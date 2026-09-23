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આતુરતાનો અંત! IPL ઓક્શન અંગે BCCIએ કરી મોટી જાહેરાત, તારીખ અને વેન્યૂ જાહેર!

IPL 2027 : IPL ઓક્શન અંગે એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવ્યા છે. ઓક્શનના વેન્યૂની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. BCCIના સચિવ દેવજીત સૈકિયાએ જણાવ્યું હતું કે આ વર્ષની IPL ઓક્શન ડિસેમ્બરમાં ગોવામાં યોજાશે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Sep 23, 2026, 08:51 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 08:51 PM IST
આતુરતાનો અંત! IPL ઓક્શન અંગે BCCIએ કરી મોટી જાહેરાત, તારીખ અને વેન્યૂ જાહેર!

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020માં Inshorts સાથે પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. જ્યાં બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યારબાદ Sandesh Digital સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL જેવી મહત્વપૂર્ણ ઇવેન્ટ્સ કવર કરી. ત્યારબાદ TV9 Gujarati સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નોલેજ, બિઝનેસ, ઓટો સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટ માટે પણ કામ કર્યું અને રિસર્ચ-બેઝ્ડ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ મેળવ્યો. હાલમાં Zee 24 Kalakમાં સિનિયર સબ-એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિતની વિવિધ કેટેગરીનું કન્ટેન્ટ તૈયાર કરી સરળ ભાષામાં વાચક મિત્રો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

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