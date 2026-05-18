/ઐતિહાસિક સુનાવણી... RTIમાંથી BCCI બાકાત, માહિતી પંચે 8 વર્ષ જૂના ચુકાદાને ઉલટાવ્યો

BCCI out of RTI : ભારતીય રમતગમત અને ક્રિકેટ વહીવટના ઇતિહાસમાં એક મોટો કાનૂની ઉલટફેર જોવા મળ્યો છે. વિશ્વના સૌથી ધનિક ક્રિકેટ બોર્ડ ભારતીય ક્રિકેટ નિયંત્રણ બોર્ડ (BCCI)ને માહિતી અધિકાર (RTI) અધિનિયમ, 2005ના કાર્યક્ષેત્રમાંથી બાકાત રાખવામાં આવ્યું છે.
BCCI out of RTI : કેન્દ્રીય માહિતી પંચ (CIC)એ એક ઐતિહાસિક ચુકાદો આપ્યો છે કે ભારતીય ક્રિકેટ નિયંત્રણ બોર્ડ (BCCI) માહિતી અધિકાર અધિનિયમ, 2005ના દાયરામાં આવતું નથી. તેને RTI કાયદા હેઠળ જાહેર સત્તા ગણવામાં આવશે નહીં. કેન્દ્રીય માહિતી પંચે 2018ના પોતાના અગાઉના ચુકાદાને ઉલટાવી દીધો છે. આ નવા આદેશને પગલે સામાન્ય જનતા કે કોઈપણ સંસ્થા RTI વિનંતી દાખલ કરીને BCCIના આંતરિક નાણાકીય વ્યવહારો, નિમણૂકો અથવા નિર્ણયો અંગેની વિગતો માંગી શકશે નહીં.
2018નો ચુકાદો શું હતો ?
2018માં તત્કાલીન માહિતી કમિશનર એમ. શ્રીધર આચાર્યુલુએ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ભરતા RTI કાયદાની કલમ 2(h) હેઠળ BCCIને જાહેર સત્તામંડળ જાહેર કર્યું હતું. તે સમયે બોર્ડને ઔપચારિક રીતે જાહેર માહિતી અધિકારીની નિમણૂક કરવાનો પણ નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો હતો જેથી નાગરિકો ક્રિકેટ સંસ્થાને પ્રશ્નો પૂછી શકે.
મદ્રાસ હાઈકોર્ટ અને સુપ્રીમ કોર્ટનું વલણ
BCCIએ આ ચુકાદાને સ્વીકાર્યો નહીં અને તેને મદ્રાસ હાઈકોર્ટમાં પડકાર્યો. સુપ્રીમ કોર્ટના અગાઉના ચુકાદાઓ અને પૂર્વધારણાઓને ધ્યાનમાં લેતા મદ્રાસ હાઈકોર્ટે સમગ્ર મામલો ફરીથી સુનાવણી માટે CIC (કેન્દ્રીય માહિતી આયોગ)ને પાછો મોકલી દીધો. આ પુનર્વિચારણા બાદ હવે એક નવો ચુકાદો આપવામાં આવ્યો છે.
CICએ BCCIને કેમ આપી છૂટ ?
વર્તમાન માહિતી કમિશનર પી.આર. રમેશે આ વખતે બોર્ડની તરફેણમાં ચુકાદો આપ્યો. તેમણે સ્પષ્ટતા કરી કે BCCI RTI કાયદા હેઠળ નિર્ધારિત વૈધાનિક માપદંડોને પૂર્ણ કરતું નથી. બોર્ડ હકીકતમાં 'તમિલનાડુ સોસાયટીઝ રજીસ્ટ્રેશન એક્ટ' હેઠળ નોંધાયેલ એક સ્વતંત્ર સોસાયટી છે. તેની સ્થાપના ભારતના બંધારણ હેઠળ કે સંસદના કોઈ ચોક્કસ કાયદા દ્વારા કરવામાં આવી નહોતી.
સરકારી ફંડિંગ અને નિયંત્રણનો ખેલ
તેના ચુકાદામાં કમિશને ત્રણ મુખ્ય મુદ્દાઓ પર પ્રકાશ પાડ્યો, જે BCCIને સરકારી નિયંત્રણના કાર્યક્ષેત્રની બહાર રાખે છે. પ્રથમ સરકાર બોર્ડના રોજિંદા કામકાજ કે વહીવટ પર કોઈ સીધો નિયંત્રણ રાખતી નથી. બીજું BCCI સંપૂર્ણપણે સ્વનિર્ભર છે, તે મીડિયા અધિકારો, સ્પોન્સરશિપ અને મેચ ટિકિટના વેચાણ દ્વારા પોતાની આવક મેળવે છે.
એક મહત્વપૂર્ણ કાનૂની મુદ્દાને સ્પષ્ટ કરતા, CICએ જણાવ્યું હતું કે સરકાર દ્વારા આપવામાં આવતી ટેક્સ છૂટ અથવા અન્ય છૂટછાટોને RTI કાયદા હેઠળ નોંધપાત્ર ધિરાણ તરીકે અર્થઘટન કરી શકાતી નથી. પરિણામે બોર્ડ નાણાકીય રીતે પણ સ્વતંત્ર રહે છે.
નિયંત્રણ લાદવાથી અણધાર્યા પરિણામો આવી શકે છે
તેના અવલોકનોમાં કમિશને BCCIના વૈશ્વિક પાવરહાઉસ તરીકે ઉદભવને પણ સ્વીકાર્યો. આજે IPL અને ભારતીય ક્રિકેટ બજારના વિશાળ કદને કારણે BCCI વિશ્વ ક્રિકેટના નાણાકીય કેન્દ્રમાં વિકસિત થયું છે. કમિશને અભિપ્રાય આપ્યો હતો કે આવા સંતુલિત આર્થિક માળખા પર બળજબરીથી સરકારી નિયંત્રણ લાદવાથી અવરોધો ઉભા થઈ શકે છે અને અણધાર્યા પરિણામો આવી શકે છે.
આગળ શું થશે ?
રમત મંત્રાલયે અગાઉ BCCIના ખાનગી સંસ્થા તરીકેના દરજ્જાને ટાંકીને હસ્તક્ષેપ કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. નિષ્ણાતો માને છે કે જો ભવિષ્યમાં BCCIને RTI કાયદાના દાયરામાં લાવવું હોય, તો સરકારે ચોક્કસ કાયદો ઘડવો પડશે અથવા સંસદમાં સુધારો પસાર કરવો પડશે. હાલ પૂરતું, પારદર્શિતા અને સરકારી દખલગીરી વચ્ચેની આ લડાઈમાં ક્રિકેટ બોર્ડની જીત થઈ છે.