BCCIએ મોહસીન નકવીને આપી ડેડલાઈન, જો આ તારીખ સુધીમાં એશિયા કપ ટ્રોફી સોંપવામાં ન આવી તો...
Asia Cup 2025 Trophy: BCCI સચિવે જણાવ્યું હતું કે જો ટ્રોફી 3 નવેમ્બર સુધીમાં નહીં મળે, તો દુબઈ સ્થિત ICC મુખ્યાલયમાં એક બેઠક યોજાશે. અમે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટની સર્વોચ્ચ સંસ્થા સમક્ષ અમારી ફરિયાદ ઉઠાવીશું. મને વિશ્વાસ છે કે ICC ન્યાય કરશે અને ભારતને શક્ય તેટલી વહેલી તકે ટ્રોફી પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરશે.
Trending Photos
Asia Cup 2025 Trophy: ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) એ એશિયા કપ ટ્રોફી અંગે એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલના અધ્યક્ષ અને પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડના પ્રમુખ મોહસીન નકવીને સમયમર્યાદા આપી છે. એશિયા કપ 2025 જીત્યા પછી, ભારતે મોહસીન નકવી પાસેથી ટ્રોફી સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, ત્યારબાદ નકવી ટ્રોફી લઈને મેદાન છોડી ગયા હતા. પાકિસ્તાન સામે ફાઇનલ જીતવા છતાં, ભારતને ટ્રોફી મળી ન હતી. હવે, BCCI એ મોહસીન નકવીને ટ્રોફી સોંપવા માટે સમયમર્યાદા નક્કી કરી છે. જો નકવી ત્યાં સુધીમાં ટ્રોફી ભારતને સોંપશે નહીં, તો આ મુદ્દો ICC મીટિંગમાં ઉઠાવવામાં આવશે.
અમને આજ સુધી ટ્રોફી મળી નથી
BCCI સેક્રેટરી દેવજીત સૈકિયાએ જણાવ્યું હતું કે, દસ દિવસ પહેલા, અમે ACC પ્રમુખને પત્ર લખીને વિનંતી કરી હતી કે તેઓ ટ્રોફી શક્ય તેટલી વહેલી તકે BCCI ને સોંપે. જોકે, અમને આજ સુધી ટ્રોફી મળી નથી. અમે બીજા દિવસની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ.
દુબઈમાં ICC મુખ્યાલયમાં એક બેઠક
જો અમને 3 નવેમ્બર સુધીમાં ટ્રોફી નહીં મળે, તો દુબઈમાં ICC મુખ્યાલયમાં એક બેઠક યોજાશે. અમે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટની સર્વોચ્ચ સંસ્થા સમક્ષ અમારી ફરિયાદ ઉઠાવીશું. મને વિશ્વાસ છે કે ICC ન્યાય કરશે અને ભારતને શક્ય તેટલી વહેલી તકે ટ્રોફી મેળવવામાં મદદ કરશે.
હાથ મિલાવવાનો ઇનકાર
એપ્રિલમાં પહેલગામ હુમલા પછી ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે તણાવ ચાલી રહ્યો છે. ભારતે ઓપરેશન સિંદૂર દ્વારા પાકિસ્તાન સામે બદલો લીધો. આ પછી પણ, ભારતે દરેક પ્લેટફોર્મ પર પાકિસ્તાનનો બહિષ્કાર કર્યો. આ સંદર્ભમાં, ટીમ ઇન્ડિયાએ એશિયા કપમાં પણ પાકિસ્તાનનો બહિષ્કાર કર્યો અને પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે હાથ મિલાવવાનો ઇનકાર કર્યો.
કાલ્પનિક ટ્રોફી ઉપાડીને ટીમ સાથે ઉજવણી
એશિયા કપ ટ્રોફી ન મળવા છતાં, ભારતીય ટીમે તેની જીતની ઉજવણી કરવાની તક ગુમાવી નહીં. કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે 2024 T20 વર્લ્ડ કપમાં રોહિત શર્માના ઉજવણીની નકલ કરીને કાલ્પનિક ટ્રોફી ઉપાડીને ટીમ સાથે ઉજવણી કરી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે