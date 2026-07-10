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વધુ એક મોટી સિરીઝની તૈયારી કરી રહ્યું છે BCCI ! યુવા ખેલાડીઓની ચમકી શકે છે કિસ્મત

India A Nepal Tour : ક્રિકેટને પ્રોત્સાહન આપવા માટે BCCI દરરોજ મહત્વપૂર્ણ પગલાં લઈ રહ્યું છે. બોર્ડ ભારત A ટીમ માટે નેપાળ પ્રવાસનું આયોજન કરવાનું વિચારી રહ્યું છે. આ પ્રવાસ નેપાળ ક્રિકેટને મોટો વેગ આપશે અને સાથે સાથે ટીમ ઈન્ડિયાના યુવા ખેલાડીઓને તકો પણ આપશે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 10, 2026, 06:16 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 06:16 PM IST
વધુ એક મોટી સિરીઝની તૈયારી કરી રહ્યું છે BCCI ! યુવા ખેલાડીઓની ચમકી શકે છે કિસ્મત

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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