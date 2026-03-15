શુભમનથી લઈને સ્મૃતિ મંધાના સુધી... કોણે જીત્યો કયો એવોર્ડ ? જાણો સંપૂર્ણ યાદી
BCCI Naman Awards 2026 : BCCIએ 15 માર્ચ, 2026ના રોજ નવી દિલ્હીમાં આયોજિત એક ભવ્ય સમારોહમાં 'નમન એવોર્ડ્સ'ના વિજેતાઓનું સન્માન કર્યું. આ વર્ષ ભારતીય ક્રિકેટ માટે 'સુવર્ણ વર્ષ' રહ્યું છે.
- 'નમન એવોર્ડ્સ 2026'ના વિજેતાઓનું સન્માન
- દિગ્ગજોને 'લાઇફટાઇમ એચિવમેન્ટ' એવોર્ડ્સ મળ્યા
- શુભમન ગિલ અને સ્મૃતિ મંધાના જેવા યુવા સ્ટાર્સ પણ ચમક્યા
BCCI Naman Awards 2026 : ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)એ 15 માર્ચ, 2026ના રોજ નવી દિલ્હીમાં આયોજિત એક ભવ્ય સમારોહમાં 'નમન એવોર્ડ્સ 2026'ના વિજેતાઓનું સન્માન કર્યું. જેમાં ભારતે સિનિયર અને જુનિયર બંને સ્તરે અનેક ICC ટાઇટલ જીત્યા છે.
સમારોહમાં અનુભવી દિગ્ગજોને 'લાઇફટાઇમ એચિવમેન્ટ' એવોર્ડ્સ મળ્યા હતા, ત્યારે શુભમન ગિલ અને સ્મૃતિ મંધાના જેવા યુવા સ્ટાર્સ પણ ચમક્યા હતા.
મુખ્ય આંતરરાષ્ટ્રીય પુરસ્કારો
સમારંભનું મુખ્ય આકર્ષણ પોલી ઉમરીગર એવોર્ડ હતો, જે 2024-25 સીઝનના શ્રેષ્ઠ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટરને આપવામાં આવ્યો હતો.
- પોલી ઉમરીગર એવોર્ડ: શુભમન ગિલ
- શ્રેષ્ઠ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટર (મહિલા): સ્મૃતિ મંધાના
- શ્રેષ્ઠ આંતરરાષ્ટ્રીય ડેબ્યૂ (પુરુષ): હર્ષિત રાણા
- શ્રેષ્ઠ આંતરરાષ્ટ્રીય ડેબ્યૂ (મહિલા): એન. શ્રી ચારણી
- વનડેમાં સૌથી વધુ રન (મહિલા): સ્મૃતિ મંધાના (1311 રન)
- વનડેમાં સૌથી વધુ વિકેટ (મહિલા): દીપ્તિ શર્મા (37 વિકેટ)
લાઇફટાઇમ એચિવમેન્ટ એવોર્ડ્સ
ભારતીય ક્રિકેટમાં તેમના અપ્રતિમ યોગદાન બદલ ત્રણ દિગ્ગજોને સર્વોચ્ચ સન્માનથી નવાજવામાં આવ્યા હતા
કર્નલ સી.કે. નાયડુ લાઇફટાઇમ એચિવમેન્ટ એવોર્ડ: રાહુલ દ્રવિડ અને રોજર બિન્ની
મહિલા લાઇફટાઇમ એચિવમેન્ટ એવોર્ડ: મિતાલી રાજ
ઘરેલુ ક્રિકેટના સ્ટાર્સ
ઘરેલુ ક્રિકેટમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરનાર ખેલાડીઓને પણ વિશેષ સન્માન મળ્યું. આયુષ મ્હાત્રેને તેના ઓલરાઉન્ડ પ્રદર્શન માટે સન્માનિત કરવામાં આવ્યાો.
- લાલા અમરનાથ એવોર્ડ (શ્રેષ્ઠ ઓલરાઉન્ડર, ડોમેસ્ટિક લિમિટેડ ઓવર્સ): આયુષ મ્હાત્રે (મુંબઈ)
- લાલા અમરનાથ એવોર્ડ (શ્રેષ્ઠ ઓલરાઉન્ડર, રણજી ટ્રોફી): હર્ષ દુબે (વિદર્ભ)
- જગમોહન દાલમિયા ટ્રોફી (શ્રેષ્ઠ મહિલા ક્રિકેટર - સિનિયર ડોમેસ્ટિક વન ડે): શેફાલી વર્મા (હરિયાણા)
- શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરનાર એસોસિએશન: મુંબઈ ક્રિકેટ એસોસિએશન (MCA)
- માધવરાવ સિંધિયા એવોર્ડ (રણજી ટ્રોફીમાં સૌથી વધુ રન): વાય.વી. રાઠોડ (વિદર્ભ)
- માધવરાવ સિંધિયા એવોર્ડ (રણજી ટ્રોફીમાં સૌથી વધુ વિકેટ): હર્ષ દુબે (વિદર્ભ)
વર્લ્ડ ચેમ્પિયન્સનું સન્માન
આ સમારોહ દરમિયાન BCCIએ તે બધી ટીમોનું પણ સન્માન કર્યું જેણે છેલ્લા એક વર્ષમાં વૈશ્વિક મંચ પર ભારતનો ધ્વજ લહેરાવ્યો હતો. આમાં 2025 ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી, 2026 T20 વર્લ્ડ કપ (પુરુષ) અને મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ જીતનાર ભારતીય ટીમોનો સમાવેશ થાય છે.
