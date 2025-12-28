ગૌતમ ગંભીરના સ્થાને વીવીએસ લક્ષ્મણ બનશે ટેસ્ટ ટીમના હેડ કોચ ? BCCIએ અફવાઓ પર તોડ્યું મૌન
ગૌતમ ગંભીરના કોચિંગ હેઠળ ભારતીય ટીમે સફેદ બોલના ક્રિકેટમાં સારું પ્રદર્શન કર્યું છે, પરંતુ ટેસ્ટ મેચોમાં તેના પરિણામો નબળા રહ્યા છે. ભારતીય ટીમ ન્યુઝીલેન્ડ અને દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ઘરઆંગણે ટેસ્ટ શ્રેણી જીતવામાં નિષ્ફળ રહી. બંને શ્રેણીમાં ટીમને હારનો સામનો કરવો પડ્યો.
ગૌતમ ગંભીરના કોચિંગ હેઠળ ભારતીય ટીમનું ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં પ્રદર્શન ખરાબ રહ્યું છે. તાજેતરમાં ભારતીય ટીમને દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ઘરઆંગણે ટેસ્ટ શ્રેણીમાં 0-2થી કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. ગયા વર્ષે ભારત ન્યુઝીલેન્ડ સામે ઘરઆંગણે 0-3થી હારી ગયું હતું.
ગૌતમ ગંભીરની કોચિંગ સ્ટાઈલ પર સવાલ ઉઠાવવામાં આવી રહ્યા છે. કેટલાક મીડિયા અહેવાલોમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે તેમને ટેસ્ટ કોચ તરીકે દૂર કરી શકાય છે. વધુમાં જો 2026 T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારતીય ટીમનું પ્રદર્શન અપેક્ષાઓ પર ખરું ન ઉતરે, તો તેમના કરાર પર પુનર્વિચાર કરવામાં આવશે. ગંભીરનો કરાર 2027 ODI વર્લ્ડ કપ સુધી છે.
આ બધા અહેવાલો માત્ર અફવા છે : દેવજીત સૈકિયા
હવે, ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)એ ગૌતમ ગંભીરને લઈને ચાલી રહેલી અટકળો અંગે એક મોટું નિવેદન આપ્યું છે. BCCI સચિવ દેવજીત સૈકિયાએ સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે કે ગૌતમ ગંભીરને રેડ-બોલ (ટેસ્ટ) કોચના પદ પરથી દૂર કરવા અંગે કોઈ ચર્ચા થઈ નથી અને આ બધા અહેવાલો માત્ર અફવાઓ છે.
દેવજીત સૈકિયાએ આ અહેવાલોને ફગાવી દેતા કહ્યું કે, "ગૌતમ ગંભીરના ટેસ્ટ કોચિંગ પદ અંગે કોઈ ચર્ચા થઈ નથી કે અન્ય કોઈ કોચનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો નથી. આવા બધા અહેવાલો માત્ર અફવાઓ છે."
BCCI સચિવે સ્પષ્ટતા કરી
BCCI સચિવે એ પણ સ્પષ્ટતા કરી કે ગૌતમ ગંભીર તેમના વર્તમાન કરાર હેઠળ ટીમ ઇન્ડિયા સાથે કામ કરવાનું ચાલુ રાખશે. બોર્ડ હાલમાં કોચિંગ સ્ટાફમાં કોઈ ફેરફાર કરવાની કોઈ યોજના ધરાવતું નથી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે સોશિયલ મીડિયા પર અને ગંભીરના સ્થાને પસંદગી અંગેના કેટલાક અહેવાલોમાં ચાલી રહેલી ચર્ચાઓ પાયાવિહોણી છે.
સમાચાર એજન્સી પીટીઆઈએ અહેવાલ આપ્યો છે કે દક્ષિણ આફ્રિકા સામે બે ટેસ્ટ શ્રેણીની હાર પછી તરત જ બીસીસીઆઈના એક અધિકારીએ અનૌપચારિક રીતે વીવીએસ લક્ષ્મણનો સંપર્ક કરીને ટેસ્ટ ટીમના કોચિંગમાં તેમની રુચિ નક્કી કરી હતી. અહેવાલમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે લક્ષ્મણ તેમની વર્તમાન ભૂમિકાથી ખૂબ ખુશ છે. લક્ષ્મણ બેંગલુરુમાં બીસીસીઆઈ સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સમાં ક્રિકેટના વડા તરીકે સેવા આપે છે.
બીસીસીઆઈના નિવેદનમાં સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે બોર્ડ ગૌતમ ગંભીરમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ ધરાવે છે અને કોચિંગ સેટઅપમાં કોઈ ફેરફારની જરૂર નથી. ગંભીર ત્રણેય ફોર્મેટમાં ટીમ ઈન્ડિયાને કોચિંગ આપવાનું ચાલુ રાખશે અને તેમના ભવિષ્ય અંગેની બધી ચર્ચાઓ પાયાવિહોણી છે.
