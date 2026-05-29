IPL 2026 ફાઇનલ પહેલા BCCIએ આ વસ્તુ પર લગાવ્યો પ્રતિબંધ, ખેલાડીઓ માટે ચેતવણી જાહેર

ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડે ઈન્ડિયન પ્રીમિય લીગ દરમિયાન ખેલાડીઓના સ્માર્ટ ગ્લાસને લઈને કડક પ્રતિબંધ લગાવવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. આ નિર્ણય એન્ટી-કરપ્શન એન્ડ સિક્યોરિટી યુનિટના રિપોર્ટ બાદ લેવામાં આવ્યો છે. હવે પ્રતિબંધિત એરિયામાં ખેલાડી સ્માર્ટ ગ્લાસનો ઉપયોગ કરી શકશે નહીં.

Written ByDhaval Gokani
Published: May 29, 2026, 01:13 PM IST|Updated: May 29, 2026, 01:13 PM IST
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

