BCCI સેન્ટ્રલ કોન્ટ્રાક્ટમાં થશે મોટો ફેરફાર, વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્માનું ડિમોશન પાક્કું !
BCCI Central Contract : ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડ ખેલાડીઓ માટે વાર્ષિક સેન્ટ્રલ કોન્ટ્રાક્ટ સિસ્ટમમાં મોટો ફેરફાર કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. આ મોટા ફેરફારની સૌથી વધુ અસર ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર ખેલાડીઓ ખાસ કરીને વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા પર પડી શકે છે.
BCCI Central Contract : ભારતીય બેટ્સમેન વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્માને ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) તરફથી મોટો ઝટકો લાગી શકે છે. સેન્ટ્રલ કોન્ટ્રાક્ટ સિસ્ટમમાં વિરાટ અને રોહિતનું ડિમોશન થઈ શકે છે. આ પાછળનું કારણ એ છે કે BCCI સેન્ટ્રલ કોન્ટ્રાક્ટમાંથી A+ કેટેગરી હટાવવા માંગે છે અને માત્ર A, B અને C કેટેગરી જ રાખવા માંગે છે. જો આવું થશે તો A+ કેટેગરીમાં રહેલા વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા ઉપરાંત જસપ્રિત બુમરાહ અને રવિન્દ્ર જાડેજાનું પણ ડિમોશન થશે.
ANIના અહેવાલ મુજબ, BCCI એક સુધારેલી સેન્ટ્રલ કોન્ટ્રાક્ટ સિસ્ટમ રજૂ કરી રહ્યું છે, જેના હેઠળ ગ્રેડ A+ કેટેગરી બંધ કરવામાં આવશે. BCCI સૂત્રોનું માનવું છે કે જો બોર્ડ નવા મોડેલને મંજૂરી આપે છે, તો ટીમ ઇન્ડિયાના સ્ટાર ખેલાડીઓ વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્માને ગ્રેડ Bમાં મૂકવામાં આવે તેવી શક્યતા છે. તેઓ પહેલા A+ કેટેગરીમાં હતા. રવિન્દ્ર જાડેજા પણ આ જ સ્થિતિમાં રહેશે, પરંતુ જસપ્રીત બુમરાહને કેટેગરી Aમાં રાખવામાં આવશે.
અજીત અગરકરની આગેવાની હેઠળની પસંદગી સમિતિએ સેન્ટ્રલ કોન્ટ્રાક્ટ માળખામાં ફેરફારનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે. સમિતિએ A+ કેટેગરી (7 કરોડ) દૂર કરવાની અને ફક્ત ત્રણ કેટેગરી A, B અને C રાખવાની ભલામણ કરી છે. ફક્ત ત્રણ કેટેગરી સાથે પગાર માળખું પણ બદલાશે.
A+ કેટેગરીને અગાઉ વાર્ષિક 7 કરોડ, ત્યારબાદ A કેટેગરીને 5 કરોડ, B કેટેગરીને 3 કરોડ અને C કેટેગરીને 1 કરોડ મળતા હતા. જો આ મોડલને મંજૂરી મળી જશે તો માત્ર ODI ક્રિકેટ રમનારા રોહિત અને વિરાટને કેટેગરી Bમાં મૂકવામાં આવશે.
એપ્રિલ 2025માં જાહેર કરાયેલી 2024-25ની સેન્ટ્રલ કોન્ટ્રાક્ટ યાદીમાં રોહિત, વિરાટ, જાડેજા અને બુમરાહ A+ કેટેગરીમાં હતા, જ્યારે મોહમ્મદ સિરાજ, કેએલ રાહુલ, શુભમન ગિલ, હાર્દિક પંડ્યા, મોહમ્મદ શમી અને રિષભ પંતને A ગ્રેડમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા હતા. સૂર્યકુમાર યાદવ, અક્ષર પટેલ, કુલદીપ યાદવ, યશસ્વી જયસ્વાલ અને શ્રેયસ અય્યરને B ગ્રેડમાં હતા.
ગ્રેડ Cમાં રિંકુ સિંહ, તિલક વર્મા, રુતુરાજ ગાયકવાડ, શિવમ દુબે, રવિ બિશ્નોઈ, વોશિંગ્ટન સુંદર, મુકેશ કુમાર, સંજુ સેમસન, અર્શદીપ સિંહ, પ્રસિદ્ધ ક્રિષ્ના, રજત પાટીદાર, ધ્રુવ જુરેલ, સરફરાઝ ખાન, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, ઈશાન કિશન, અભિષેક શર્મા, આકાશ દીપ, વરુણ ચક્રવર્તી અને હર્ષિત રાણાને સ્થાન આપવામાં આવ્યું હતું.
