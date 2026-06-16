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સૂર્યવંશીના 'કાંડ' વચ્ચે BCCIની મોટી જાહેરાત, 23 વર્ષીય ખેલાડીને મોકલ્યો શ્રીલંકા, જાણો શું છે કારણ

BCCI : ભારત A અને શ્રીલંકા A વચ્ચેની ત્રિકોણીય શ્રેણીની મેચ ચર્ચાનો વિષય બની ગઈ છે. વૈભવ સૂર્યવંશી અને શ્રીલંકાના ખેલાડીઓ વચ્ચે ઝઘડો થયો. બધાની નજર હવે BCCI પર છે કે શું વૈભવ સામે કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આ બધા વચ્ચે BCCIએ એક મોટી જાહેરાત કરી છે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 16, 2026, 12:43 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 12:43 PM IST
સૂર્યવંશીના 'કાંડ' વચ્ચે BCCIની મોટી જાહેરાત, 23 વર્ષીય ખેલાડીને મોકલ્યો શ્રીલંકા, જાણો શું છે કારણ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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