સૂર્યવંશીના 'કાંડ' વચ્ચે BCCIની મોટી જાહેરાત, 23 વર્ષીય ખેલાડીને મોકલ્યો શ્રીલંકા, જાણો શું છે કારણ

BCCI : ભારત A અને શ્રીલંકા A વચ્ચેની ત્રિકોણીય શ્રેણીની મેચ દરમિયાન 15 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશી અને શ્રીલંકાના ખેલાડીઓ વચ્ચે ઝઘડો થયો હતો, આ ઘટના દરમિયાન વૈભવ શ્રીલંકાના એક ખેલાડીને ધક્કો મારતો જોવા મળ્યો હતો. આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો હતો અને વિવિધ ક્રિકેટ નિષ્ણાતો આ વિવાદાસ્પદ મેચ પર ધ્યાન આપી રહ્યા છે. દરમિયાન બધાની નજર BCCI પર છે કે શું વૈભવ સામે કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
ભારત A ટીમને તે વિવાદાસ્પદ મેચમાં શ્રીલંકા A સામે સુપર ઓવરમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. ટીમ હવે 17 જૂને અફઘાનિસ્તાન A સામે તેની આગામી મેચ રમવા માટે તૈયાર છે. ભારતને હરાવ્યા બાદ, શ્રીલંકા A ટીમ ત્રિકોણીય શ્રેણીની ફાઇનલમાં પહોંચવાની નજીક છે. જો ભારતીય ટીમ અફઘાનિસ્તાન A ને હરાવવામાં સફળ રહે છે, તો ભારત A અને શ્રીલંકા A ફરી એકવાર ફાઇનલમાં ટકરાઈ શકે છે.
BCCIએ કરી મોટી જાહેરાત
BCCIએ 16 જૂને એક મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત કરી હતી. બોર્ડે IPLમાં ગુજરાત ટાઇટન્સ માટે રમનારા 23 વર્ષીય બોલરને શ્રીલંકા મોકલવાનો નિર્ણય લીધો હતો. BCCIએ જણાવ્યું હતું કે, પસંદગી સમિતિએ શ્રીલંકામાં ચાલી રહેલી ત્રિકોણીય શ્રેણી માટે ભારત A ટીમમાં યુધવીર સિંહના સ્થાને અશોક શર્માની પસંદગી કરી છે.
🚨 News 🚨
Ashok Sharma added to India A squad for tri-series in Sri Lanka as a replacement for Yudhvir Singh.
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— BCCI (@BCCI) June 16, 2026
યુધવીરને ઈજા થઈ હતી
BCCIએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, 13 જૂને બોલિંગ કરતી વખતે યુધવીરને જમણા ખભામાં ઈજા થઈ હતી, તેને અગાઉ 11 જૂને ફિલ્ડિંગ સેશન દરમિયાન પણ આવી જ પીડા થઈ હતી. નિષ્ણાતોની સલાહ લીધા પછી BCCI મેડિકલ ટીમે ભલામણ કરી હતી કે યુધવીરને ઈજામાંથી સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ થવા માટે BCCI સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ (CoE)ની દેખરેખ હેઠળ ગ્રેજ્યુએટેડ રિહેબિલિટેશન પ્રોગ્રામમાંથી પસાર થવું પડશે. અશોકને યુધવીરના સ્થાને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે.