/આતુરતાનો અંત! IPL ઓક્શન અંગે BCCIએ કરી મોટી જાહેરાત, તારીખ અને વેન્યૂ જાહેર!

IPL 2027 : આગામી IPL સીઝનની તૈયારીઓ વચ્ચે ઓક્શન અંગે એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવ્યા છે. BCCIના સચિવ દેવજીત સૈકિયાએ જાહેરાત કરી છે કે આ વર્ષની IPL ઓક્શન ડિસેમ્બરમાં ગોવામાં યોજાશે. અગાઉના ત્રણ વર્ષોમાં ઓક્શન ભારતની બહાર યોજવામાં આવી હતી, પરંતુ આ વખતે BCCIએ તેને દેશની અંદર જ યોજવાનો નિર્ણય લીધો છે.
BCCI સચિવ દેવજીત સૈકિયાએ જણાવ્યું હતું કે અગાઉની ત્રણ IPL ઓક્શન સાઉદી અરેબિયા, દુબઈ અને અબુ ધાબીમાં યોજાઈ હતી, પરંતુ આ વખતે ડિસેમ્બરમાં આ કાર્યક્રમ યોજવા માટે ગોવાની પસંદગી કરવામાં આવી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે સાઉદી અરેબિયા, દુબઈ અને અબુ ધાબીમાં છેલ્લી ત્રણ ઓક્શન યોજ્યા બાદ હવે તેઓ ડિસેમ્બર દરમિયાન ગોવામાં IPL ઓક્શન યોજવા માટે તૈયાર છે.
IND A vs AUS A મેચ મોહાલી ખસેડાઈ
IPL ઓક્શન ઉપરાંત સૈકિયાએ 'ઈન્ડિયા A મહિલા' અને 'ઓસ્ટ્રેલિયા A મહિલા' ટીમો વચ્ચે નિર્ધારિત મેચ અંગે વિગતો આપી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે ખરાબ હવામાન અને ધર્મશાલામાં સતત વરસાદને કારણે આગામી T20 મેચોને ધર્મશાલાથી મોહાલી ખસેડવામાં આવી છે. સૈકિયાએ કહ્યું, અમે તાજેતરમાં જ આગામી T20 મેચોને ધર્મશાલાથી મોહાલી ખસેડી છે કારણ કે ધર્મશાલામાં હાલની હવામાન પરિસ્થિતિ ક્રિકેટ માટે અનુકૂળ નથી. ત્યાં ભારે વરસાદ પડી રહ્યો છે. સતત વરસાદને કારણે, અમે મેચોને મોહાલી ખસેડવાનો નિર્ણય લીધો જેથી હવામાનને કારણે ક્રિકેટ પ્રવૃત્તિઓમાં કોઈ અવરોધ ન આવે.
જાપાન સાથે મિત્રતાના નવા યુગની શરૂઆત
દેવજીત સૈકિયાએ બંને દેશો વચ્ચેના ક્રિકેટ સંબંધોના સંદર્ભમાં ભારત અને જાપાન વચ્ચે રમાયેલી તાજેતરની ઐતિહાસિક T20 મેચના મહત્વ પર પણ પ્રકાશ પાડ્યો હતો. ભારતીય ટીમને અભિનંદન આપતા તેમણે કહ્યું હતું કે આ મેચ માત્ર જાપાન પરની જીત કરતાં વિશેષ છે, તે ક્રિકેટના ક્ષેત્રમાં બંને દેશો વચ્ચે મિત્રતાના નવા યુગની શરૂઆતનું પ્રતીક છે.
તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો કે ICCના અધ્યક્ષ જય શાહની પહેલ બાદ ભારત અને જાપાનના ક્રિકેટ બોર્ડે આ મેચના આયોજન માટે કામ કર્યું હતું. સૈકિયાના જણાવ્યા અનુસાર, જય શાહે તેમને એડિનબર્ગમાં કહ્યું હતું કે તેઓ તેમના જાપાની સમકક્ષ અધિકારી સાથે બેઠક કરે અને જાપાનમાં આ મેચના આયોજન માટે કામ કરે.
સૈકિયાએ ઉમેર્યું કે આ પહેલ હવે સફળ થઈ છે. જાપાનમાં મેચ દરમિયાન પ્રેક્ષકોના ઉત્સાહ પર ભાર મૂકતા તેમણે આશા વ્યક્ત કરી કે તેનાથી ત્યાં ક્રિકેટને લોકપ્રિય બનાવવામાં મદદ મળશે. તેમના મતે આ મેચ ભારત અને જાપાન વચ્ચેની મિત્રતા, ક્રિકેટના વિકાસ અને નવા વિસ્તારોમાં આ રમતનાં વિસ્તરણ માટે એક નવી શરૂઆત છે.