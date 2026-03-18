ગુજરાતી ન્યૂઝSportsBCCIના નિર્ણયથી જસપ્રીત બુમરાહને 2 કરોડનો ફટકો ! શું બોર્ડ આપશે વળતર ?

BCCIના નિર્ણયથી જસપ્રીત બુમરાહને 2 કરોડનો ફટકો ! શું બોર્ડ આપશે વળતર ?

BCCIના દ્વારા લેવામાં આવેલા નિર્ણયને કારણે જસપ્રીત બુમરાહને રૂપિયા 2 કરોડનો નાણાકીય ફટકો પડ્યો છે. બોર્ડે તેના સેન્ટ્રલ કોન્ટ્રાક્ટમાંથી 'A+' કેટેગરી હટાવી હોવાથી આવું થયું છે. ત્યારે શું હવે બોર્ડ તેને વળતર આપશે?
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 18, 2026, 02:39 PM IST
  • BCCIના એક નિર્ણયથી જસપ્રીત બુમરાહને 2 કરોડનો આર્થિક ફટકો
  • બુમરાહ 'A+' કેટેગરીમાંથી 'A' કેટેગરીમાં આવતા 2 કરોડનું નુકશાન
  • 'A+' કેટેગરીમાં 7 કરોડ મળતા હતા હવે 'A' કેટેગરીમાં 5 કરોડ મળશે

BCCIના નિર્ણયથી જસપ્રીત બુમરાહને 2 કરોડનો ફટકો ! શું બોર્ડ આપશે વળતર ?

ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) દ્વારા લેવામાં આવેલા નિર્ણયને કારણે ભારતીય ફાસ્ટ બોલર જસપ્રીત બુમરાહને 2 કરોડનો આર્થિક ફટકો પડ્યો છે. આ નિર્ણય BCCI દ્વારા ફેબ્રુઆરીમાં લેવામાં આવ્યો હતો. આ નિર્ણય સેન્ટ્રલ કોન્ટ્રાક્ટ સંબંધિત છે, ખાસ કરીને જ્યારે BCCIએ 2025-26 સીઝન માટે સેન્ટ્રલ કોન્ટ્રાક્ટની જાહેરાત કરી હતી, ત્યારે જસપ્રીત બુમરાહને અસરકારક રીતે ડિમોટ કરવામાં આવ્યો હતો.

જસપ્રીત બુમરાહ 'A+' કેટેગરીમાંથી 'A' કેટેગરીમાં

અગાઉ, જસપ્રીત બુમરાહ 'A+' કેટેગરીનો ભાગ હતો. જોકે, નવા કરાર ચક્રમાં તેને 'A' કેટેગરીમાં મૂકવામાં આવ્યો છે. આ પગલા પાછળનું કારણ એ છે કે બોર્ડે 'A+' કેટેગરીને સંપૂર્ણપણે બંધ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. અગાઉના સેન્ટ્રલ કોન્ટ્રાક્ટમાં ચાર ખેલાડીઓને 'A+' કેટેગરીમાં સમાવવામાં આવ્યા હતા. આ યાદીમાં વિરાટ કોહલી, રોહિત શર્મા, રવિન્દ્ર જાડેજા અને જસપ્રીત બુમરાહનો સમાવેશ થતો હતો.

જ્યારે વિરાટ, રોહિત અને જાડેજાનું ડિમોશન વાજબી ગણી શકાય કારણ કે વિરાટ અને રોહિત હાલમાં ફક્ત એક જ ફોર્મેટમાં રમે છે, જ્યારે જાડેજા બે ફોર્મેટમાં રમે છે. જસપ્રીત બુમરાહ એક્ટિવ છે અને ત્રણેય ફોર્મેટમાં સતત રમે છે. પરિણામે સંબંધિત પ્રશ્ન ઊભો થાય છે કે શું આ ખેલાડી સાથે અન્યાય થયો છે ? 

બુમરાહને 2 કરોડનો ફટકો !

વધુમાં તેને ખરેખર 2 કરોડનું નાણાકીય નુકસાન થયું છે, કારણ કે 'A+' કેટેગરી માટે વાર્ષિક રિટેનર ફી 7 કરોડ હતી, જ્યારે 'A' કેટેગરીમાં 5 કરોડ આપે છે. આમ બુમરાહને 2 કરોડનું નુકસાન થયું છે. જોકે, BCCIના એક અધિકારીએ સંકેત આપ્યો છે કે તેના નાણાકીય નુકસાનની ભરપાઈ કોઈક રીતે કરવામાં આવશે.

મીડિયા અહેવાલ મુજબ, BCCI હાલમાં બુમરાહને વળતર આપવાનો રસ્તો શોધી રહી છે. બીસીસીઆઈના એક સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે, બોર્ડ બુમરાહને કેવી રીતે વળતર આપી શકાય તે નક્કી કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. એવું માનવામાં આવે છે કે તેની રિટેનર ફી 7 કરોડથી ઘટાડીને 5 કરોડ કરવી અન્યાયી હશે. અન્ય ખેલાડીઓ પણ છે જેમણે સારું પ્રદર્શન કરવા છતાં ગ્રેડ ઘટ્યો છે. કોન્ટ્રાક્ટની વેલ્યુએશનમાં ફેરફાર થઈ શકે છે. 
 

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

BCCIjasprit bumrahindian cricket teamBCCI central contract 2026

