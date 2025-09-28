BCCIની નવી ટીમ...આરપી સિંહ અને પ્રજ્ઞાન ઓઝા બન્યા ટીમ ઈન્ડિયાના ચીફ સિલેક્ટર્સ

Prev
BCCI AGM 2025 : ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)એ તેની 84મી વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં તેના નવા અધ્યક્ષની જાહેરાત કરી છે. મિથુન મન્હાસને BCCIના નવા અધ્યક્ષતરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. તો સિનિયર પસંદગી સમિતિમાં પણ ફેરફારો કરવામાં આવ્યો છે.

BCCI AGM 2025 : ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)એ તેની 84મી વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં નવા અધ્યક્ષ તરીકે મિથુન મન્હાસની નિયુક્ત કર્યા છે. તો પૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટરો પ્રજ્ઞાન ઓઝા અને આરપી સિંહને અજિત અગરકરની આગેવાની હેઠળની પસંદગી સમિતિમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. એસ. શરથ અને સુબ્રતો બેનર્જીના ગયા બાદ આ બે પૂર્વ ક્રિકેટરોને સમિતિમાં નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. અમિતા શર્માને મહિલા પસંદગી સમિતિના અધ્યક્ષ તરીકે પણ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.

પસંદગી સમિતિના અન્ય સભ્યો

મુંબઈની સુલક્ષણા નાઈક અને શ્રવંતી નાયડુ પણ મહિલા પસંદગી સમિતિમાં જોડાયા છે. પુરુષોની સિનિયર પેનલમાંથી બહાર થયા બાદ એસ. શરથને જુનિયર પસંદગી પેનલના અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવ્યા છે. પુરુષોની સિનિયર પસંદગી સમિતિમાં ઓઝા અને આરપી સિંહની નિમણૂકો માટે અરજદારોમાં પ્રવીણ કુમાર, અમય ખુરસિયા, આશિષ વિન્સ્ટન ઝૈદી અને શક્તિ સિંહ જેવા ખેલાડીઓ પણ હતા.

પસંદગી સમિતિમાં જોડાવા માટેના નિયમો

BCCIના પાત્રતા માપદંડ મુજબ, અરજી કરવા માટે અરજદારે ઓછામાં ઓછી સાત ટેસ્ટ, 30 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચ, 10 ODI અને 20 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચ રમી હોવી જોઈએ. વધુમાં ઉમેદવારે ઓછામાં ઓછા પાંચ વર્ષ પહેલાં વ્યાવસાયિક ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી હોવી જોઈએ. પ્રજ્ઞાન ઓઝા અને આરપી સિંહના કારકિર્દીના આંકડાઓ વિશે બંને પૂર્વ ક્રિકેટરો એક સમયે ભારતીય ટીમ માટે મુખ્ય ખેલાડીઓ હતા.

પ્રજ્ઞાન અને આરપીનો રેકોર્ડ

તેમની કારકિર્દીમાં પ્રજ્ઞાન ઓઝાએ ભારત માટે કુલ ચાર ટેસ્ટ, 18 ODI અને છ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી હતી, જેમાં તમામ ફોર્મેટમાં 144 વિકેટ લીધી હતી. તેણે ઘરેલુ ક્રિકેટમાં હૈદરાબાદ, બંગાળ અને બિહારનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું. આરપી સિંહ 2007 T20 વર્લ્ડ કપ જીતનાર ભારતીય ટીમનો ભાગ હતા. તેણે 82 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં 124 વિકેટ લીધી છે.

