જાડેજાને 'બિઝનેસ ક્લાસ' તો અક્ષરને 'ઇકોનોમી' કેમ ? જાણો કેવી રીતે નક્કી થાય છે ગ્રેડ
BCCI Central Contract : દેશમાં હાલ T20 વર્લ્ડ કપનો માહોલ જામ્યો છે. ત્યારે આ બધાની વચ્ચે BCCIએ સેન્ટ્રલ કોન્ટ્રાક્ટનું નવું લિસ્ટ જાહેર કરતાં નવી ચર્ચાઓ શરૂ થઈ છે. સેન્ટ્રલ કોન્ટ્રાક્ટમાં સ્પિન ઓલરાઉન્ડર રવિન્દ્ર જાડેજાને A ગ્રેડમાં, જ્યારે ત્રણેય ફોર્મેટમાં રમતા અક્ષર પટેલને C ગ્રેડમાં મુકવામાં આવતા નવી ચર્ચાઓ શરૂ થઈ છે.
- એકને ખોળ તો બીજાને ગોળ કેમ, ક્રિકેટ ફેન્સે સોશિયલ મીડિયા પર ઉઠાવ્યા સવાલો
- જાડેજા હવે ફક્ત બે ફોર્મેટ રમે છે, છતાં ટોપ ગ્રેડમાં છે, જ્યારે અક્ષર પટેલ ત્રણેય ફોર્મેટમાં સતત ટીમનો ભાગ
- કેટલાક પૂર્વ ક્રિકેટરોએ પણ આ નિર્ણયને અન્યાયી ગણાવ્યો
BCCI Central Contract : BCCIની નવી સેન્ટ્રલ કોન્ટ્રાક્ટ યાદી આવ્યા પછી ક્રિકેટ જગતમાં એક મોટી ચર્ચા શરૂ થઈ છે. આ ચર્ચાનું મુખ્ય કારણ છે રવિન્દ્ર જાડેજા અને અક્ષર પટેલ વચ્ચેનો ગ્રેડનો તફાવત. બંને ખેલાડીઓ ડાબોડી સ્પિન ઓલરાઉન્ડર છે અને ટીમ માટે મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે, છતાં જાડેજાને ગ્રેડ-Aમાં રાખવામાં આવ્યો છે, જ્યારે અક્ષર પટેલને ગ્રેડ-Cમાં રાખવામાં આવ્યો છે.
અક્ષર પટેલ વાઈસ-કેપ્ટન છતાં ડિમોશન
છેલ્લા બે વર્ષના પ્રદર્શન પર નજર કરીએ તો અક્ષર પટેલનું પ્રદર્શન પણ ખૂબ સારું રહ્યું છે. જાડેજાએ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લઈ લીધી છે, જ્યારે અક્ષર પટેલ ત્રણેય ફોર્મેટમાં રમે છે અને T20 ટીમનો વાઈસ-કેપ્ટન પણ છે. 2025માં અક્ષરે 19 T20 મેચોમાં 17 વિકેટ લીધી હતી અને તેની ઇકોનોમી પણ સારી રહી હતી. ODIમાં પણ છેલ્લી 11 મેચોમાં તેણે 290 રન બનાવ્યા અને 11 વિકેટ લીધી.
ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં જાડેજાનો અનુભવ વધુ છે અને તે લાંબા સમયથી વિશ્વનો નંબર-1 ટેસ્ટ ઓલરાઉન્ડર રહ્યો છે, પરંતુ અક્ષરે પણ ટેસ્ટમાં સારી કામગીરી કરીને 15 મેચોમાં 57 વિકેટ અને 688 રન બનાવી પોતાનું મહત્વ સાબિત કર્યું છે.
શું ફોર્મેટની ઉપલબ્ધતા મહત્વની નથી ?
BCCIના નિયમો અનુસાર, કોન્ટ્રાક્ટ સામાન્ય રીતે ખેલાડીની પસંદગી અને ફોર્મેટ ભાગીદારી પર આધારિત હોય છે. તેથી ઘણા ક્રિકેટ નિષ્ણાતો પ્રશ્ન ઉઠાવી રહ્યા છે કે, જાડેજા હવે ફક્ત બે ફોર્મેટ રમે છે, છતાં ટોપ ગ્રેડમાં છે, જ્યારે અક્ષર પટેલ ત્રણેય ફોર્મેટમાં સતત ટીમનો ભાગ છે, ત્યારે તેને માત્ર ગ્રેડ-Cમાં કેમ રાખવામાં આવ્યો છે ? જ્યારે કેટલાક પૂર્વ ક્રિકેટરોએ પણ આ નિર્ણયને અન્યાયી ગણાવ્યો છે.
હવે ચર્ચા એ બાબત પર ચાલી રહી છે કે BCCI કોન્ટ્રાક્ટમાં ખેલાડીઓની પસંદગી કરતી વખતે વર્તમાન ફોર્મ અને તમામ ફોર્મેટમાં તેમની ઉપલબ્ધતાને કેટલું મહત્વ આપે છે.
