રિયાન પરાગને ડ્રેસિંગ રૂમમાં આ હરકત કરવી પડી મોંઘી, BCCI ફટકારી સજા, જાણો શું છે સમગ્ર મામલો
Riyan Parag : રાજસ્થાન રોયલ્સના કેપ્ટન રિયાન પરાગને IPL 2026ની એક મેચ દરમિયાન આચારસંહિતાનો ભંગ કરવાનો દોષી ઠેરવવામાં આવ્યો છે. પંજાબ સામે રમાયેલી મેચ દરમિયાન ડ્રેસિંગ રૂમમાં વેપિંગ કરતા કેમેરામાં કેદ થયા બાદ તેની સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.
- રિયાન પરાગ સામે કડક કાર્યવાહી
- ડ્રેસિંગ રૂમમાં વેપિંગ બદલ દોષિત સાબિત
- મેચ ફીના 25 ટકા દંડ ફટકારવામાં આવ્યો
Riyan Parag : ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ 2026ની મેચ દરમિયાન આચારસંહિતાનો ભંગ કરવા બદલ રાજસ્થાન રોયલ્સના કેપ્ટન રિયાન પરાગ સામે સત્તાવાર કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. પંજાબ કિંગ્સ સામે રમાયેલી મેચ નંબર 40 દરમિયાન ડ્રેસિંગ રૂમમાં વેપિંગ કરવા બદલ તે દોષિત સાબિત થયો હતો.
IPL દ્વારા જારી કરાયેલી સત્તાવાર મીડિયા એડવાઇઝરી અનુસાર, પરાગે આચારસંહિતાની કલમ 2.21નું ઉલ્લંઘન કર્યું છે, જે રમતને બદનામ કરે તેવા આચરણ સાથે સંબંધિત છે. આ ઘટના મેચની બીજી ઇનિંગ દરમિયાન બની હતી, જ્યારે પરાગ ડ્રેસિંગ રૂમમાં ઇ-સિગારેટનો ઉપયોગ કરતો જોવા મળ્યો હતો.
આ ઉલ્લંઘનને લેવલ 1ના ગુના તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવ્યું હતું. પરિણામે તેની મેચ ફીના 25 ટકા દંડ તરીકે કાપવામાં આવ્યા છે અને તેના શિસ્ત રેકોર્ડમાં એક ડિમેરિટ પોઇન્ટ ઉમેરવામાં આવ્યો છે. લેવલ 1ના ગુના માટે ઔપચારિક સુનાવણીની જરૂર નથી. પરાગે આ ગુનો સ્વીકાર્યો છે અને મેચ રેફરી અમિત શર્મા દ્વારા લાદવામાં આવેલી સજા સ્વીકારી છે.
આ મામલાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને, ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) IPLની વિશ્વસનીયતા અને શિસ્ત જાળવી રાખવા માટે વધુ કડક કાર્યવાહી કરવાના વિકલ્પો પર પણ વિચાર કરી રહ્યું છે.
પરાગની આ ભૂલથી ટીમની છબી પર સવાલો ઉભા થયા
એ નોંધવું યોગ્ય છે કે ભારતમાં 2019થી ઈ-સિગારેટના ઉત્પાદન, વેચાણ અને વિતરણ પર પ્રતિબંધ છે. તેમ છતાં એક વ્યાવસાયિક ક્રિકેટર દ્વારા આવું વર્તન વિવાદને વધુ વેગ આપવાનું કામ કરે છે.
જોકે રાજસ્થાન રોયલ્સે આ મેચમાં જીત નોંધાવીહતી, પરંતુ પરાગની આ ભૂલથી ટીમની છબી પર સવાલો ઉભા થયા છે. હવે જોવાનું એ છે કે શું તે આગામી મેચોમાં તેના પ્રદર્શન દ્વારા આ વિવાદને ભુલાવી શકે છે.
