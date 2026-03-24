IPL માટે નવી ગાઈડલાઈન જાહેર, હવે ખેલાડીઓની મનમાની નહીં ચાલે, BCCIએ લગાવ્યા આ પ્રતિબંધ
IPL 2026 Guidelines : BCCIએ IPL 2026 પહેલા ટીમો માટે એક ગાઈડલાઈન જારી કરી છે. આમાં ખેલાડીઓ અને સપોર્ટ સ્ટાફથી લઈને પરિવારના સભ્યો, નેટ બોલરો અને અન્ય લોકો માટે કડક નિયમોનો સમાવેશ થાય છે, જેનું કડક પાલન કરવું જરૂરી છે.
- BCCIએ IPL 2026 માટે ગાઈડલાઈન જાહેર કરી
- આ ગાઈડલાઈનનું પાલન ટીમો અને ખેલાડીઓએ કરવું પડશે
- BCCIએ મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં પણ ખાસ વ્યવસ્થા કરી
IPL 2026 Guidelines : BCCIએ IPL 2026 માટે ગાઈડલાઈન જાહેર કરી છે. તેના નવા નિર્દેશમાં BCCIએ ચોક્કસ પ્રોટોકોલ સંબંધિત ઘણા મુદ્દાઓ સ્પષ્ટ કર્યા છે, જેનું પાલન ટીમો અને ખેલાડીઓએ કરવું પડશે. દરેક ટીમના ખેલાડીઓએ ફક્ત નિયુક્ત ટીમ બસ દ્વારા મુસાફરી કરવાની રહેશે. જ્યારે કેટલાક નિયમો 12 માર્ચે જણાવ્યા હતા, ત્યારે BCCIએ હવે અંતિમ ગાઈડલાઈન જાહેર કરી છે, જેનું પાલન કરવું ટીમોને ફરજિયાત છે. વધુમાં મેચના દિવસે કોઈ પ્રેક્ટિસ સેશનની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં.
વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં ખાસ વ્યવસ્થા
ક્રિકબઝના અહેવાલ મુજબ, BCCIએ મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં પણ ખાસ વ્યવસ્થા કરી છે, જ્યાં ટીમોને મુખ્ય મેદાનની બંને બાજુએ બે પ્રેક્ટિસ વિકેટ ફાળવવામાં આવશે. અગાઉ નિર્ધારિત કર્યા મુજબ કોઈપણ ટીમને તેમની વિરોધી ટીમને ખાસ ફાળવવામાં આવેલી પ્રેક્ટિસ વિકેટનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. BCCIએ પહેલાથી જ આ નવી ગાઈડલાઈન સંબંધિત ટીમ મેનેજરોને મોકલી દીધી છે.
- ટીમોને પ્રેક્ટિસ એરિયામાં બે નેટ આપવામાં આવશે અને મુખ્ય મેદાન પર એક સાઇડ વિકેટ પણ હશે, જ્યાં તેઓ રેન્જ હિટિંગ પ્રેક્ટિસ કરી શકશે. ખાસ કરીને મુંબઈના સ્થળ માટે જો બંને ટીમો એકસાથે પ્રેક્ટિસ કરશે, તો દરેક ટીમને બે પિચ ફાળવવામાં આવશે.
- કોઈ "ઓપન નેટ" સેશનની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં.
- જો કોઈ ટીમ નિર્ધારિત સમય કરતાં વહેલા તેનું પ્રેક્ટિસ સેશન પૂર્ણ કરે છે, તો વિરોધી ટીમને તે ચોક્કસ પિચનો ઉપયોગ પોતાની પ્રેક્ટિસ માટે કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં.
- મેચના દિવસોમાં કોઈ પ્રેક્ટિસ સેશનની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં.
- મેચના દિવસોમાં મુખ્ય મેદાન પર કોઈ ફિટનેસ ટેસ્ટ લેવામાં આવશે નહીં.
- પ્રેક્ટિસના દિવસોમાં ફક્ત માન્યતા પ્રાપ્ત સ્ટાફ સભ્યોને જ ડ્રેસિંગ રૂમ અને રમતના મેદાનમાં પ્રવેશ આપવામાં આવશે. ખેલાડીઓના પરિવારના સભ્યો અને મિત્રો અલગ વાહનોમાં મુસાફરી કરી શકે છે અને નિયુક્ત હોસ્પિટાલિટી એરિયામાંથી ટીમના પ્રેક્ટિસ સેશનનું નિરીક્ષણ કરી શકે છે. વિસ્તૃત સપોર્ટ સ્ટાફ (જેમ કે થ્રો-ડાઉન સ્પેશિયાલિસ્ટ અથવા નેટ બોલર્સની યાદી સત્તાવાર મંજૂરી માટે BCCI ને સુપરત કરવી જરૂરી છે. મંજૂરી મળ્યા પછી નોન-મેચ ડે એક્રેડિટેશન જારી કરવામાં આવશે.
- ખેલાડીઓ પ્રેક્ટિસ સેશન માટે મુસાફરી કરતી વખતે ટીમ બસનો ઉપયોગ કરશે. ટીમો બે અલગ-અલગ બેચમાં મુસાફરી કરી શકે છે.
- મેચના દિવસોમાં પ્રેક્ટિસ સેશન અથવા ફિટનેસ ટેસ્ટ સંબંધિત કોઈપણ વિનંતીઓ માટે વેન્યુ મેનેજર સિંગલ પોઈન્ટ ઓફ કોન્ટેક્ટ (POC) તરીકે સેવા આપશે.
આ ઉપરાંત મેચના દિવસો માટે ચોક્કસ માર્ગદર્શિકા જારી કરવામાં આવી છે
- પ્લેયર અને મેચ ઓફિસિયલ્સ એરિયા (PMOA)માં માન્યતા પ્રાપ્ત સ્ટાફ માટે મેચના દિવસોમાં તેમના એક્રેડિટેશન પાસ સાથે રાખવા ફરજિયાત છે. એક્રેડિટેશન રજૂ કરવામાં નિષ્ફળતાના પ્રથમ કિસ્સામાં ચેતવણી જારી કરવામાં આવશે. બીજી વખત ટીમ પર નાણાકીય દંડ લાદવામાં આવશે.
- નિયુક્ત હિટિંગ નેટની જોગવાઈ હોવા છતાં ખેલાડીઓ વારંવાર LED બોર્ડ પર સીધા શોટ મારવાનું ચાલુ રાખે છે. અમે ટીમોને આ નિયમનનું કડક પાલન કરવા વિનંતી કરીએ છીએ.
- ખેલાડીઓ અને સપોર્ટ સ્ટાફે LED બોર્ડની સામે સીધા બેસવાનું ટાળવું જોઈએ. સ્પોન્સરશિપ ટીમ રમતના મેદાન પર ચોક્કસ વિસ્તારો નક્કી કરશે જ્યાં અવેજી ખેલાડીઓ ટુવાલ અને પાણીની બોટલો લઈને બેસી શકશે.
- ખેલાડીઓએ ઓરેન્જ અને પર્પલ કેપ્સ પહેરવી જરૂરી છે. ખેલાડીઓને મેચની ઓછામાં ઓછી પ્રથમ બે ઓવર માટે કેપ પહેરવી જરૂરી છે, ખાસ કરીને જ્યારે તેઓ બ્રોડકાસ્ટ કવરેજમાં દેખાઈ રહ્યા હોય.
- મેચ પછીના પ્રેઝન્ટેશન દરમિયાન ફ્લોપી ટોપી અથવા સ્લીવલેસ જર્સી પહેરવા પર સખત પ્રતિબંધ છે. પાલન કરવામાં નિષ્ફળતાના પરિણામે પ્રથમ ગુના માટે ચેતવણી આપવામાં આવશે. બીજા ગુના માટે નાણાકીય દંડ થશે.
- મેચના દિવસોમાં IPL 2025 સીઝનના નિયમો અનુસાર ટીમ ડોક્ટર સહિત ટીમ દીઠ મહત્તમ 12 માન્યતા પ્રાપ્ત સપોર્ટ સ્ટાફ સભ્યો સુધી પ્રવેશ મર્યાદિત રહેશે.
- જર્સી નંબરોમાં કોઈપણ ફેરફારની સ્થિતિમાં ટીમોએ કપડાં અને સાધનોના નિયમોમાં નિર્ધારિત માર્ગદર્શિકા અનુસાર ઓછામાં ઓછા 24 કલાક અગાઉથી સૂચના આપવી જરૂરી છે.
