/BCCIએ પેટ કમિન્સ પર ફટકાર્યો લાખો રૂપિયાનો દંડ, હાર બાદ SRH કેપ્ટનને શા માટે કરવામાં આવી સજા ?

GTvsSRH: સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ (SRH)ના કેપ્ટન પેટ કમિન્સને BCCI દ્વારા લાખો રૂપિયાનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. ગુજરાત ટાઇટન્સ (GT) સામે હાર્યા બાદ કમિન્સને આ રકમનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે.
GTvsSRH: પેટ કમિન્સની આગેવાની હેઠળની સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદને IPL 2026ની 56મી મેચમાં ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે 82 રનથી કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આ મેચ મંગળવારે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ હતી.
હાર બાદ, કેપ્ટન કમિન્સને મેચ દરમિયાન ધીમો ઓવર-રેટ જાળવવા બદલ BCCI દ્વારા 12 લાખ રૂપિયાનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો. ફાળવેલ 20 ઓવર પૂર્ણ કરવામાં નિષ્ફળતાને નિયમોનું ઉલ્લંઘન માનવામાં આવે છે. આ પહેલી વાર છે જ્યારે SRHના કેપ્ટનની ટીમે આ ગુનો કર્યો છે.
અત્યાર સુધીમાં અનેક કેપ્ટનોને ફટકારવામાં આવ્યો દંડ
IPLએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદના કેપ્ટન પેટ કમિન્સને દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. IPL આચારસંહિતાના કલમ 2.22 હેઠળ આ તેમની ટીમનો ચાલુ સિઝનનો પહેલો ગુનો હતો, જે સ્લો ઓવર-રેટ સાથે સંબંધિત છે, અને તેથી, કમિન્સને 1.2 મિલિયન રૂપિયાનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો. લીગમાં સ્લો ઓવર-રેટ દંડ સામાન્ય બની ગયો છે. આ સિઝનમાં ઘણા કેપ્ટન આ નિયમનું ઉલ્લંઘન કરતા જોવા મળ્યા છે. દિલ્હી કેપિટલ્સ (DC) ના અક્ષર પટેલ, પંજાબ કિંગ્સ (PBKS) ના શ્રેયસ ઐયર અને કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ (KKR) ના અજિંક્ય રહાણેને પણ દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે.
હૈદરાબાદની ટીમ 14.5 ઓવરમાં જ પડી ભાંગી
મેચ અંગે, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ GT સામે ખરાબ બેટિંગ કરી. GT એ 168/5 નો સ્કોર બનાવ્યો. જીતવા માટે 169 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા, SRH એ 60 રનમાં સાત વિકેટ ગુમાવી દીધી. હૈદરાબાદ 14.5 રનમાં માત્ર 86 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું. ઓવર્સ. IPLમાં રનની દ્રષ્ટિએ SRHનો આ સૌથી મોટો પરાજય છે. કાગીસો રબાડાએ ટોપ ઓર્ડરને તોડી નાખ્યો, 28 રન આપીને ત્રણ વિકેટ લીધી, જ્યારે જેસન હોલ્ડરે 20 રન આપીને ત્રણ વિકેટ લીધી.
હાર પછી કેપ્ટન કમિન્સે શું કહ્યું?
કમિન્સે કહ્યું કે અમે ટૂંક સમયમાં મોટી હારમાંથી બહાર આવીશું. તેમણે કહ્યું, "T20 ક્રિકેટમાં આવું થાય છે. અમે હવે એવી જગ્યાએ જઈએ છીએ જ્યાં અમે સારી રીતે જાણીએ છીએ, તેથી તે અમને આત્મવિશ્વાસ આપે છે. અમે પાંચ કે છ મેચ જીતી છે, અને તે થોડી રાહતની વાત છે. તેથી, આપણે તે જીત તરફ દોરી જતી બાબતો પર પાછા જવું પડશે. આપણે આ હારને ઝડપથી પાછળ રાખવી પડશે." આ જીત સાથે, ગુજરાત 12 મેચમાંથી 16 પોઈન્ટ સાથે ટેબલમાં ટોચ પર પહોંચી ગયું, જ્યારે SRH 12 મેચમાંથી 14 પોઈન્ટ સાથે ત્રીજા સ્થાને સરકી ગયું.