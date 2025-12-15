Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

BCCIનો મોટો નિર્ણય, વિરાટ કોહલી નહીં માત્ર આ એક ખેલાડીને મળી છૂટ; બાકી બધા રમશે વિજય હજારે ટ્રોફી

BCCI Big Decision: ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડે ટીમ ઈન્ડિયાના દરેક ખેલાડીને વિજય હજારે ટ્રોફીમાં ઓછામાં ઓછી 2-2 મેચ રમવાનો આદેશ આપ્યો છે. જો કે, આ નિયમમાંથી એક ખેલાડીને છૂટ પણ આપવામાં આવી છે, જેના કારણે તે ટુર્નામેન્ટથી દૂર રહી શકે છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Dec 15, 2025, 07:47 PM IST

Trending Photos

BCCIનો મોટો નિર્ણય, વિરાટ કોહલી નહીં માત્ર આ એક ખેલાડીને મળી છૂટ; બાકી બધા રમશે વિજય હજારે ટ્રોફી

BCCI Big Decision: ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડે ઘરેલુ ક્રિકેટને પ્રોત્સાહન આપવા માટે એક મોટો નિર્ણય લીધો છે. બોર્ડે રાષ્ટ્રીય ટીમના તમામ વર્તમાન ખેલાડીઓને આદેશ આપ્યો છે કે, તેમણે વિજય હજારે ટ્રોફીમાં ઓછામાં ઓછી 2-2 મેચ રમવી પડશે. આ ટુર્નામેન્ટ 24 ડિસેમ્બર 2025થી શરૂ થશે અને 18 જાન્યુઆરી 2026 સુધી ચાલશે. જો કે, આ આદેશમાં ટીમ ઇન્ડિયાના એક ખેલાડીને છૂટ આપવામાં આવી છે. આ ખેલાડીને વિજય હજારે ટ્રોફીમાં ભાગ લેવાની જરૂર રહેશે નહીં.

BCCIએ ફક્ત એક જ ખેલાડીને આપી છૂટ
ટીમ ઈન્ડિયાના ખેલાડીઓને આ આદેશ સાઉથ આફ્રિકા સિરીઝ વચ્ચે મળ્યો છે. આ આદેશ હેઠળ વનડે અને T20 ટીમમાં પસંદ કરાયેલા ખેલાડીઓએ કોઈપણ સંજોગોમાં આ ટુર્નામેન્ટ રમવી પડશે. સાઉથ આફ્રિકા સિરીઝ બાદ ન્યુઝીલેન્ડ સામે ODI સિરીઝ 11 જાન્યુઆરી 2026 થી શરૂ થશે. આવી સ્થિતિમાં બોર્ડનું માનવું છે કે, આ બ્રેકનો ઉપયોગ કરીને સિનિયર ખેલાડીઓ ઘરેલુ ક્રિકેટમાં જોડાઈને પોતાની શાર્પનેસ જાળવી રાખવા માટે કરી શકે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

આ નિર્ણય ઓસ્ટ્રેલિયામાં ટેસ્ટ સિરીઝમાં ખરાબ પ્રદર્શન સાથે પણ જોડાયેલો છે, જેના કારણે ઘરેલુ ક્રિકેટ પર વધુ ભાર મૂકવાની ભલામણ કરવામાં આવી હતી.

આ નિયમ હેઠળ વિરાટ કોહલી, રોહિત શર્મા, શુભમન ગિલ, જસપ્રીત બુમરાહ, કેએલ રાહુલ, હાર્દિક પંડ્યા અને સૂર્યકુમાર યાદવ જેવા સિનિયર ખેલાડીઓ તેમના રાજ્ય ટીમો માટે રમશે. કોહલીએ પહેલાથી જ તેની ઉપલબ્ધતાની પુષ્ટિ કરી દીધી છે. જો કે, શ્રેયસ અય્યરને આમાંથી છૂટ આપવામાં આવી છે. કારણ કે, શ્રેયસ અય્યરને હાલમાં જ ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ દરમિયાન  ઈજા પહોંચી હતી. જેના કારણે શ્રેયસ મેદાનથી બહાર છે. હાલમાં શ્રેયસ અય્યર સ્વસ્થ થઈ રહ્યો છે, જેના કારણે BCCIએ તેને આરામ આપ્યો છે.

કોઈપણ સંજોગોમાં રમવી પડશે 2 મેચ
BCCIના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ નામ ન આપવાની શરતે પીટીઆઈને જણાવ્યું કે, 24 ડિસેમ્બરથી લઈ ન્યુઝીલેન્ડ વનડે સિરીઝ શરૂ થાય ત્યાં સુધી વિજય હજારે ટ્રોફીના છ રાઉન્ડ થવાના છે. તે ખેલાડીઓ અને તેમના રાજ્ય સંગઠનોએ નક્કી કરવાનું છે કે તેઓ કયા બે રાઉન્ડમાં રમવા માંગે છે. "પરંતુ મુલ્લાનપુરમાં બીજી T20 મેચ પછી ખેલાડીઓને સ્પષ્ટપણે કહેવામાં આવ્યું છે કે, વિજય હજારે ટ્રોફીમાં રમવું વૈકલ્પિક નથી." આનો અર્થ એ છે કે, ખેલાડીઓએ કોઈપણ સંજોગોમાં ઓછામાં ઓછી 2-2 મેચ રમવી જ પડશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
BCCI Big DecisionVijay Hazare TrophyTeam Indiaભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડવિજય હજારે ટ્રોફી

Trending news