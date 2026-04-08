IPL 2026માં BCCIએ કર્યો મોટો ફેરફાર, હવે ખેલાડીઓએ રહેવું પડશે સાવધાન, જાણો
IPL Rule Change: IPL 2026માં નિયમોમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે, ખેલાડિયોને હવે મેદાનમાં પ્રવેશવા પર વિચારવું પડશે અને આ નિયમ 16 ખેલાડીયો પછીના બાકી 9 ખેલાડિયો પર ખાસ લાગુ કરવામાં આવ્યો છે, નિયમના ભંગ પર મોટી કાર્યવાહી પણ થઈ શકે છે.
IPL Rule Change: ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)એ 2026 ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) માટે મેચ રમવાની શરતો વધુ કડક બનાવી છે. નવી નિયમો હેઠળ, મેચ દરમિયાન પ્લેઇંગ ઇલેવનની બહારના ખેલાડીઓની પ્રવૃત્તિઓ પર હવે નજીકથી નજર રાખવામાં આવશે. આ નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવાથી કડક કાર્યવાહીનો પણ થઈ શકે છે.
મેદાનની આસપાસ ફરવા પર કડક પ્રતિબંધો
BCCIની નવી માર્ગદર્શિકા અનુસાર, બેન્ચ પરના ખેલાડીઓ હવે પરવાનગી વિના મેચ દરમિયાન મેદાન અથવા બાઉન્ડ્રીની આસપાસ ફરી શકશે નહીં. મેચ માટે નિયુક્ત કરાયેલા 16 ખેલાડીઓને જ પાણી દેવા અથવા મેસેજ પહોંચાડવા જેવા આવશ્યક કાર્યો માટે મેદાનમાં પ્રવેશવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે. અગાઉ, રિઝર્વ ખેલાડીઓ પણ આ હેતુઓ માટે વારંવાર મેદાનમાં પ્રવેશતા જોવા મળતા હતા, પરંતુ હવે આ પર સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે.
બાઉન્ડ્રી નજીક ફક્ત 5 ખેલાડીઓને જ મંજૂરી
નવા નિયમો અનુસાર, મહત્તમ પાંચ ખેલાડીઓને બાઉન્ડ્રી દોરડાની નજીક રહેવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે, અને આ 16 નિયુક્ત ખેલાડીઓમાં શામેલ કરવામાં આવશે. બાકીના બધા ખેલાડીઓને ડગઆઉટમાં રહેવાની જરૂર પડશે. તેમને સીમા રેખા અને LED જાહેરાત બોર્ડ વચ્ચે જવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં.
જૂના નિયમો કડક
IPLમાં, સામાન્ય રીતે એક ટીમમાં 25 ખેલાડીઓ હોય છે, જેમાંથી 16 ખેલાડીઓને મેચ માટે પસંદ કરવામાં આવે છે. BCCI એ મેચ પ્લેઇંગ કન્ડિશન (MPC)ના કલમ 11.5.2 અને 24.1.4ને વધુ કડક બનાવીને આ નિયમો લાગુ કર્યા છે. અગાઉ, પાણી લઈ જવા અને મેદાનમાં હાજર રહેવા અંગે માર્ગદર્શિકા હતી, પરંતુ હવે તેમના પાલન પર ખાસ ભાર મૂકવામાં આવી રહ્યો છે.
ટીમોને સ્પષ્ટ સૂચનાઓ જાહેર કરવામાં આવી
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, બધી ફ્રેન્ચાઇઝી ટીમોને તાજેતરમાં સૂચના આપવામાં આવી છે કે અવેજી ખેલાડીઓ મેદાનમાં બિનજરૂરી રીતે ફરવા ન શકે. મર્યાદિત હેતુઓ માટે જ અધિકૃત ખેલાડીઓને મેદાનમાં જવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે. આ મેચ દરમિયાન શિસ્ત અને વ્યવસ્થા જાળવવામાં મદદ કરશે.
