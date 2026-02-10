BCCI Central Contract: શું આ ગુજ્જુ ક્રિકેટર સાથે અન્યાય થયો? સેન્ટ્રલ કોન્ટ્રાક્ટમાં થયું ડિમોશન, સોશિયલ મીડિયા પર બબાલ
Axar Patel: ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડે ખેલાડીઓના સેન્ટ્રલ કોન્ટ્રાક્ટની જાહેરાત કરી દીધી છે. તેમાં અક્ષર પટેલનું ડિમોશન કરવામાં આવ્યું છે. ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડે અક્ષરનો ગ્રેડ કેમ બદલ્યો, આવો જાણીએ.
BCCI એ 2025-2026 સિઝન માટે વાર્ષિક કોન્ટ્રાક્ટની જાહેરાત કરી દીધી છે. તેમાં સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર અક્ષર પટેલનું નામ સામેલ છે. પરંતુ અક્ષર પટેલે આ વખતે ડિમોશનનો સામનો કરવો પડ્યો છે. જેના કારણે સોશિયલ મીડિયા પર જોરદાર બબાલ જોવા મળી રહી છે. હકીકતમાં અક્ષર પટેલ ત્રણેય ફોર્મેટનો પ્લેયર છે અને ટી20 ટીમનો વાઇસ કેપ્ટન છે. આ સિવાય તે ટીમનો સીનિયર ખેલાડી પણ છે. તેવામાં બીસીસીઆઈનો આ નિર્ણય ફેન્સને પસંદ આવી રહ્યો નથી.
અક્ષર પટેલનું કેમ થયું ડિમોશન?
અક્ષર પટેલનું નામ છેલ્લા સેન્ટ્રલ કોન્ટ્રાક્ટમાં ગ્રેડ બીમાં હતો. પરંતુ નવા સેન્ટ્રલ કોન્ટ્રાક્ટની અંદર તેને ડિમોટ કરી ગ્રેડ સીમાં મુકવામાં આવ્યો છે. તેવું માનવામાં આવી રહ્યું છે કે 2024-2025 સિઝનમાં અક્ષર એકપણ ટેસ્ટ મેચ રમી નથી. આ સિવાય તે વનડે અને ટી20માં પણ ઓછો રમ્યો છે, જેથી તેનો ગ્રેડ બદલવામાં આવ્યો છે.
અક્ષર પટેલના ડિમોશન પર ઉઠ્યા સવાલ
અક્ષર પટેલનું ડિમોશન થતાં ઘણા ફેન્સ અને ક્રિકેટ પંડિતોએ સવાલ ઉઠાવ્યા છે. ભારતના પૂર્વ ક્રિકેટર આકાશ ચોપડાએ એક્સ પર લખ્યું- અક્ષર પટેલે હજુ શું કરવું પડશે, જેથી તેને તે બધુ મળે, જેનો તે હકદાર છે. આકાશ ચોપડાની સેમ સવાલ ક્રિકેટ ફેન્સે પણ ઉઠાવ્યા છે. તેણે લખ્યું કે અક્ષર પટેલ જેવા યુટિલિટી પ્લેટરને ડિમોટ કરવો સમજાતું નથી.
Axar Patel ko aur kya karna hoga to get what he deserves?
Three format player. Vice-captain in one format.
Grade-C??
Also, if Jadeja and Gill are in Grade-A, why aren’t Hardik, Rahul and Kuldeep?? Even Arshdeep shouldn’t be in Grade-C.
— Aakash Chopra (@cricketaakash) February 9, 2026
BCCI putting Axar Patel in Grade C is actually wild. 🤡
The man is literally the T20I Vice Captain, an all-format regular, and match-winner in home Tests. How do you check every single box for "utility player" and still get hit with a demotion?
The disrespect to Bapu is unreal. pic.twitter.com/ckRT4Y0Uwc
— Rishitkkk (@RishitKhanna6) February 9, 2026
12 વર્ષથી ટીમ ઈન્ડિયા માટે રમી રહ્યો છે અક્ષર
અક્ષર પટેલે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પર્દાપણ કર્યું તેના 12 વર્ષ થઈ ગયા છે. આ દરમિયાન તેણે 15 ટેસ્ટ, 71 વનડે અને 88 ટી20 મેચ રમી છે. ત્રણેય ફોર્મેટમાં તેણે 2200થી વધુ રન બનાવવા સિવાય 200થી વધુ વિકેટ લીધી છે.
