ગુજરાતી ન્યૂઝSportsBCCI First Statement: કાવ્યા મારને પાકિસ્તાની ક્રિકેટરીની ખરીદી પર BCCIનું પહેલું નિવેદન, જાણો શું કહ્યું

BCCI First Statement: કાવ્યા મારને પાકિસ્તાની ક્રિકેટરીની ખરીદી પર BCCIનું પહેલું નિવેદન, જાણો શું કહ્યું

BCCI First Statement: કાવ્યા મારન પાકિસ્તાન ક્રિકેટર અબરાર અહેમદની ખરીદીના વિવાદમાં ઘેરાયેલી હતી, હોબાળા વચ્ચે BCCI એ પોતાનું મૌન તોડ્યું.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 13, 2026, 05:48 PM IST
  • કાવ્યા મારન પાકિસ્તાન ક્રિકેટર અબરાર અહેમદની ખરીદીના વિવાદમાં ઘેરાયેલી હતી
  • લંડનમાં ધ હંડ્રેડ 2026ની હરાજીમાં, સનરાઇઝર્સ લીડ્સે પાકિસ્તાની સ્પિનર ​​અબરાર અહેમદને આશરે 2.34 કરોડમાં ખરીદ્યો
  • ભારતીય ચાહકોએ આ નિર્ણય પર નારાજગી વ્યક્ત કરી અને કાવ્યા મારનને સોશિયલ મીડિયા પર ટ્રોલ કરી

 

BCCI First Statement: કાવ્યા મારને પાકિસ્તાની ક્રિકેટરીની ખરીદી પર BCCIનું પહેલું નિવેદન, જાણો શું કહ્યું

BCCI First Statement: લંડનમાં ધ હંડ્રેડ 2026ની હરાજીમાં, સનરાઇઝર્સ લીડ્સે પાકિસ્તાની સ્પિનર ​​અબરાર અહેમદને £190,000 (આશરે ₹2.34 કરોડ)માં ખરીદ્યો. ભારતીય ચાહકોએ આ નિર્ણય પર નારાજગી વ્યક્ત કરી અને કાવ્યા મારનને સોશિયલ મીડિયા પર ટ્રોલ કર્યો. વિવાદ વધતાં, BCCIએ એક નિવેદન બહાર પાડ્યું છે.

લંડનમાં ધ હંડ્રેડ 2026 માટે પ્રથમ પુરુષ ખેલાડીઓની હરાજી બાદ એક મોટો વિવાદ સામે આવ્યો છે. પાકિસ્તાની સ્પિનર ​​અબરાર અહેમદને કાવ્યા મારનની માલિકીની ફ્રેન્ચાઇઝી સનરાઇઝર્સ લીડ્સ દ્વારા ખરીદવામાં આવ્યો હતો, જેના કારણે સોશિયલ મીડિયા પર ભારતીય ચાહકોનો રોષ ફેલાયો હતો.

કાવ્યા મારનને સોશિયલ મીડિયા પર નિશાન બનાવવામાં આવી

આ ફ્રેન્ચાઇઝી ઉદ્યોગપતિ કલાનિધિ મારનના સન ગ્રુપની માલિકીની છે, અને ટીમની CEO તેમની પુત્રી, કાવ્યા મારન છે. કાવ્યા IPLમાં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદની CEO પણ છે. પાકિસ્તાની ખેલાડીને ખરીદવાના નિર્ણય બાદ, કાવ્યા મારનને સોશિયલ મીડિયા પર નિશાન બનાવવામાં આવી હતી અને તેની ભારે ટીકા કરવામાં આવી હતી.

અબરારને 2.34 કરોડમાં ખરીદ્યો

પાકિસ્તાની લેગ-સ્પિનર ​​અબરાર અહેમદની બેઝ પ્રાઈસ આશરે 92.5 લાખ રૂપિયા હતી, પરંતુ હરાજીમાં તેને ખરીદવા માટે સનરાઇઝર્સ લીડ્સ અને ટ્રેન્ટ રોકેટ્સ વચ્ચે જોરદાર બોલી લગાવવાની લડાઈ શરૂ થઈ.

સનરાઇઝર્સે આખરે તેને આશરે 2.34 કરોડ રૂપિયામાં પોતાની ટીમમાં સામેલ કર્યો. આમ અબરાર અહેમદ ભારતની માલિકીની ટીમ માટે ધ હંડ્રેડમાં રમનાર પ્રથમ પાકિસ્તાની ખેલાડી બન્યો.

BCCIનો પહેલો જવાબ

વિવાદ બાદ, ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડ (BCCI)એ પણ આ મામલે પ્રતિક્રિયા આપી છે. BCCI ના ઉપપ્રમુખ રાજીવ શુક્લાએ સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે આ મામલો બોર્ડના અધિકારક્ષેત્રમાં આવતો નથી. તેમણે કહ્યું કે, આ અમારા અધિકારક્ષેત્રમાં નથી. આ વિદેશી લીગનો મામલો છે, અને લીગે નિર્ણય લેવો જોઈએ. BCCI તેના વિશે કંઈ કરી શકતું નથી.

 

મુખ્ય કોચ ડેનિયલ વેટોરીએ સમજાવ્યું કે અબરારને કેમ ખરીદવામાં આવ્યો

વિવાદ વચ્ચે, ટીમના મુખ્ય કોચ ડેનિયલ વેટોરીએ પણ આ નિર્ણય સ્પષ્ટ કર્યો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ટીમની શરૂઆતની પસંદગી ઇંગ્લેન્ડનો સ્ટાર સ્પિનર ​​આદિલ રશીદ હતો, પરંતુ હરાજીમાં સધર્ન બ્રેવ્સે તેને ખરીદી લીધો હતો. ત્યારબાદ, સનરાઇઝર્સ લીડ્સે વિદેશી સ્પિનર ​​માટેના વિકલ્પો પર વિચાર કર્યો અને અંતે અબરાર અહેમદનો સમાવેશ કર્યો.

વેટોરીએ જણાવ્યું હતું કે ટીમની શરૂઆતથી જ વ્યૂહરચના પ્રાથમિક સ્પિનરને ખરીદવાની હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ટીમ પાસે ચાર કે પાંચ વિકલ્પો હતા, જેમાં બાંગ્લાદેશના રિશાદ હુસૈન, પાકિસ્તાનના ઉસ્માન તારિક અને અબરાર અહેમદનો સમાવેશ થાય છે.

સનરાઇઝર્સ લીડ્સ એક્સ એકાઉન્ટ પણ સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યું

અબરાર અહેમદની ખરીદીથી ભારતમાં સોશિયલ મીડિયા પર વ્યાપક આક્રોશ ફેલાયો હતો. આ દરમિયાન, સનરાઇઝર્સ લીડ્સનું સત્તાવાર એક્સ એકાઉન્ટ પણ સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યું હતું, જેનાથી વિવાદ વધુ વધ્યો હતો. જો કે, સસ્પેન્શનનું વાસ્તવિક કારણ હજુ સુધી જાહેર થયું નથી.

વેટોરીએ સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે હરાજી પહેલાં ટીમ મેનેજમેન્ટમાં પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ અંગે કોઈ ચર્ચા થઈ ન હતી, અને ખેલાડીઓની પસંદગી ફક્ત ક્રિકેટની જરૂરિયાતોને આધારે કરવામાં આવી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે અબરાર અહેમદની બોલિંગમાં ઘણી વિવિધતા છે અને તે પાવરપ્લે અથવા વચ્ચેની ઓવરોમાં વિકેટ લેવાની ક્ષમતા ધરાવે છે, જે હેડિંગ્લી જેવી પીચ પર ટીમ માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે, અબરાર અહેમદ 'ધ હંડ્રેડ' હરાજીમાં ખરીદાયેલો બીજો પાકિસ્તાની ખેલાડી હતો. તેમના પહેલા બર્મિંગહામ ફોનિક્સે ઉસ્માન તારિકને તેમની ટીમમાં સામેલ કર્યો હતો.

