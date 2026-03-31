IPL વચ્ચે દુ:ખદ સમાચાર, BCCI બ્રોડકાસ્ટ એન્જિનિયરનું નિધન, મુંબઈની હોટલમાંથી મળ્યો મૃતદેહ
Ian Williams Langford Death : IPL 2026 વચ્ચે દુ:ખદ સમાચાર સામે આવ્યા છે. IPLના બ્રોડકાસ્ટ એન્જિનિયરનું મુંબઈમાં શંકાસ્પદ સંજોગોમાં મોત થયું છે. હાલમાં પોલીસે આ મામલે આકસ્મિક મોતનો કેસ નોંધ્યો છે અને આગળની તપાસ હાથ ધરી છે.
Ian Williams Langford Death : IPL 2026 વચ્ચે એક દુ:ખદ સમાચાર સામે આવ્યા છે. IPL 2026ના પ્રસારણ સાથે સંકળાયેલા 76 વર્ષીય બ્રિટિશ નાગરિક ઇયાન વિલિયમ્સ લેંગફોર્ડનું અવસાન થયું છે. ઇયાન વિલિયમ્સ લેંગફોર્ડ મુંબઈની ટ્રાઇડેન્ટ હોટેલમાં મૃત હાલતમાં મળી આવ્યા હતા. બ્રિટિશ નાગરિક 24 માર્ચથી આ હોટેલમાં રોકાઈ રહ્યા હતા અને 30 માર્ચે મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ (MI) અને કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ (KKR) વચ્ચેની IPL 2026 મેચ પછી તેમના રૂમમાં મૃત હાલતમાં મળી આવ્યા હતા.
BCCI બ્રોડકાસ્ટ એન્જિનિયરનું મોત
ઇયાન વિલિયમ્સ લેંગફોર્ડ 24 માર્ચે મુંબઈની ટ્રાઇડેન્ટ હોટેલમાં રૂમ નંબર 2715માં ચેક ઇન કર્યું હતું અને ત્યારથી તે જ હોટેલમાં રહેતા હતા. 29 માર્ચે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ (MI) અને કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ (KKR) વચ્ચે IPL 2026ની મેચ મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં યોજાઈ હતી. મેચનું પ્રસારણ સમાપ્ત થયા પછી ઇયાન વિલિયમ્સ લેંગફોર્ડ પોતાના રૂમમાં પાછા ફર્યા. ત્યારબાદ બીજા દિવસે 30 માર્ચ હોટેલ રિસેપ્શનિસ્ટે તેમનો સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ કોઈ જવાબ મળ્યો નહીં.
શું છે સંપૂર્ણ ઘટના ?
પરિસ્થિતિની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને હોટેલ સ્ટાફ ઇયાન વિલિયમ્સ લેંગફોર્ડના રૂમમાં ગયો અને દરવાજો ખખડાવ્યો. જોકે, તેમને અંદરથી કોઈ જવાબ મળ્યો નહીં. પરિણામે તાત્કાલિક માસ્ટર કી મેળવવામાં આવી અને દરવાજો ખોલતા જ ઇયાન વિલિયમ્સ લેંગફોર્ડનો મૃતદેહ હોટલના રૂમના ફ્લોર પર પડેલો મળી આવ્યો. હોટેલ સ્ટાફે તાત્કાલિક ડૉક્ટરને બોલાવતા તેમણે વિલિયમ્સને મૃત જાહેર કર્યા હતા.
ત્યારબાદ પ્રોટોકોલનું કડક પાલન કરીને ઇયાન વિલિયમ્સ લેંગફોર્ડનું પોસ્ટમોર્ટમ તપાસ કરવામાં આવી. અત્યાર સુધી પોલીસે કંઈપણ શંકાસ્પદ શોધી કાઢ્યું નથી. ઇયાન વિલિયમ્સ લેંગફોર્ડ 76 વર્ષના હોવા છતાં પોલીસે આ બાબતે યોગ્ય સાવધાની રાખીને મરીન ડ્રાઇવ પોલીસ સ્ટેશનમાં આકસ્મિક મોતનો કેસ નોંધ્યો છે અને હાલમાં વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.
ઇયાન IPL કવર કરવા માટે ભારત આવ્યા હતા
ઇયાન વિલિયમ્સ લેંગફોર્ડ ખાસ કરીને IPL મેચ કવર કરવા માટે ભારત આવ્યા હતા. જોકે, તેમના મૃત્યુથી હવે ચિંતા ફેલાઈ છે. ઇયાન વિલિયમ્સ લેંગફોર્ડના નિધનથી સપ્ટેમ્બર 2020માં IPL દરમિયાન ડીન જોન્સના મૃત્યુની યાદો તાજી થઈ ગઈ છે. ભૂતપૂર્વ ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટર અને કોમેન્ટેટર ડીન જોન્સનું હૃદયરોગના હુમલાને કારણે અવસાન થયું હતું.
