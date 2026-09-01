/BCCIએ અફઘાનિસ્તાન સામેની T20 સિરીઝ માટે ટીમ ઈન્ડિયાની કરી જાહેરાત, આ ખૂંખાર બોલરની વાપસી; જાણો શેડ્યૂલ

India vs Afghanistan T20 Series: ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)એ 13 સપ્ટેમ્બરથી અફઘાનિસ્તાન સામે રમાનારી T20 સિરીઝ માટે ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત કરી દીધી છે. ટીમ ઈન્ડિયામાં સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર જસપ્રીત બુમરાહની વાપસી થઈ છે. જ્યારે ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યા ફિટ ન હોવાને કારણે આ ટીમનો ભાગ નથી. ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે દિલ્હીમાં ત્રણ મેચની T20 સિરીઝ રમાશે, જેની યજમાની અફઘાનિસ્તાન કરશે.
અનેક ખેલાડીઓની ફિટનેસ બાદ વાપસી
સારી વાત એ છે કે, ઘણા ઇજાગ્રસ્ત ખેલાડીઓ ફિટ થઈ ગયા છે અને આ સિરીઝથી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં વાપસી કરશે. જેમાં મિસ્ટ્રી સ્પિનર વરૂણ ચક્રવર્તી, સ્પિન ઓલરાઉન્ડર વાશિંગ્ટન સુંદર, સીમ ઓલરાઉન્ડર નતીશ કુમાર રેડ્ડી અને ખુંખાર ફાસ્ટ બોલર જસપ્રીત બુમરાહ સામેલ છે.
અફઘાનિસ્તાન સામેની T20 સિરીઝ માટે ટીમ ઈન્ડિયામાં નતીશ કુમાર રેડ્ડી, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ અને વોશિંગ્ટન સુંદરના રૂપમાં ચાર ઓલરાઉન્ડર છે. આ ઉપરાંત વરુણ ચક્રવર્તી અને રવિ બિશ્નોઈ બે મુખ્ય સ્પિનર છે. ફાસ્ટ બોલિંગમાં અર્શદીપ સિંહ અને હર્ષિત રાણાની સાથે જસપ્રીત બુમરાહની પસંદગી થઈ છે. જ્યારે 15 સભ્યોની ટીમમાં 6 સ્પેશિયાલિસ્ટ બેટ્સમેન છે.
અફઘાનિસ્તાન સામે T20 સિરીઝ માટે ભારતીય ટીમ
શ્રેયસ અય્યર (કેપ્ટન), અભિષેક શર્મા, વૈભવ સૂર્યવંશી, સંજુ સેમસન, ઈશાન કિશન, તિલક વર્મા, શિવમ દુબે, નતીશ કુમાર રેડ્ડી, અક્ષર પટેલ, વાશિંગ્ટન સુંદર, વરૂણ ચક્રવર્તી, રવિ બિશ્નોઈ, જસપ્રીત બુમરાહ, અર્શદીપ સિંહ અને હર્ષિત રાણા.
India’s squad for Afghanistan T20I series announced. #TeamIndia will play three T20Is against Afghanistan at New Delhi, beginning September 13.#AFGvIND pic.twitter.com/UqTUeZyHz8
— BCCI (@BCCI) September 1, 2026
ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની ત્રણ મેચોની T20 સિરીઝની શરૂઆત 13 સપ્ટેમ્બરથી થશે. ત્યારબાદ બીજી T20 મેચ 15 સપ્ટેમ્બરના રોજ અને ત્રીજી તથા અંતિમ T20 મેચ 17 સપ્ટેમ્બરના રોજ રમાશે. આ સિરીઝની તમામ મેચો દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં રમાશે.
ભારત-અફઘાનિસ્તાન T20 સિરીઝનું શેડ્યૂલ: