/વધુ એક મોટી સિરીઝની તૈયારી કરી રહ્યું છે BCCI ! યુવા ખેલાડીઓની ચમકી શકે છે કિસ્મત

India A Nepal Tour : BCCI ક્રિકેટને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સતત મહત્વપૂર્ણ પગલાં લઈ રહ્યું છે. મીડિયા અહેવાલ અનુસાર, BCCI ટૂંક સમયમાં ભારત A ટીમ માટે નેપાળના પ્રવાસનું આયોજન કરી રહ્યું છે. આ નેપાળ ક્રિકેટ માટે એક મહત્વપૂર્ણ પ્રસંગ હશે, જ્યારે યુવા ભારતીય ખેલાડીઓને તેમની પ્રતિભા દર્શાવવાની તક પણ મળશે. ભારત A ટીમે તાજેતરમાં શ્રીલંકાના પ્રવાસે ગઈ હતી, જ્યાં તેણે તિલક વર્માની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ત્રિકોણીય શ્રેણીનું ટાઈટલ જીત્યું હતું.
જુલાઈમાં પ્રવાસની શક્યતા
ભારત A ટીમનો આ પ્રવાસ જુલાઈમાં થઈ શકે છે. અહેવાલો અનુસાર, BCCI સચિવ દેવજીત સૈકિયાએ આ પ્રવાસની સ્પષ્ટ પુષ્ટિ તો કરી નથી, પરંતુ તેમણે સંકેત ચોક્કસપણે આપ્યા છે. 2027 માં યોજાનાર ODI વર્લ્ડ કપના કારણે આ પ્રવાસ ખાસ કરીને મહત્વપૂર્ણ રહેશે. ટીમ તેમની તૈયારીઓના ભાગરૂપે ખેલાડીઓનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે આ તકનો ઉપયોગ કરી શકે છે. તિલક વર્મા અને રુતુરાજ ગાયકવાડ માટે આ શ્રેણી મહત્વપૂર્ણ રહેશે. શ્રીલંકા A ટીમના પ્રવાસ દરમિયાન તિલક કેપ્ટન હતો, જ્યારે રુતુરાજ વાઈસ-કેપ્ટન હતો.
🚨 GREAT WORK BY BCCI 🇮🇳
- India A team is likely to tour Nepal, A big Game Changer for Nepal Cricket. [Gaurav Gupta] pic.twitter.com/jEPojALt03
— Johns. (@CricCrazyJohns) July 10, 2026
વૈભવ સૂર્યવંશી માટે બીજી તક
ભારતીય ક્રિકેટમાં બધાની નજર હાલમાં વૈભવ સૂર્યવંશી પર ટકેલી છે. સિનિયર ભારતીય ટીમ માટે રમતા પહેલા વૈભવ ઇન્ડિયા એનું પ્રતિનિધિત્વ કરી રહ્યો હતો. તે શ્રીલંકા પ્રવાસે ગયેલી ટીમનો છેલ્લે ભાગ હતો. ત્રિકોણીય શ્રેણીની લીગ મેચો દરમિયાન તેનું બેટ શાંત રહ્યું હોવા છતાં તેણે ફાઇનલમાં વિસ્ફોટક ઇનિંગ્સ રમી, માત્ર 29 બોલમાં 94 રન બનાવ્યા અને મેચને અસરકારક રીતે એકતરફી મેચમાં ફેરવી દીધી.
જોકે, ઇંગ્લેન્ડના પ્રવાસ દરમિયાન તે સ્કોર કરવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યો છે, અત્યાર સુધી ત્રણ મેચોમાં ફક્ત 13, 14 અને 15 રન જ બનાવી શક્યો છે. તેની પાસે શ્રેણીમાં પોતાને સાબિત કરવાની એક છેલ્લી તક બાકી છે.