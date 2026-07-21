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BCCIએ ક્રિકેટના નિયમોમાં કર્યો ફેરફાર, હવે જાણી જોઈને નો-બોલ ફેંક્યો તો પડી શકે છે મોંઘો

BCCI New Rules : BCCIએ સ્થાનિક ક્રિકેટના નિયમોમાં કેટલાક ફેરફાર કર્યા છે, જેમાં એક ફેરફાર એવો છે કે જો ખેલાડી જાણી જોઈને નો બોલ ફેંકશે તો તેની સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આ નિર્ણય 2026-27ની સ્થાનિક સીઝન પહેલા લેવામાં આવ્યો છે. 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 21, 2026, 09:10 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 09:10 PM IST
BCCIએ ક્રિકેટના નિયમોમાં કર્યો ફેરફાર, હવે જાણી જોઈને નો-બોલ ફેંક્યો તો પડી શકે છે મોંઘો

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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ક્રિકેટના નિયમોમાં ફેરફાર, હવે જાણી જોઈને નો-બોલ ફેંક્યો તો પડી શકે છે મોંઘો
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