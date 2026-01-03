'બાંગ્લાદેશી ક્રિકેટર મુસ્તફિઝુર રહેમાનને ટીમમાંથી બહાર કરો...' BCCIએ KKRને આપ્યો આદેશ
ડાબોડી ફાસ્ટ બોલર મુસ્તફિઝુર રહેમાન હવે IPL 2026માં રમશે નહીં. કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ તેને રિલીઝ કરશે. ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચેના સંબંધો બગડ્યા બાદ BCCIએ આ નિર્ણય લીધો છે.
બાંગ્લાદેશી ફાસ્ટ બોલર મુસ્તફિઝુર રહેમાન હવે ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) 2026માં ભાગ લઈ શકશે નહીં. ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)ના સચિવ દેવજીત સૈકિયાએ આ વાતની પુષ્ટિ કરી. સૈકિયાએ જણાવ્યું હતું કે હાલના સંજોગોને ધ્યાનમાં રાખીને, BCCIએ કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ (KKR)ને બાંગ્લાદેશી ખેલાડી મુસ્તફિઝુર રહેમાનને તેમની ટીમમાંથી મુક્ત કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે.
દેવજીત સૈકિયાએ એ પણ સ્પષ્ટતા કરી કે જો KKR ટીમ તેને બદલવા માંગે છે, તો BCCI તેને મંજૂરી આપશે. IPL 2026ના મિની-ઓક્શનમાં કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ દ્વારા મુસ્તફિઝુર રહેમાનને 9.20 કરોડમાં ખરીદવામાં આવ્યો હતો.
ટીમમાં મુસ્તફિઝુર રહેમાનનો સમાવેશ કર્યા પછી KKRને સોશિયલ મીડિયા પર ટીકાનો સામનો કરવો પડ્યો છે. ચાહકો, તેમજ કેટલાક રાજકારણીઓ અને સંતોએ, IPLમાં બાંગ્લાદેશી ખેલાડીની ભાગીદારી પર સવાલ ઉઠાવ્યા છે. ઓગસ્ટ 2024માં શેખ હસીના સરકારના પતનથી બાંગ્લાદેશમાં રાજકીય અસ્થિરતા ફેલાઈ છે અને અનેક હિંસક ઘટનાઓ ફાટી નીકળી છે. તાજેતરમાં બે હિન્દુઓની ક્રૂર હત્યાના બનાવથી બાંગ્લાદેશ વિરુદ્ધ દેશવ્યાપી વિરોધ પ્રદર્શનો શરૂ થયા છે.
બાંગ્લાદેશી ટીમ વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લેવા જઈ રહી છે
આ દરમિયાન BCCI ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે બાંગ્લાદેશી ખેલાડીઓના વિઝા મુદ્દા અંગે ભારતીય વિદેશ મંત્રાલય (MEA) સાથે સતત વાતચીત કરી રહ્યું છે. બાંગ્લાદેશની ટીમ કોલકાતા અને મુંબઈમાં તેની ગ્રુપ સ્ટેજ મેચ રમવાની છે. બોર્ડને વિશ્વાસ છે કે ખેલાડીઓના વિઝા અંગે કોઈ મોટી અવરોધો નહીં આવે.
IPL 2025 માટે મેગા ઓક્શનમાં બાંગ્લાદેશી ખેલાડીઓ માટે કોઈ ફ્રેન્ચાઇઝીએ બોલી લાગવી નહોતી. જોકે, IPL 2026 માટે મીની ઓક્શનમાં કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સે મુસ્તફિઝુર રહેમાન પર કરોડો રૂપિયા ખર્ચ્યા. આ સાથે મુસ્તફિઝુર IPL ઇતિહાસનો સૌથી મોંઘો બાંગ્લાદેશી ખેલાડી બન્યો હતો.
