/BCCIએ ક્રિકેટના નિયમોમાં કર્યો ફેરફાર, હવે જાણી જોઈને નો-બોલ ફેંક્યો તો પડી શકે છે મોંઘો

BCCI New Rules : BCCIએ 2026-27ની સ્થાનિક ક્રિકેટ સીઝન પહેલા પ્લેઈંગ કન્ડિશનમાં ઘણા મોટા ફેરફારો કર્યા છે. મેરીલેબોન ક્રિકેટ ક્લબ (MCC) દ્વારા ક્રિકેટના રુલ્સમાં સુધારા બાદ BCCIએ તેની સ્થાનિક ટુર્નામેન્ટ માટે નવા નિયમો લાગુ કર્યા છે. આ ફેરફારો મુખ્યત્વે બોલરો, વિકેટકીપર અને મલ્ટી-ડે મેચોને અસર કરશે.
BCCIએ આ નવા નિયમો અંગે તમામ રાજ્ય ક્રિકેટ એસોસિએશનોને જાણ કરી છે. વધુમાં આગામી સ્થાનિક સીઝન દરમિયાન તેમના અસરકારક અમલીકરણને સુનિશ્ચિત કરવા માટે અમ્પાયરો અને મેચ રેફરીઓને નવી જોગવાઈઓ પર તાલીમ આપવામાં આવી રહી છે.
જાણી જોઈને ફ્રન્ટ-ફૂટ નો-બોલ ફેકવો પડશે મોંઘો
સૌથી મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર ફ્રન્ટ-ફૂટ નો-બોલનો છે. જો કોઈ બોલરે જાણી જોઈને ફ્રન્ટ-ફૂટ નો-બોલ ફેંક્યો, તો તેને ફક્ત બોલિંગ કરવાથી પ્રતિબંધિત કરવામાં આવશે નહીં, તેને બાકીની મેચમાંથી સસ્પેન્ડ કરવામાં આવશે.
આ નિયમ ખતરનાક બીમરની ઇરાદાપૂર્વકની બોલિંગ પર પણ લાગુ પડશે. અગાઉ આવા કિસ્સાઓમાં બોલરને ફક્ત તે ચોક્કસ ઇનિંગ માટે બોલિંગ કરવા પર પ્રતિબંધ મુકવામાં આવતો હતો, બીજી ઇનિંગમાં બોલિંગ કરી શકતો હતો. પરંતુ હવે એવું રહેશે નહીં.
ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચોમાં દિવસની અંતિમ ઓવર પૂર્ણ થવી જોઈએ
BCCIએ મલ્ટિ-ડે અથવા ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટ અંગે પણ નોંધપાત્ર ફેરફાર કર્યા છે. દિવસની અંતિમ ઓવર દરમિયાન જો વિકેટ પડે તો મેચ હવે તરત જ સમાપ્ત થશે નહીં. જો અંતિમ ઓવરના પાંચમા બોલ પર વિકેટ પડે, તો આવનારા બેટ્સમેનને છેલ્લા બોલનો સામનો કરવા માટે મેદાનમાં ઉતરવું પડશે. આનો અર્થ એ છે કે પરિસ્થિતિ ગમે તે હોય, દિવસની અંતિમ ઓવર હવે પૂર્ણ થશે.
ODIમાં ડ્રિંક્સ બ્રેક દરમિયાન કેપ્ટનને મેદાનમાં પ્રવેશવાની મંજૂરી
ટીમના કેપ્ટનોને ODI ક્રિકેટમાં પણ થોડી છૂટ આપવામાં આવી છે. તેઓ હવે ડ્રિંક્સ બ્રેક દરમિયાન મેદાનમાં જઈને તેમના ખેલાડીઓ સાથે વાતચીત કરી શકે છે અને વ્યૂહરચના ઘડી શકે છે, જે અગાઉ પ્રતિબંધિત હતું.
વિકેટકીપર સંબંધિત નિયમોમાં ફેરફાર
પહેલાં વિકેટકીપરના ગ્લોવ્ઝ બોલર રન-અપ શરૂ કરે તે વખતે સ્ટમ્પ પાછળ રાખવા પડતા હતા. જોકે, નવા નિયમ હેઠળ, બોલ ફેંકવામાં આવે ત્યારે જ ગ્લોવ્ઝ સ્ટમ્પ પાછળ રાખવા પૂરતા છે. જૂના નિયમના પરિણામે ઘણીવાર બોલને નો-બોલ જાહેર કરવામાં આવતો હતો અથવા સ્ટમ્પિંગને અમાન્ય જાહેર કરવામાં આવતું હતું.
BCCI માને છે કે આ ફેરફારો સ્થાનિક ક્રિકેટમાં શિસ્ત વધારશે, ખેલાડીઓ માટેના નિયમો અંગે વધુ સ્પષ્ટતા પ્રદાન કરશે અને મેચ કામગીરીને આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણો સાથે સુસંગત બનાવશે.