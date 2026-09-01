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BCCIએ અફઘાનિસ્તાન સામેની T20 સિરીઝ માટે ટીમ ઈન્ડિયાની કરી જાહેરાત, આ ખૂંખાર બોલરની વાપસી; જાણો શેડ્યૂલ

India vs Afghanistan T20 Series: BCCIએ અફઘાનિસ્તાન સામેની ત્રણ મેચની T20 સિરીઝ માટે ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત કરી દીધી છે. આ સિરીઝની શરૂઆત 13 સપ્ટેમ્બરથી થશે. તમામ મેચો દિલ્હીમાં રમાશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Sep 01, 2026, 06:06 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 06:09 PM IST
BCCIએ અફઘાનિસ્તાન સામેની T20 સિરીઝ માટે ટીમ ઈન્ડિયાની કરી જાહેરાત, આ ખૂંખાર બોલરની વાપસી; જાણો શેડ્યૂલ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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