/IPL 2026 ફાઇનલ પહેલા BCCIએ આ વસ્તુ પર લગાવ્યો પ્રતિબંધ, ખેલાડીઓ માટે ચેતવણી જાહેર

ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડે ઈન્ડિયન પ્રીમિય લીગ દરમિયાન ખેલાડીઓના સ્માર્ટ ગ્લાસને લઈને કડક પ્રતિબંધ લગાવવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. આ નિર્ણય એન્ટી-કરપ્શન એન્ડ સિક્યોરિટી યુનિટના રિપોર્ટ બાદ લેવામાં આવ્યો છે. હવે પ્રતિબંધિત એરિયામાં ખેલાડી સ્માર્ટ ગ્લાસનો ઉપયોગ કરી શકશે નહીં.
નવી દિલ્હીઃ ઈન્ડિયન પ્રીમિય લીગમાં આધુનિક સંચાર ઉપકરણોના વધતા ઉપયોગ વચ્ચે ખેલાડીઓ અને સપોર્ટ સ્ટાફ માટે નવી એડવાઇઝરી જાહેર કરવામાં આવી છે. સ્માર્ટ ગ્લાસ, સનગ્લાસ અને ગોગલ્સના ઉપયોગને લઈને કડક ચેતવણી આપવામાં આવી છે. એન્ટી-કરપ્શન એન્ડ સિક્યોરિટી યુનિટ (ACSU) એ બીસીસીઆઈની સાથે ખાસ જાણકારી શેર કરી છે. તેમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે કેટલીક કંપનીઓ ટી20 લીગમાં સામેલ ખેલાડીઓ અને ટીમ અધિકારીઓને ખાસ ઉપકરણ વેચવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.
ધ ઈન્ડિયન એક્સપ્રેસ પ્રમાણે ACSU એ બીસીસીઆઈને જણાવ્યું કે આ સ્માર્ટ આઈવિયર પ્રોડક્ટ્સ લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ, ટેક્સ્ટ મેસેજ મોકલવામાં સક્ષમ છે. વાઈ-ફાઈ કે મોબાઈલ ડેટા દ્વારા ઓડિયો-વીડિયો કોલ કરવામાં સક્ષમ છે. તેમાં ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી કે આ ઉપકરણોનો લાઇવ મેચ દરમિયાન ખોટો ઉપયોગ થઈ શકે છે.
એક સૂત્રના હવાલાથી અખબારે લખ્યું, 'પહેરવા યોગ્ય તકનીક વધુ એડવાન્સ થઈ રહી છે. તેનાથી છુપાયેલા સંચાર ગેઝેટને લઈને ચિંતા વધી રહી છે. ACSU ની આ કાર્યવાહી તે વાતને દર્શાવે છે કે લીગ integrity risks નો સામનો કરવા માટે સતત સતર્ક છે.'
લીગ પર સર્વેલાન્સ વધારવામાં આવ્યું છે, કારણ કે બીસીસીઆઈએ આ મહિનાની શરૂઆતમાં આઠ પેજની ગાઇડલાઇન જાહેર કરી હતી. તેમાં ખેલાડીઓ, ટીમ માલિકો અને અધિકારીઓ દ્વારા ગંભીર પ્રોટોકોલ ઉલ્લંઘનને ઉજાગર કરવામાં આવ્યું હતું. બીસીસીઆઈ સચિવ દેવજીત સૈકિયાએ 10 ફ્રેન્ચાઇઝીને મોકલેલા ઈમેલમાં લખ્યું- 'બીસીસીઆઈની ધ્યાનમાં આવ્યું છે કે વર્તમાન આઈપીએલ સિઝન દરમિયાન ખેલાડીઓ, સપોર્ટ સ્ટાફ અને ટીમ અધિકારીઓ વચ્ચે કેટલાક અયોગ્ય વ્યવહાર અને પ્રોટોકોલ ઉલ્લંઘનની ઘટનાઓ થઈ છે.'
તેમણે આગળ લખ્યું- જો આ ઘટનાઓને નજરઅંદાજ કરવામાં આવી તો તેનાથી ટૂર્નામેન્ટ, સંબંધિત ફેન્ચાઇઝી અને બીસીસીઆઈની પ્રતિષ્ઠાને ગંભીર નુકસાન પહોંચી શકે છે. સાથે તેમાં વ્યક્તિઓ અને ફ્રેન્ચાઇઝીને કાયદાકીય અને સુરક્ષા સંબંધિત જોખમ પણ થઈ શકે છે. આઈપીએલ 2026મા પહેલા રાજસ્થાન રોયલ્સના એક મેનેજરે વિવાદ ઉભો કર્યો હતો. તેઓ લાઇવ મેચ દરમિયાન ટીમ ડગઆઉટમાં ઓપનિંગ બેટર વૈભવ સૂર્યવંશીની પાસે બેસી ફોનનો ઉપયોગ કરતા જોવા મળ્યા હતા. તેને લઈને વિવાદ થયો હતો અને બોર્ડે કાર્યવાહી પણ કરી હતી.