/ટીમ ઈન્ડિયા અંગે મોટો નિર્ણય લેવાની તૈયારીમાં BCCI, મોહમ્મદ શમીની 3 વર્ષ બાદ થશે વાપસી ?

Team India : IPL 2026ના સમાપન પછી ભારતીય ટીમ અફઘાનિસ્તાન સામે એક ટેસ્ટ મેચ રમવાની છે. BCCI ટૂંક સમયમાં આગામી ટેસ્ટ મેચો અંગે એક બેઠક યોજી શકે છે. આ બેઠકમાં ટીમ ઈન્ડિયાની આગામી પ્લાન વિશે નિર્ણયો લેવામાં આવી શકે છે.
Team India : IPL 2026ના સમાપન પછી ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ તેના આંતરરાષ્ટ્રીય કાર્યો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. ટીમ ઇન્ડિયાનો તાત્કાલિક પડકાર અફઘાનિસ્તાન સામેની શ્રેણી હશે. શેડ્યૂલમાં બંને ટીમો વચ્ચે એક ટેસ્ટ મેચ અને ત્રણ વન-ડેનો સમાવેશ થાય છે. મીડિયા અહેવાલ મુજબ, BCCI ભારતની ટેસ્ટ ટીમના ભાવિ માર્ગ પર ચર્ચા કરવા માટે ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં એક બેઠક બોલાવે તેવી શક્યતા છે.
ટૂંક સમયમાં મળશે બેઠક
અજિત અગરકરની આગેવાની હેઠળની પસંદગી સમિતિ આ અઠવાડિયાના અંતમાં અથવા આવતા અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં BCCI અધિકારીઓ સાથે મુલાકાત કરે તેવી શક્યતા છે. આ બેઠકમાં ટેસ્ટ ટીમના ભવિષ્ય અંગે ચર્ચાઓ મુખ્ય રીતે થવાની શક્યતા છે. એવું માનવામાં આવે છે કે ટીમ મેનેજમેન્ટ આગામી દરેક ટેસ્ટ મેચમાં તેની સૌથી મજબૂત શક્ય પ્લેઈંગ ઈલેવનને મેદાનમાં ઉતારવાનો ઇરાદો ધરાવે છે.
જો કે, પસંદગીકારો નજીકથી દેખરેખ રાખશે કે કઈ ટીમો IPL 2026 પ્લેઓફ માટે ક્વોલિફાય થાય છે. અફઘાનિસ્તાન સામેની ટેસ્ટ મેચ માટે પેસ આક્રમણ અંગે અંતિમ નિર્ણય પ્લેઓફમાં ખેલાડીઓના પ્રદર્શનનું મૂલ્યાંકન કર્યા પછી જ લેવામાં આવશે.
જસપ્રીત બુમરાહ અંગે નિર્ણય લેવાયો
BCCIના એક સૂત્રના જણાવ્યા અનુસાર, અત્યાર સુધી ફક્ત એક જ ખેલાડી જસપ્રીત બુમરાહ અંગે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ પહેલાથી જ IPL 2026માંથી બહાર થઈ ગયું હોવાથી તે પ્લેઓફમાં ભાગ લેશે નહીં તેની પુષ્ટિ થઈ ગઈ છે. હર્ષિત રાણા અને આકાશ દીપ હાલમાં ઇજાઓને કારણે બહાર છે, જેના કારણે તેઓ IPL 2026માં ભાગ લઈ શક્યા નથી. બીજી તરફ ગુજરાત ટાઇટન્સે પ્લેઓફમાં લગભગ સ્થાન મેળવ્યું છે અને તેના ફાસ્ટ બોલરો મોહમ્મદ સિરાજ અને પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા હાલમાં અસાધારણ ફોર્મમાં છે.
મોહમ્મદ શમીની થશે વાપસી ?
નોંધનીય છે કે મોહમ્મદ શમી પણ શાનદાર ડોમેસ્ટિક સિઝનમાંથી રમી રહ્યો છે, જોકે તેણે 2023થી ટીમ ઇન્ડિયા માટે એક પણ ટેસ્ટ મેચ રમી નથી. જો કે, અહેવાલો સૂચવે છે કે પસંદગીકારો હાલમાં શમીને બીજી તક આપવાનું વિચારી રહ્યા નથી.
આ જ અહેવાલમાં એ પણ સૂચવવામાં આવ્યું છે કે BCCI ફાસ્ટ બોલરોના પસંદગીના ગ્રુપ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યું છે, જેમાંથી એક અંશુલ કંબોજ છે. આ ઉપરાંત ગુર્નૂર બ્રારને પણ તક આપવામાં આવે તેવી શક્યતા છે.