IPL 2026 પર ફરી ઘેરાયા સંકટના વાદળો ! બદલાઈ શકે છે શેડ્યૂલ, જાણો શું છે કારણ
IPL 2026 Schedule : 9 એપ્રિલે આસામમાં યોજાનારી વિધાનસભા ચૂંટણીને કારણે IPL 2026ના શેડ્યૂલ પર અસર પડી શકે છે. રાજસ્થાન રોયલ્સની ત્રણ મેચ 30 માર્ચ, 7 એપ્રિલ અને 10 એપ્રિલે ગુવાહાટીના બારસાપારા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં યોજાવાની છે. BCCIએ હાલમાં પ્રથમ 20 મેચનું શેડ્યૂલ જાહેર કર્યું છે.
IPL 2026 Schedule : BCCIએ તાજેતરમાં IPL 2026નું પ્રથમ તબક્કાનું શેડ્યૂલ જાહેર કર્યું હતું. પાંચ રાજ્યોમાં આગામી વિધાનસભા ચૂંટણીઓને ધ્યાનમાં રાખીને બીસીસીઆઈએ શરૂઆતમાં ફક્ત 12 એપ્રિલ સુધીનું શેડ્યૂલ જાહેર કર્યું હતું, જેમાં કુલ 20 મેચોની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી.
જો કે, રવિવારે ચૂંટણી પંચ દ્વારા વિધાનસભા ચૂંટણીની તારીખોની જાહેરાત કરવામાં આવતાં આ આઈપીએલ શેડ્યૂલ અંગે ફરી એકવાર ચર્ચા શરૂ થઈ છે. એવી અટકળો ચાલી રહી છે કે બીસીસીઆઈને હવે શેડ્યૂલમાં ફેરફાર કરવો પડી શકે છે. આ પાછળનું કારણ શું છે? તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
ચૂંટણી પંચે આસામ માટે મતદાનની તારીખ 9 એપ્રિલ નક્કી કરી છે. આનો અર્થ એ છે કે આસામની 126 વિધાનસભા બેઠકો માટે મતદાન 9 એપ્રિલે એક જ તબક્કામાં થશે. જો કે, જો આઈપીએલ શેડ્યૂલ પર નજર નાખીએ તો હાલમાં ગુવાહાટીમાં 7 એપ્રિલે એક મેચ યોજાવાની છે.
ગુવાહાટીમાં રાજસ્થાન રોયલ્સની ત્રણ મેચ
આસામના ગુવાહાટીમાં આવેલા બારસાપારા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમને આ સિઝનમાં IPLના 10 યજમાન સ્થળોમાંના એક તરીકે સમાવવામાં આવ્યું છે. આ સ્ટેડિયમ રાજસ્થાન રોયલ્સનું ગૌણ હોમ ગ્રાઉન્ડ પણ છે. રાજસ્થાન રોયલ્સની ત્રણ મેચ ગુવાહાટીમાં યોજાવાની છે. ત્રણેય મેચ સાંજે 7:30 વાગ્યે શરૂ થવાની છે.
- પહેલી મેચ 30 માર્ચે યોજાવાની છે, જેમાં રાજસ્થાન રોયલ્સ ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સનો સામનો કરશે.
- બીજી મેચ 7 એપ્રિલે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સામે રમાનારી છે
- ત્રીજી મેચ 10 એપ્રિલે RCB સામે રમાશે
શું શેડ્યૂલમાં ફેરફાર થશે ?
હવે પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે શું 9 એપ્રિલે યોજાનારી ચૂંટણીને કારણે IPL શેડ્યૂલમાં ફેરફાર કરવામાં આવશે ? હાલમાં આ બાબતે કંઈ સ્પષ્ટ નથી. એવું માનવામાં આવે છે કે BCCIએ શેડ્યૂલ જાહેર કરતા પહેલા સરકાર અને વહીવટી અધિકારીઓ સાથે પરામર્શ કર્યો હશે. તેથી એવું માનવામાં આવે છે કે જરૂરી મંજૂરીઓ પહેલાથી જ મેળવી લેવામાં આવી છે.
7 અને 10 એપ્રિલની મેચ પર સંકટ !
હકીકતમાં આસામમાં 9 એપ્રિલે મતદાન થવાનું છે. પરિણામે 7 એપ્રિલથી જ ચૂંટણી પ્રચાર બંધ થઈ જશે અને સુરક્ષા નિયંત્રણો કડક કરવામાં આવશે. મતદાન મથકો પર પોલીસ કર્મચારીઓ પણ તૈનાત કરવામાં આવશે. 7 એપ્રિલની સાંજે એક મેચનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. વધુમાં, 9 એપ્રિલે મતદાન બાદ પોલીસ વિભાગને 10 એપ્રિલે પણ અનેક લોજિસ્ટિક્સ અને સુરક્ષા પડકારોનો સામનો કરવો પડે તેવી શક્યતા છે.
સુરક્ષા વ્યવસ્થા પડકાર ઉભો કરી શકે છે
જોકે, ચૂંટણી સમયગાળા દરમિયાન સુરક્ષા વ્યવસ્થા ખરેખર એક મોટો પડકાર બની શકે છે. સામાન્ય રીતે ચૂંટણીની તૈયારીઓ વાસ્તવિક મતદાન તારીખના એકથી બે અઠવાડિયા પહેલા શરૂ થાય છે. આ તબક્કા દરમિયાન પોલીસ અને સુરક્ષા દળોને ઘણી બધી જવાબદારીઓ પૂર્ણ કરવાનું કામ સોંપવામાં આવે છે.
વધુમાં, આસામ બાંગ્લાદેશ સાથે સરહદ ધરાવે છે, તેથી આંતરિક સુરક્ષા પડકારો આપમેળે વધી જાય છે. આ સંજોગોમાં ખેલાડીઓ, ટીમ સ્ટાફ અને સ્ટેડિયમ માટે ચોવીસ કલાક સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવી સરળ રહેશે નહીં.
