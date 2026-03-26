મોટા સમાચાર, IPL 2026 ના બીજા ફેઝનો કાર્યક્રમ થઈ ગયો જાહેર
BCCI તરફથી IPL ને લઈને મોટું અપડેટ સામે આવ્યું છે. ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડ દ્વારા બીજા ફેઝનો કાર્યક્રમ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે.
- બીસીસીઆઈએ આઈપીએલના બીજા ફેઝનો કાર્યક્રમ કર્યો જાહેર
- ગુજરાત ટાઈટન્સ અમદાવાદમાં રમશે કુલ સાત મેચ
- પ્લેઓફનો કાર્યક્રમ આગામી દિવસોમાં થશે જાહેર
Trending Photos
IPL 2026 Schedule: ક્રિકેટ ફેન્સની આતૂરતાનો અંત આવ્યો છે. ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડે IPL 2026 ના બીજા તબક્કાનો કાર્યક્રમ જાહેર કરી દીધો છે. આ પહેલા 28 માર્ચેથી 12 એપ્રિલ સુધી 20 મેચનો કાર્યક્રમ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. હવે બીજા ફેઝમાં 13 એપ્રિલથી 24 મે 2026ના મેચનો કાર્યક્રમ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. તેમાં લીગ સ્ટેજની બાકી 50 મેચનું આયોજન થશે. બીજા તબક્કામાં મેચ દેશના 12 અલગ-અલગ શહેરોમાં રમાશે, જેમાં બેંગલુરૂ, મુંબઈ, ચેન્નઈ, કોલકત્તા, દિલ્હી, અમદાવાદ, હૈદરાબાદ, લખનૌ, જયપુર, ધર્મશાલા, રાયપુર અને ન્યૂ ચંડીગઢ સામેલ છે.
બીજા ફેઝમાં 8 ડબલ હેડર
ટૂર્નામેન્ટમાં આ ફેઝની શરૂઆત 13 એપ્રિલે થશે, જ્યાં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદનો સામનો રાજસ્થાન રોયલ્સ સામે હૈદરાબાદમાં થશે. આ તબક્કામાં કુલ 8 ડબલ હેડર એટલે કે એક દિવસમાં બે મેચ રમાશે. બપોરનો મુકાબલો 3.30 કલાકે અને સાંજનો મુકાબલો 7.30 કલાકે શરૂ થશે. ટીમના હોમ ગ્રાઉન્ડની વાત કરીએ તો પંજાબ કિંગ્સ પોતાના ઘરેલુ મુકાબલે ન્યૂ ચંડીગઢ અને ધર્મશાલામાં રમશે, જેમાંથી આ ફેઝ દરમિયાન ધર્મશાલામાં ત્રણ મેચ સામેલ છે. તો રાજસ્થાન જયપુરમાં ચાર મેચ રમશે. બીજીતરફ આરસીબી બેંગલુરૂમાં ત્રણ અને રાયપુરમાં બે ઘરેલું મેચ રમશે.
🚨 News 🚨
BCCI announces schedule for second phase of #TATAIPL 2026 🗓️
The remainder of the league stage, comprising 50 matches, will be played from April 13 to May 24, 2026, across 12 venues in India 🏟️
— IndianPremierLeague (@IPL) March 26, 2026
પ્લેઓફ કાર્યક્રમની હવે થશે જાહેરાત
જેમ-જેમ લીગ સ્ટેજ પોતાના અંતિમ તબક્કામાં પહોંચશે, દરેક મેચ ટીમો માટે કરો યા મરો જેવી હશે. ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડે પ્લેઓફનો કાર્યક્રમ જાહેર કર્યો નથી. આ કાર્યક્રમ હવે પછી જાહેર કરવામાં આવશે.
અમદાવાદમાં રમાશે સાત મેચ
આઈપીએલની સાત મેચ અમદાવાદમાં રમાશે. ગુજરાત ટાઈટન્સ તેના હોમ ગ્રાઉન્ડમાં સાત મેચ રમશે. આ દરમિયાન ગુજરાતની ટક્કર આરસીબી, ચેન્નઈ, પંજાબ કિંગ્સ, કોલકત્તા નાઇટ રાઇડર્સ સામે થશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે