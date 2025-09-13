Prev
ટીમ ઈન્ડિયાની જર્સી સ્પોન્સરશિપ પર BCCIએ આપ્યું મોટું અપડેટ, ડ્રીમ 11 પછી કોણ મારશે બાજી ?

Team India Jersey Sponsorship: ડ્રીમ 11 પછી, બીસીસીઆઈ નવી જર્સી સ્પોન્સરશિપ શોધી રહ્યું છે. બોર્ડે આ માટે ટેન્ડર પણ બહાર પાડ્યું છે. હવે બીસીસીઆઈએ એક નવું અપડેટ પણ શેર કર્યું છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Sep 13, 2025, 07:48 PM IST

ટીમ ઈન્ડિયાની જર્સી સ્પોન્સરશિપ પર BCCIએ આપ્યું મોટું અપડેટ, ડ્રીમ 11 પછી કોણ મારશે બાજી ?

Team India Jersey Sponsorship: ઓનલાઈન ગેમિંગ બિલ પછી, બીસીસીઆઈ અને ડ્રીમ 11 વચ્ચેનો સોદો સમાપ્ત થઈ ગયો હતો. આવી સ્થિતિમાં, ભારતીય ટીમને જર્સી સ્પોન્સરશિપ વિના એશિયા કપ 2025માં પ્રવેશ કરવો પડ્યો. બીસીસીઆઈએ નવી જર્સી સ્પોન્સર માટે ટેન્ડર પણ બહાર પાડ્યું છે. બીસીસીઆઈએ નવી સ્પોન્સરશિપ અંગે એક મોટું અપડેટ પણ આપ્યું છે, જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ટીમ ઈન્ડિયાને નવી જર્સી સ્પોન્સર ક્યારે મળશે? બીસીસીઆઈના ઉપપ્રમુખ રાજીવ શુક્લાએ આ પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો છે.

બીસીસીઆઈએ આપ્યું છે એક મોટું અપડેટ

બીસીસીઆઈના ઉપપ્રમુખ રાજીવ શુક્લાએ ભારતીય ટીમના નવા જર્સી સ્પોન્સર અંગે એક મોટું અપડેટ આપ્યું છે અને કહ્યું છે કે ટેન્ડર પ્રક્રિયા જાહેર કરવામાં આવી છે અને તેમાં ઘણા બોલી લગાવનારાઓ સામેલ છે. તે અંતિમ થયા પછી અમે તમને જણાવીશું. મને લાગે છે કે તે 15-20 દિવસમાં અંતિમ થઈ જશે. હજુ સુધી કોઈ નામ નથી. ઘણા બધા બોલી લગાવનારાઓ છે. અંતિમ નિર્ણય થયા પછી અમે તમને જણાવીશું.

ટેક્સ મુક્તિ પર પણ નિવેદન આવ્યું

BCCI ને ટેક્સ મુક્તિ મળવાની ટીકા પર રાજીવ શુક્લાએ કહ્યું કે BCCI કોર્પોરેટ કંપનીની જેમ ટેક્સ ચૂકવે છે. તે GST પણ ચૂકવે છે. અમને સરકાર તરફથી કોઈ છૂટ મળતી નથી. અમે હજારો કરોડ રૂપિયા ટેક્સ ચૂકવીએ છીએ. રાજ્ય સંગઠનો પણ કર ચૂકવે છે અને અમે સરકાર પાસેથી એક રૂપિયો પણ ગ્રાન્ટ લેતા નથી. ઘણા પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. એકમાત્ર પડકાર એ છે કે સ્ટેડિયમ ભરેલું રહે. મહિલાઓ પણ મેચ જોવા આવે. અમે અમારા શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કરી રહ્યા છીએ. પગાર પણ સમાન છે.

સોદો સમય પહેલા સમાપ્ત થઈ ગયો

BCCI અને ડ્રીમ 11 વચ્ચે કરાર વર્ષ 2023માં થયો હતો, જે માર્ચ 2026 સુધી ચાલવાનો હતો. પરંતુ બંને વચ્ચેનો કરાર ઓગસ્ટ 2025માં જ સમાપ્ત થઈ ગયો. ખરેખર, ઓનલાઈન ગેમિંગ સુધારા પછી, બધી સટ્ટાબાજી એપ્લિકેશનોએ વપરાશકર્તાઓ પાસેથી પૈસા લેવાનું બંધ કરી દીધું. આવી સ્થિતિમાં, આ એપ્લિકેશનોને ભારે નુકસાન થયું છે.

