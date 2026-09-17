/BCCIએ અમ્પાયરોની મેચ ફી કરી બમણી, જાણો હવે પ્રતિ મેચના કેટલા મળશે

Umpire Salary : ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) વિશ્વનું સૌથી ધનિક ક્રિકેટ બોર્ડ છે. BCCI સમયાંતરે તેના નિયમોમાં ફેરફાર કરતું રહે છે. થોડા વર્ષો પહેલાં તેણે ભારતીય મહિલા ખેલાડીઓની મેચ ફી ભારતીય પુરુષ ટીમની સમકક્ષ કરી હતી. જે નિર્ણયને ઐતિહાસિક ગણાવવામાં આવ્યો હતો. હવે, BCCIએ વધુ એક જાહેરાત કરી છે, જોકે આ વખતે નિર્ણય ખેલાડીઓને બદલે અમ્પાયરોને લગતો છે.
BCCIનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય
BCCIએ તમામ સ્થાનિક અમ્પાયરોની ફી બમણી કરીને તેમને મોટો લાભ આપ્યો છે. 11 ઓક્ટોબરથી રણજી ટ્રોફી શરૂ થવા જઈ રહી છે, ત્યારે આ નવી જોગવાઈ આ ટુર્નામેન્ટથી જ અમલમાં આવશે. BCCIએ અમ્પાયરોને ચાર ગ્રેડ A, B, C અને Dમાં વર્ગીકૃત કર્યા છે. ગ્રેડ A અને Bના અમ્પાયરો સિનિયર સ્થાનિક ટુર્નામેન્ટમાં ફરજ બજાવશે, જ્યારે ગ્રેડ C અને Dના અમ્પાયરો જુનિયર ટુર્નામેન્ટમાં ફરજ બજાવશે.
અમ્પાયરોનો પ્રતિ દિવસ કેટલા મળશે ?
નવા નિયમો હેઠળ, અમ્પાયરોને લીગ મેચો માટે પ્રતિ દિવસ ₹40,000 મળશે. આનો અર્થ એ છે કે રણજી ટ્રોફીમાં ફરજ બજાવતા અમ્પાયર ₹1.60 લાખ (પ્રતિ દિવસ ₹40,000ના દરે ગણતરી કરતા) મળશે. આ ઉપરાંત નોકઆઉટ મેચોમાં ફરજ બજાવતા અમ્પાયરોને પ્રતિ દિવસ ₹50,000થી ₹60,000ની વચ્ચે રકમ મળશે. BCCIએ અમ્પાયરોની ફી બમણી કરીને તેમને નોંધપાત્ર લાભ આપ્યો છે. અમ્પાયરો IPLમાં પણ સારી એવી કમાણી કરે છે, જ્યારે ICC એલિટ પેનલના અમ્પાયરોને પ્રતિ મેચ આશરે ₹3 થી ₹4 લાખ મળે છે.
રણજી ટ્રોફી 2026-27ની શરૂઆત 11 ઓક્ટોબરથી થશે
રણજી ટ્રોફીના એલિટ ગ્રુપનો પ્રથમ તબક્કો 11 ઓક્ટોબરથી 5 નવેમ્બર દરમિયાન યોજાશે, જેમાં મેચોના ચાર રાઉન્ડનો સમાવેશ થાય છે. ત્યારબાદ બીજો તબક્કો આવશે, જે 17 જાન્યુઆરીથી 4 ફેબ્રુઆરી, 2027 દરમિયાન નિર્ધારિત છે. ત્યારબાદ 9 ફેબ્રુઆરીથી 3 માર્ચ, 2027 વચ્ચે નોકઆઉટ મેચો રમાશે.
આ ઉપરાંત, રણજી ટ્રોફીની પ્લેટ ડિવિઝન સ્પર્ધા 11 ઓક્ટોબર, 2026થી 28 જાન્યુઆરી, 2027 સુધી ચાલશે. પ્લેટ ગ્રુપની ફાઈનલ 24થી 28 જાન્યુઆરી વચ્ચે રમાશે. અગાઉની રણજી ટ્રોફી સીઝનમાં જમ્મુ-કાશ્મીરે શાનદાર પ્રદર્શન કરીને ચેમ્પિયન બનવાનું ગૌરવ હાંસલ કર્યું હતું. ઈતિહાસમાં આ પ્રથમ વખત હતું કે જ્યારે આ ટીમે ખિતાબ જીત્યો હોય. જમ્મુ-કાશ્મીર માટે આકિબ નબીએ અસાધારણ પ્રદર્શન કર્યું હતું અને ટુર્નામેન્ટમાં સૌથી વધુ વિકેટ ઝડપી હતી.