ગિલને પ્રમોશન, રોહિત-વિરાટ સહિત આ ખેલાડીઓ લાગશે ઝટકો ! સેન્ટ્રલ કોન્ટ્રાક્ટ પર મોટું અપડેટ

BCCI Central Contracts 2026 : BCCI ટૂંક સમયમાં 2025-26 માટે ટીમ ઈન્ડિયાના ખેલાડીઓની સેન્ટ્રલ કોન્ટ્રાક્ટ યાદી જાહેર કરે તેવી અપેક્ષા છે. આ વખતે ઘણા મોટા ફેરફારોની અપેક્ષા છે. રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી અને જસપ્રીત બુમરાહ જેવા ખેલાડીઓ અંગે મોટા નિર્ણયો લેવામાં આવી શકે છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 29, 2025, 11:14 AM IST

BCCI Central Contracts 2026 : નવું વર્ષ 2026 ફક્ત બે દિવસમાં શરૂ થવાનું છે. ટીમ ઇન્ડિયા નવા વર્ષમાં ન્યુઝીલેન્ડ સામે પોતાની પહેલી ODI શ્રેણી રમશે. આ શ્રેણી 11 જાન્યુઆરીથી શરૂ થશે. જોકે, એક અહેવાલે રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીના ચાહકોને આશ્ચર્યચકિત કર્યા છે. 

આ અહેવાલ ટીમ ઇન્ડિયાના 2025-26 સેન્ટ્રલ કોન્ટ્રાક્ટને લગતો છે, જેમાં આ વખતે નોંધપાત્ર ફેરફારો જોવા મળશે. ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) નવા વર્ષની શરૂઆતમાં 2025-26 માટે ટીમ ઇન્ડિયાના સેન્ટ્રલ કોન્ટ્રાક્ટની જાહેરાત કરે તેવી અપેક્ષા છે. બોર્ડ સામાન્ય રીતે ફેબ્રુઆરી-માર્ચમાં આ યાદી જાહેર કરે છે, પરંતુ આ વખતે તે વહેલા નિર્ણય લેવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે.

મીડિયા અહેવાલ અનુસાર, ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લઈ ચૂકેલા રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીને ઝટકો લાગી શકે છે. આ બંને અનુભવી ખેલાડીઓને A+ માંથી ડિમોટ કરી શકાય છે. તેવી જ રીતે જસપ્રીત બુમરાહ અને રવિન્દ્ર જાડેજાની કેટેગરીમાં પણ ફેરફારોની અપેક્ષા છે, જે બંને હાલમાં A+ માં છે.

શુભમન ગિલને પ્રમોટ કરવાની તૈયારી

સૌથી મોટી અપડેટ એ છે કે શુભમન ગિલ, જે ત્રણેય ફોર્મેટ રમે છે તેને પ્રમોટ કરવામાં આવી શકે છે. તે હાલમાં ગ્રેડ Aમાં છે, પરંતુ ટેસ્ટ અને ODI ટીમોની કેપ્ટનશીપ સંભાળ્યા પછી, તેને સીધા ગ્રેડ A માંથી ટોચના ગ્રેડમાં પ્રમોટ કરવામાં આવી શકે છે, જેમાં રોહિત, વિરાટ, બુમરાહ અને જાડેજા છે. A+ કોન્ટ્રાક્ટ ધરાવતા ખેલાડીઓને 7 કરોડ મળે છે. વિરાટ કોહલી એકમાત્ર ખેલાડી છે, જે 2018થી A+માં છે.

આ બે ખેલાડીઓનું પત્તુ કપાશે

નવા સેન્ટ્રલ કોન્ટ્રાક્ટથી ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ શમી અને મુકેશ કુમારની બરતરફી થઈ શકે છે. શમી લાંબા સમયથી ટીમની બહાર છે, જ્યારે મુકેશ કુમાર પણ ઘણા સમયથી પસંદગીમાંથી બહાર છે.

આ ખેલાડીઓને પ્રમોટ કરવાની તૈયારી

આ વખતે પ્રમોશન મળવાની અપેક્ષા રાખતા ખેલાડીઓમાં તિલક વર્મા, અર્શદીપ સિંહ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, ધ્રુવ જુરેલ અને હર્ષિત રાણાનો સમાવેશ થાય છે. આમાંના મોટાભાગના ખેલાડીઓ હવે મર્યાદિત ઓવર અને ટેસ્ટ ટીમનો ભાગ છે. ઇશાન કિશનને નવા સેન્ટ્રલ કોન્ટ્રાક્ટમાં સામેલ કરવામાં આવે તેવી અપેક્ષા છે, કારણ કે તેને સ્થાનિક ક્રિકેટમાં જોરદાર પ્રદર્શન બાદ 2027 T20 વર્લ્ડ કપ માટે ટીમ ઇન્ડિયામાં પસંદ કરવામાં આવ્યો છે.

પાછલી સિઝન (2024-25) માટે BCCI સેન્ટ્રલ કોન્ટ્રાક્ટ

ગ્રેડ A+ - વિરાટ કોહલી, રોહિત શર્મા, જસપ્રિત બુમરાહ, રવિન્દ્ર જાડેજા

ગ્રેડ A - રિષભ પંત, મોહમ્મદ શમી, મોહમ્મદ સિરાજ, કેએલ રાહુલ, શુભમન ગિલ, હાર્દિક પંડ્યા

ગ્રેડ B - સૂર્યકુમાર યાદવ, કુલદીપ યાદવ, અક્ષર પટેલ, શ્રેયસ ઐયર, યશસ્વી જયસ્વાલ

ગ્રેડ C - રિંકુ સિંહ, તિલક વર્મા, રુતુરાજ ગાયકવાડ, શિવમ દુબે, રવિ બિશ્નોઈ, વોશિંગ્ટન સુંદર, મુકેશ કુમાર, સંજુ સેમસન, અર્શદીપ સિંહ, પ્રસિદ્ધ ક્રિષ્ના, રજત પાટીદાર, ધ્રુવ જુરેલ, સરફરાઝ ખાન, નીતિશ રેડ્ડી, ઈશાન કિશન, અભિષેક શર્મા, આકાશ દીપ, વરુણ ચક્રવર્તી, હર્ષિત રાણા.

Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

