીઓ બંને પર રહેશે.