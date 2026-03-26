ગુજરાતી ન્યૂઝSports17 શહેર, 22 મેચ... BCCIએ જાહેર કર્યું ટીમ ઈન્ડિયાનું હોમ શેડ્યૂલ, જાણો અમદાવાદમાં ક્યારે ક્યારે છે મેચ

17 શહેર, 22 મેચ... BCCIએ જાહેર કર્યું ટીમ ઈન્ડિયાનું હોમ શેડ્યૂલ, જાણો અમદાવાદમાં ક્યારે ક્યારે છે મેચ

Team India Schedule : BCCIએ ટીમ ઈન્ડિયાની ઘરેલુ સિઝન 2026-27નું શેડ્યૂલ જાહેર કર્યું છે. આ ઘરેલું સિઝન દરમિયાન ભારતીય ટીમ 17 શહેરોમાં 22 મેચ રમશે. ત્યારે આ દરમિયાન ભારત અમદાવાદમાં કેટલી મેચો રમશે અને ક્યારે ક્યારે રમશે ? તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 26, 2026, 05:20 PM IST
  • BCCIએ ટીમ ઈન્ડિયાની ઘરેલુ સિઝનનું શેડ્યૂલ જાહેર કર્યું
  • 17 અલગ અલગ શહેરોમાં કુલ 22 મેચ રમાશે
  • વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની શ્રેણી સાથે શરૂઆત

17 શહેર, 22 મેચ... BCCIએ જાહેર કર્યું ટીમ ઈન્ડિયાનું હોમ શેડ્યૂલ, જાણો અમદાવાદમાં ક્યારે ક્યારે છે મેચ

Team India Schedule : BCCIએ ટીમ ઈન્ડિયાની ઘરેલુ સિઝન (2025-26) માટે સંપૂર્ણ શેડ્યૂલ જાહેર કર્યું છે. આ સિઝન અત્યંત વ્યસ્ત અને રોમાંચક રહેવાની છે, કારણ કે ભારત ચાર મજબૂત ટીમો સામે ટકરાવાનું છે, આ ટીમોમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ, શ્રીલંકા, ઝિમ્બાબ્વે અને ઓસ્ટ્રેલિયાનો સમાવેશ થાય છે. આ સમગ્ર સિઝન દરમિયાન 17 અલગ અલગ શહેરોમાં કુલ 22 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમાશે.

વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની શ્રેણી સાથે શરૂઆત

આ સિઝન 27 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની શ્રેણી સાથે શરૂ થશે. આ પ્રવાસ દરમિયાન વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમ ત્રણ ODI અને પાંચ T20 મેચ રમશે. ODI મેચો તિરુવનંતપુરમ, ગુવાહાટી અને નવા ચંદીગઢમાં યોજાશે, જ્યારે T20 મેચો લખનૌ, રાંચી, ઈન્દોર, હૈદરાબાદ અને બેંગલુરુમાં રમાશે.

ડિસેમ્બર 2026માં શ્રીલંકાની ટીમ ભારત આવશે

આ પછી ડિસેમ્બર 2026માં શ્રીલંકાની ટીમ ભારતનો પ્રવાસ કરશે. આ પ્રવાસમાં ત્રણ ODI અને ત્રણ T20 મેચો રમાશે. ODI મેચો દિલ્હી, બેંગલુરુ અને અમદાવાદમાં રમાશે, જ્યારે T20 મેચો રાજકોટ, કટક અને પુણેમાં રમાશે.

જાન્યુઆરી 2027માં ઝિમ્બાબ્વે ટીમ ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી રમવા માટે ભારતની મુલાકાત લેશે. આ મેચો કોલકાતા, હૈદરાબાદ અને મુંબઈમાં યોજાશે.

બોર્ડર-ગાવસ્કર ટ્રોફી 2027માં રમાશે

સિઝનની સૌથી મોટી હાઇલાઇટ બોર્ડર-ગાવસ્કર ટ્રોફી (2027) હશે, જે ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે રમાશે. પાંચ મેચની આ ટેસ્ટ શ્રેણીની પહેલી મેચ 21 જાન્યુઆરી, 2027ના રોજ નાગપુરમાં શરૂ થવાની છે, ત્યારબાદ ચેન્નાઈ, ગુવાહાટી, રાંચી અને અમદાવાદમાં મેચો રમાશે. 

વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો ભારત પ્રવાસ

27 સપ્ટેમ્બર - 1લી ODI, તિરુવનંતપુરમ, બપોરે 2:00 વાગ્યે
30 સપ્ટેમ્બર - બીજી ODI, ગુવાહાટી, બપોરે 2:00 વાગ્યે
03 ઓક્ટોબર - ત્રીજી ODI, ન્યૂ ચંદીગઢ, બપોરે 2:00 વાગ્યે

6 ઓક્ટોબર - 1લી T20, લખનૌ, સાંજે 7:00 વાગ્યે
9 ઓક્ટોબર - બીજી T20, રાંચી, સાંજે 7:00 વાગ્યે
11 ઓક્ટોબર - 3જી T20, ઇન્દોર, સાંજે 7:00 વાગ્યે
14 ઓક્ટોબર - 4થી T20, હૈદરાબાદ, સાંજે 7:00 વાગ્યે
14 ઓક્ટોબર - 5મી T20, બેંગલુરુ, સાંજે 7:00 વાગ્યે

શ્રીલંકાનો ભારત પ્રવાસ

13 ડિસેમ્બર - 1લી ODI, દિલ્હી, બપોરે 2:00 વાગ્યે
16 ડિસેમ્બર - બીજી ODI, બેંગલુરુ, બપોરે 2:00 વાગ્યે
19 ડિસેમ્બર - ત્રીજી ODI, અમદાવાદ, બપોરે 2:00 વાગ્યે

22 ડિસેમ્બર – પહેલી T20, રાજકોટ, સાજે 7:00 વાગ્યે
24 ડિસેમ્બર – બીજી T20, કટક, સાંજે 7:00 વાગ્યે
27 ડિસેમ્બર – ત્રીજી T20, પુણે, સાંજે 7:00 વાગ્યે

ઝિમ્બાબ્વેનો ભારત પ્રવાસ

3 જાન્યુઆરી – પહેલી ODI, કોલકાતા, બપોરે 2:00 વાગ્યે
6 જાન્યુઆરી – બીજી ODI, હૈદરાબાદ, બપોરે 2:00 વાગ્યે
9 જાન્યુઆરી – ત્રીજી ODI, મુંબઈ, બપોરે 2:00 વાગ્યે

ઓસ્ટ્રેલિયાનો ભારત પ્રવાસ

21 જાન્યુઆરીથી પહેલી ટેસ્ટ, નાગપુર, સવારે 9:30
23 જાન્યુઆરીથી બીજી ટેસ્ટ, ચેન્નાઈ, સવારે 9:30
11 ફેબ્રુઆરી – ત્રીજી ટેસ્ટ, ગુવાહાટી, સવારે 9:30
19 ફેબ્રુઆરીથી ચોથી ટેસ્ટ, રાંચી, સવારે 9:30
27 ફેબ્રુઆરીથી પાંચમી ટેસ્ટ, અમદાવાદ, સવારે 9:30

ટીમ ભારતની ઘરઆંગણેની સિઝન દરેક ફોર્મેટમાં ક્રિકેટનું સંપૂર્ણ પેકેજ છે. વ્હાઇટ-બોલ શ્રેણીથી લઈને હાઇ-વોલ્ટેજ ટેસ્ટ સુધી ક્રિકેટ ચાહકોને મજા પડવાની છે. ખાસ કરીને ભારત-ઓસ્ટ્રેલિયા ટેસ્ટ શ્રેણી આ સમગ્ર શેડ્યૂલની સૌથી મોટી હાઇલાઇટ બનવાની છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

