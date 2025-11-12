BCCI એ વધાર્યું રોહિત-વિરાટનું ટેન્શન! જો આ કામ નહીં કર્યું તો ટીમ ઈન્ડિયામાંથી કપાશે પત્તું? મોટો ખુલાસો
BCCI Message Rohit Sharma-Virat Kohli: રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી હવે માત્ર વનડે ક્રિકેટ રમતા જોવા મળશે. ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની વનડે શ્રેણીથી મેદાન પર વાપસી કરી હતી. ત્રીજી વનડેમાં બંનેનું પ્રદર્શન સારું રહ્યું હતું. જોકે, હવે BCCI તરફથી એક મેસેજ જાહેર થયો છે, જે રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીને આપ્યો છે.
BCCI Message Rohit Sharma-Virat Kohli: રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીએ ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની વનડે શ્રેણી દ્વારા મેદાન પર ધમાકેદાર વાપસી કરી. 7-8 મહિનાની લાંબી રાહ જોયા પછી બંને દિગ્ગજ ખેલાડીઓ ટીમ ઈન્ડિયાની જર્સીમાં દેખાયા. વિરાટ કોહલી માટે શરૂઆતની બે મેચ ખાસ નહોતી રહી, પરંતુ ત્રીજી વનડેમાં તેણે અણનમ 74 રનની ઇનિંગ રમી હતી. રોહિત શર્માને 'પ્લેયર ઓફ ધ સીરીઝ'નો ખિતાબ મળ્યો હતો, કારણ કે તેણે એક સદી અને એક અડધી સદી ફટકારી હતી. આના છતાં પણ ટીમ ઈન્ડિયામાંથી તેમનું પત્તું કપાઈ શકે છે. BCCI એ બંનેને સંદેશ આપી દીધો છે અને જણાવી દીધું છે કે જો ટીમ ઈન્ડિયામાં રહેવું છે, તો એક મોટું કામ કરવું પડશે.
BCCI એ વધારી રોહિત-વિરાટની ચિંતા!
રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીના વનડે ક્રિકેટમાં ભવિષ્ય વિશે 'ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસ' દ્વારા મોટો ખુલાસો થયો છે. તેમને બોર્ડના એક સૂત્રે જણાવ્યું, 'બોર્ડ અને ટીમ મેનેજમેન્ટે બંનેને જણાવી દીધું છે કે જો તેમને ટીમ ઈન્ડિયા માટે રમવું હોય, તો ઘરેલુ ક્રિકેટમાં ભાગ લેવો પડશે. બંને ટી20 અને ટેસ્ટ ફોર્મેટમાંથી નિવૃત્ત થઈ ગયા છે, તેથી તેમને મેચ ફિટ રહેવા માટે ઘરેલુ ક્રિકેટ રમવું પડશે.'
બંનેએ ઓસ્ટ્રેલિયામાં શાનદાર કમબેક કર્યું, તેમ છતાં BCCI એ ટીમ ઈન્ડિયામાં રહેવા માટે તેમની સામે એક મોટી શરત મૂકી દીધી છે. આનાથી રોહિત-વિરાટની ચિંતા વધી ગઈ છે.
શું રોહિત શર્મા વિજય હજારે ટ્રોફી રમશે?
રિપોર્ટમાં રોહિત શર્મા વિશે મોટો ખુલાસો થયો છે. કહેવાય છે કે રોહિત શર્માએ મુંબઈ ક્રિકેટ એસોસિએશન (MCA) ને જાણ કરી દીધી છે કે તે વિજય હજારે ટ્રોફી રમવા માટે ઉપલબ્ધ છે. જોકે, વિરાટ કોહલીની ઉપલબ્ધતા વિશે કોઈ માહિતી સામે આવી નથી. જણાવી દઈએ કે વિરાટ લંડનમાં રહે છે અને ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની વનડે સીરીઝ પૂરી થયા પછી તે પોતાના ઘરે પાછો ફર્યો છે. હવે ઘરેલુ ક્રિકેટ રમવા માટે તે દિલ્હી પાછો ફરશે કે નહીં, તે સૌથી મોટો સવાલ છે.
રોહિત-વિરાટ ટીમ ઈન્ડિયા માટે આગામી મેચ ક્યારે રમશે?
ભારત અને સાઉથ આફ્રિકા વચ્ચે ત્રણ વનડે મેચોની શ્રેણી યોજાવાની છે. તેની શરૂઆત 30 નવેમ્બરથી થશે. રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી આ શ્રેણી દ્વારા મેદાન પર વાપસી કરતા જોવા મળશે. જણાવી દઈએ કે પહેલી વનડે રાંચીમાં, બીજી રાયપુરમાં અને ત્રીજી વાઇઝેગમાં રમાશે. આશા છે કે રોહિત અને વિરાટ આ શ્રેણીમાં પણ કમાલનું પ્રદર્શન કરશે.
