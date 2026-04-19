અજિત અગરકરના કાર્યકાળને લઈને BCCIનો મોટો નિર્ણય, જાણો ક્યાં સુધી ચીફ સિલેક્ટરના પદ પર રહેશે

Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

Ajit Agarkar Extension : બીસીસીઆઈ મુખ્ય પસંદગીકાર અજિત અગરકરનો કાર્યકાળ લંબાવવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. તેમનો કરાર જૂન 2026માં સમાપ્ત થવાનો છે, તેને 2027ના વનડે વર્લ્ડ કપ સુધી લંબાવવામાં આવી શકે છે. તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન ભારતે ત્રણ આઈસીસી ટ્રોફી જીતી હતી. બોર્ડ તેમના નિર્ભય નિર્ણયોથી ખૂબ સંતુષ્ટ છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 19, 2026, 12:17 PM IST
  • ભારતીય ક્રિકેટ અંગે ટૂંક સમયમાં મોટો નિર્ણય લેવાશે
  • ચીફ સિલેક્ટર અજીત અગરકરનો કાર્યકાળ લંબાવાશે
  • બોર્ડ અગરકરના કાર્યકાળને ખૂબ જ સફળ માને છે

Trending Photos

Ajit Agarkar Extension : ભારતીય ક્રિકેટ અંગે ટૂંક સમયમાં એક મોટો નિર્ણય જાહેર થવાની ધારણા છે. એવી પ્રબળ શક્યતા છે કે અજીત અગરકરને મુખ્ય પસંદગીકાર તરીકેનો કાર્યકાળ લંબાવવામાં આવશે. તેમનો વર્તમાન કરાર જૂન 2026માં સમાપ્ત થવાનો છે. જો કે, ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) નજીકના ભવિષ્ય માટે તેમને આ ભૂમિકામાં જાળવી રાખવાના પક્ષમાં છે.

Add Zee News as a Preferred Source

સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, બોર્ડે હવે 2027ના ICC ODI વર્લ્ડ કપ પર સીધી નજર રાખી છે. આ ઉદ્દેશ્યને ધ્યાનમાં રાખીને અગરકરને કાર્યકાળ લંબાવવાનો નિર્ણય લગભગ નિશ્ચિત માનવામાં આવે છે.

અગરકરનો કાર્યકાળ સફળ

બોર્ડ અગરકરના કાર્યકાળને ખૂબ જ સફળ માને છે. તેમના નેતૃત્વ હેઠળ ટીમ ઇન્ડિયાએ સતત મોટી ટુર્નામેન્ટમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. ભારતે 2024 ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ, 2025 ICC ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી અને 2026 ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ જેવા મોટા ખિતાબ જીત્યા છે. વધુમાં ટીમ 2023 ICC વર્લ્ડ કપની ફાઇનલમાં પહોંચી હતી.

BCCI ટૂંક સમયમાં અજિત અગરકરના ભવિષ્ય અંગે મોટો નિર્ણય લેશે

સૂત્રોએ વધુમાં જણાવ્યું કે અગરકરના કાર્યકાળમાં ટીમ ઇન્ડિયામાં સ્મૂથ ટ્રાન્ઝિશન જોવા મળ્યું છે. સિનિયર અને યુવા ખેલાડીઓ વચ્ચે સંતુલન જાળવવા ઉપરાંત પસંદગી પ્રક્રિયા દરમિયાન ઘણા મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા હતા, જેનાથી ટીમને એક નવી દિશા મળી છે. 

બોર્ડ માને છે કે અગરકરની રણનીતિ અને પસંદગી નીતિએ ટીમના 'નિર્ભય અભિગમ' અને સતત સફળતામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી છે. આ જ કારણ છે કે BCCI હવે તેમનો કરાર લંબાવવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે.

જો આ નિર્ણયને સત્તાવાર રીતે મંજૂરી આપવામાં આવે છે, તો ટીમ ઇન્ડિયાની પસંદગી નીતિની જવાબદારી ફરી એકવાર 2027 વર્લ્ડ કપ સુધી અજિત અગરકરના હાથમાં રહેશે. ખુદ અગરકરની વાત કરીએ તો, તેમણે જુલાઈ 2023માં ભારતીય ટીમ માટે મુખ્ય પસંદગીકારની ભૂમિકા સંભાળી હતી. તેમણે ટેસ્ટ, ODI અને T20 ક્રિકેટમાં પણ ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે.

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

...और पढ़ें
Ajit AgarkarAjit Agarkar ExtensionBCCI Chief SelectorODI World Cup 2027

Trending news