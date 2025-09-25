હરિસ રાઉફ અને ફરહાનનું હવે આવી બન્યું ! શરમજનક હરકતો સામે BCCI એક્શનમાં, ICCને કરી ફરિયાદ
India vs Pakistan : ટીમ ઈન્ડિયાએ એશિયા કપ2025માં પાકિસ્તાનને બે વાર હરાવ્યું હતું અને બંને મેચોમાં ઘણી વિવાદાસ્પદ ક્ષણો જોવા મળી હતી. BCCI આનાથી ખૂબ જ નારાજ છે અને તેણે પાકિસ્તાની બોલર હરિસ રાઉફ અને બેટ્સમેન સાહિબજાદા ફરહાન વિરુદ્ધ ICCમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે.
India vs Pakistan : એશિયા કપનો ઉત્સાહ તેના અંતિમ તબક્કામાં છે. ભારત 28 સપ્ટેમ્બરે ફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થઈ ગયું છે. તેના પ્રતિસ્પર્ધીનો નિર્ણય 25 સપ્ટેમ્બરના રોજ થશે. સુપર ફોરમાં પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશ એકબીજા સામે ટકરાશે. વિજેતા ટીમ ટાઇટલ મેચમાં ભારતનો સામનો કરશે.
આ ટુર્નામેન્ટમાં ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચે બે વખત ટક્કર થઈ અને બંને મેચમાં પાકિસ્તાનને હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. આ દરમિયાન પાકિસ્તાની ખેલાડીઓએ કેટલીક શરમજનક હરકતો કરી હતી. જેના કારણે BCCI હવે એક્શનમાં આવ્યું છે અને પાકિસ્તાની બોલર હરિસ રાઉફ અને બેટ્સમેન સાહિબજાદા ફરહાન સામે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ICC)માં ફરિયાદ કરી છે.
હરિસે રાઉફે શું કર્યું હતું ?
ભારત સામે સુપર ફોર મેચ દરમિયાન પાકિસ્તાની બોલર હરિસ રાઉફે ફિલ્ડિંગ કરતી વખતે ખરાબ હરકતો કરી હતી. દર્શકો "કોહલી-કોહલી" ના નારા લગાવીને તેને ચીડવી રહ્યા હતા. વિરાટે 2022ના T20 વર્લ્ડ કપમાં મેલબોર્ન ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર હેરિસ સામે છગ્ગો ફટકાર્યો હતો અને તે આજે પણ પાકિસ્તાનીઓને દુઃખ આપે છે. તે છગ્ગાએ મેચ પલટી નાખી. ટીમ ઈન્ડિયા હારેલી મેચ જીતી ગઈ. હેરિસને છેડવામાં આવ્યા બાદ ગુસ્સે થઈ ગયો અને અભદ્ર હરકતો કરવા લાગ્યો.
સાહિબઝાદા ફરહાનનું ગન સેલિબ્રેશન
આ જ મેચમાં પાકિસ્તાનના ઓપનર સાહિબઝાદા ફરહાને અડધી સદી ફટકાર્યા બાદ ગન સેલિબ્રેશન કર્યું હતું. ફરહાનના આ પ્રકારના સેલિબ્રેશનથી હોબાળો મચી ગયો. ભારતીય ચાહકોએ તેની ટીકા કરી હતી. ફરહાને મેચ પછી પોતાના સેલિબ્રેશનની સ્પષ્ટતા કરી. તેણે કહ્યું, "તે સેલિબ્રેશન ફક્ત એક ક્ષણ હતી. 50 રન બનાવ્યા પછી હું વધારે સેલિબ્રેશન કરતો નથી. પરંતુ અચાનક મને થયું, 'ચાલો આજે સેલિબ્રેશન થઈ જાય અને મેં કર્યું. મને ખબર નથી કે લોકો તેને કેવી રીતે લેશે. મને કોઈ વાંધો નથી."
આગળ શું થશે ?
BCCIએ બુધવારે ફરિયાદ નોંધાવી હતી અને જય શાહની આગેવાની હેઠળના ICCએ ઇમેઇલ પ્રાપ્ત થયાની પુષ્ટિ કરી છે. જો સાહિબજાદા અને રાઉફ લેખિતમાં આ આરોપોનો ઇનકાર કરે છે, તો ICC ખાતે સુનાવણીની અપેક્ષા છે. તેમને સુનાવણી માટે ICC એલીટ પેનલ રેફરી રિચી રિચાર્ડસન સમક્ષ હાજર થવું પડી શકે છે. હરિસ પર ભારતીય બેટ્સમેન શુભમન ગિલ અને અભિષેક શર્મા સાથે મૌખિક દુર્વ્યવહાર કરવાનો પણ આરોપ છે. રાઉફ અને સાહિબજાદા બંનેએ ICC સુનાવણીમાં તેમના હરકતો સમજાવવી પડશે અને જો તેઓ તેમના કૃત્યને યોગ્ય ઠેરવી શકતા નથી, તો તેમને આચારસંહિતા હેઠળ પ્રતિબંધોનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
